Con thuyền tình yêu của Công nương Diana và bạn trai triệu phú bị chìm

Công nương Diana đi nghỉ trên du thuyền năm 1997. Ảnh: WireImage.

Ngày 3/8, tờ Times of London đưa tin Cujo, chiếc du thuyền được Công nương Diana gọi là “con thuyền tình yêu” với Dodi Al-Fayed, bị thủng một lỗ sau khi va phải vật thể không xác định ở ngoài khơi Beaulieu-sur-Mer thuộc vùng duyên hải Pháp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, du thuyền chở 7 người. Tất cả đều được cứu kịp thời, không bị thương tổn gì. Cujo không được may mắn như vậy. Nó bị chìm, hiện đang nằm dưới đáy Địa Trung Hải.

Du thuyền Cujo thuộc sở hữu của một người Italy, sống ở vùng bờ biển Địa Trung Hải Riviera.

Cujo bắt đầu nổi tiếng từ năm 1997 khi cánh săn ảnh phát hiện Công nương Diana đi nghỉ cùng bạn trai, nhà sản xuất người Ai Cập Dodi Al-Fayed, trên đó chỉ vài tuần trước khi vụ tai nạn chết người cướp đi mạng sống của cặp tình nhân ở Paris vào tháng 8/1997.

Theo New York Post, những bức ảnh trên du thuyền là bằng chứng đầu tiên cho mối quan hệ của Diana và bạn trai triệu phú. Thời điểm đó, chúng khiến truyền thông quốc tế bùng nổ và dư luận tranh cãi dữ dội. Chúng cũng đồng thời là một trong những bức ảnh cuối cùng chụp mẹ ruột của Hoàng tử William và Harry trước khi qua đời đột ngột ở tuổi 36.

Diana với Dodi trên du thuyền. Ảnh: BackGrid.

Công nương Diana cùng Hoàng tử Harry đi môtô nước gần du thuyền. Ảnh: Getty Images

Đây là những bức ảnh cuối cùng về Công nương Diana trước khi qua đời vài tuần sau đó. Ảnh: WireImage.

Tờ Times of London cho biết chiếc du thuyền được đóng ở Italy vào năm 1972 cho John von Neumann, doanh nhân chuyên kinh doanh siêu xe như Porsche và Volkswagen. Sau von Neumann, Cujo thuộc sở hữu của con trai nhà buôn vũ khí Adnan Khashoggi, trước khi nó rơi vào tay anh họ của anh ta, Fayed.

Fayed neo đậu du thuyền ngoài khơi St-Tropez (Pháp). Ông thường tiếp đón những vị khách giàu có và nổi tiếng như minh tinh Brooke Shields, tài tử thắng 4 giải Oscar Clint Eastwood và Diana.

Sau cái chết của Fayed, du thuyền rơi vào tình trạng hư hỏng và được bán đấu giá cho chủ hiện tại với giá 250.000 USD vào năm 2020.

Báo chí Pháp đưa tin trước khi bị chìm, Cujo không ở trong tình trạng tốt, thường xuyên gặp sự cố bảo trì.

Dodi Al-Fayed (1955-1997), tên đầy đủ là Emad El-Din Mohamed Abdel Mena'em Fayed. Ngoài vai trò nhà sản xuất phim, ông còn được biết đến là con trai tỷ phú Ai Cập Mohamed Al-Fayed (94 tuổi) - có khối tài sản ròng 2,1 tỷ USD tính đến năm 2023 do Forbes ước tính.

Fayed là mối tình công khai hiếm hoi của Công nương Diana sau khi bà ly hôn Vua Charles. Họ chỉ mới hẹn hò chưa đầy một tháng trước khi gặp tai nạn thảm khốc.

Diana và Dodi qua đời cùng nhau trong vụ tai nạn thảm khốc ở Paris vào ngày 31/8/1997. Ảnh: Getty Images.

Tháng 7/1997, sau gần một năm ly hôn, Công nương Diana nhận lời mời của tỷ phú Mohamed Al-Fayed, mang theo hai con trai tới nghỉ dưỡng St Tropez. Ông Fayed là bạn của cha Diana, Earl Spencer.

Tác giả Katie Nicholl viết trong cuốn William and Harry: Behind the Palace Walls (2010) động cơ thầm kín của vị tỷ phú là mai mối Diana cho con trai cả Dodi, mặc dù thời điểm đó Dodi đang có mối quan hệ với người mẫu Kelly Fisher.

Nhiều người tin rằng chuyến đi này là nơi Diana và Dodi trở nên thân thiết. Nhà sản xuất phim tích cực theo đuổi người phụ nữ nổi tiếng. Không chỉ liên tục tặng quà cho bà, mà còn đối xử tốt với William và Harry. Không lâu sau, Diana xiêu lòng và đồng ý hẹn hò.

Bức The Kiss nổi tiếng trên trang nhất tờ Sunday Mirror vào năm 1997.

Ngày 10/8, những bức ảnh thân mật của Diana và tình mới, do nhiếp ảnh gia Italy Mario Brenna chụp, được công bố trên các mặt báo. Gây chú ý nhất là bức The Kiss ghi lại khoảnh khắc đôi tình nhân ôm hôn nhau. Theo Vanity Fair, bức ảnh được bán cho Sunday Mirror với giá 1 triệu bảng Anh (12,7 triệu USD theo mệnh giá hiện hành).

Sau đó, Diana và Dodi dành nhiều ngày bên nhau trên du thuyền ngoài khơi Địa Trung Hải.

Ngày 30/8/1997, cặp đôi trở về Paris. Họ ăn tối tại khách sạn 5 sao Ritz, thuộc sở hữu của cha Dodi. Video trích xuất từ camera khách sạn cho thấy hai người tay trong tay, cười nói vui vẻ.

Tuy nhiên, họ không biết đó là những giờ phút hạnh phúc cuối cùng trên cuộc đời. Sau khi rời Ritz, họ cùng với tài xế Henri Paul thiệt mạng trong vụ tai nạn ôtô ở Pont de l'Alma (Paris) vào đầu giờ ngày 31/8/1997.

