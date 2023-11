Nữ người mẫu có bạn trai phải lòng Công nương Diana giờ ra sao?

Ngày 16/11, mùa 6 (cũng là mùa cuối cùng) của series phim truyền hình ăn khách The Crown (Hoàng Quyền) lên sóng 4 tập đầu tiên. Phần phim tiếp nối dòng thời gian câu chuyện về Hoàng gia Anh dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, tập trung vào kỳ nghỉ hè của Công nương Diana (Elizabeth Debicki) với bạn trai Dodi Al Fayed (Khalid Abdalla) ở St Tropez (Pháp), cũng như vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng cặp đôi mới quen ở Paris vào năm 1997.

Chuyện tình tay ba giữa Diana - Dodi - Kelly được đưa lên phim. Ảnh: Netflix

Những ai quan tâm đến gia đình Hoàng gia Anh đều biết Dodi là mối tình công khai hiếm hoi của Công nương Diana sau khi bà ly hôn Vua Charles. Katie Nicholl, tác giả cuốn William and Harry: Behind the Palace Walls (2010), cho biết việc hai người đến với nhau do sự thúc đẩy của cha, nhà tài phiệt Mohamed Al Fayed (1929-2023). Đáng nói hơn, vì Diana, Dodi sẵn sàng dứt tình với bạn gái lúc bấy giờ, người mẫu Kelly Fisher.

The Crown dĩ nhiên không thể bỏ qua việc đưa mối tình tay ba đầy kịch tính này lên màn ảnh. Nhân vật Kelly Fisher do nữ diễn viên Erin Richards thủ vai. Nhờ bộ phim truyền hình ăn khách, Kelly một lần nữa nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Theo tạp chí Time, Kelly sinh ra ở Louisville, Kentucky (Mỹ) và chuyển đến Canada khi còn nhỏ. Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Bà được biết đến nhiều hơn khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Clare và trình diễn trên sàn diễn cho các nhà thiết kế cao cấp, trong đó có Armani.

Kelly thua Dodi 11 tuổi. Bà gặp vị thiếu gia Ai Cập lần đầu vào năm 30 tuổi trong kỳ nghỉ ở Paris. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau và yêu nhau gần một năm trước khi Dodi có đối tượng mới, Công nương Diana.

Fisher từng tuyên bố nhà sản xuất phim quá cố đã cầu hôn bà sau 8 tháng hẹn hò bằng chiếc nhẫn đính sapphire và kim cương. Họ thậm chí dự định kết hôn vào ngày 9/8/1997. Bài báo năm 2008 của Vanity Fair cho biết Kelly và Dodi ở Paris cùng nhau vào ngày 14/7/1997 khi tỷ phú Mohamed Al Fayed yêu cầu con trai cả đi nghỉ cùng ông và Diana.

“Kelly bị bỏ lại ở Paris. Vài ngày sau, cô ấy bay đến St. Tropez và được sắp xếp ở trên chiếc du thuyền khác của Al Fayed. Tại đó, cô ấy mòn mỏi cả ngày chờ đợi Dodi ghé thăm vào buổi tối”, nhà báo Dominick Dunne viết.

Ông Dunne chắc chắn vợ cũ Vua Charles biết về sự tồn tại của Kelly, nhưng không biết nữ người mẫu ở trên chiếc du thuyền khác vào thời điểm bà xác định tình cảm với Dodi.

Sau khi Sunday Mirror đăng tải những khoảnh khắc tình tứ của Diana và Dodi, Kelly được cho là bị sốc nặng và đau khổ. Ngày 15/8/1997, người đẹp Mỹ tổ chức họp báo ở Beverly Hills để vạch mặt vị hôn phu phản bội. Bà xuất hiện cùng luật sư đại diện Gloria Allred và đeo chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền trên tay.

Kelly khóc trong cuộc họp báo để tuyên bố khởi kiện Dodi Al Fayed vì thất hứa. Ảnh: Getty Images.

Bà Allred chỉ trích Dodi hứa hẹn cho Kelly một hôn lễ đáng nhớ nhưng lại bỏ rơi vị hôn thê khi ngày trọng đại gần kề. “Anh ta vứt bỏ tình yêu của cô ấy một cách nhẫn tâm mà không quan tâm đến cô ấy chút nào”, bà nhấn mạnh.

Nữ luật sư cho biết thêm Kelly biết việc bị phản bội thông qua bức ảnh vị hôn phu hôn Công nương Diana được công bố và lan truyền khắp thế giới, còn Dodi không nói một lời nào. Sự bạc bẽo đó đẩy Kelly vào trạng thái cảm xúc thất vọng, sốc và xấu hổ đan xen. Vì vậy, Kelly quyết định khởi kiện người yêu cũ.

Đơn kiện được đệ trình không lâu trước cái chết của Dodi và Diana vào ngày 31/8/1997. Trong đó tiết lộ Dodi đưa cho tình cũ 500.000 USD để kết thúc sự nghiệp người mẫu, nhưng có thông tin người đẹp chỉ nhận được 60.000 USD.

Tuy nhiên, vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của cặp đôi mới yêu khiến Kelly quyết định hủy bỏ vụ kiện. Bà đưa ra thông báo thông qua luật sư Gloria Allred: “Mặc dù cô ấy có quyền hợp pháp theo đuổi vụ kiện sau khi anh ấy qua đời, nhưng cô ấy tự nguyện chọn không thực hiện điều đó. Kelly yêu Dodi rất nhiều. Cô ấy đau buồn trước sự ra đi của anh ấy cũng như Công nương Diana. Không có gì quan trọng hơn mạng sống con người. Trước thảm kịch khủng khiếp này, Kelly tha thứ cho Dodi về những bất công trong quá khứ mà anh ấy dành cho cô”.

Bài báo về nụ hôn của Diana và Dodi gây sốt truyền thông quốc tế năm 1997.

Kelly không kịp dự tang lễ của Dodi. Kể từ đó, cô gần như biến mất khỏi ngành giải trí, chỉ một vài lần nhắc lại chuyện cũ trên các phương tiện truyền thông.

Kelly cũng là một phần trong cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe cộ của Công nương Diana. Năm 2007, bà gây chú ý khi được cảnh sát triệu tập để vụ điều tra. Cảnh sát thu thập được đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa cô và Dodi. Báo cáo năm 2008 của ABC cho hay Kelly chất vấn thiếu gia giàu có: “Anh thậm chí còn đưa tôi xuống St. Tropez để ngồi trên một chiếc thuyền trong khi anh quyến rũ Diana cả ngày và làm phiền tôi cả đêm”.

Thời điểm đó, Kelly tỏ ra khó chịu trở thành tâm điểm chú ý. Bà nói với báo chí: “Thật là nhục nhã khi ngồi đây và cố gắng chứng minh cho mọi người thấy ai đó muốn cưới bạn”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun năm 2017, Kelly chia sẻ rất đau lòng khi nhìn thấy ảnh Diana và Dodi hôn nhau, nhưng nó không có sức tàn phá bằng việc nghe tin tình cũ chết.

Theo The Sun, Kelly hiện làm công việc nhà phát triển bất động sản. Cô đổi tên thành Kelly Movshina. Cô kết hôn với phi công người Nga tên Mikhail Movshina vào năm 2007. Họ sống kín tiếng cùng con gái (SN 2011) ở Aiken, Carolina, Mỹ.

Kelly tham gia cuộc điều tra cái chết của Diana và Dodi năm 2007. Ảnh: Getty Images.

Theo NY Post, Cosmopolitan