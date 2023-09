Công bố đoạn ghi âm cuộc hội thoại của Vua Charles và Diana

Những đoạn ghi âm do nhà sử học hoàng gia Andrew Morton ghi lại vừa công bố sắp được đưa vào phim tài liệu Diana: The Rest of Her Story. Chương trình Good Morning America chiếu đoạn băng cho thấy Vua Charles (lúc đó là Thân vương xứ Wales) khá thất vọng khi biết con trai út của mình không phải con gái.

Trong đoạn băng, Diana nói Charles bày tỏ sự thất vọng với mẹ vợ - bà Raine Spencer - tại lễ rửa tội của Harry năm 1984. "Chồng tôi hiếm khi nói chuyện với mẹ. Nhưng ở lễ rửa tội của Harry, anh ấy nói: Mẹ biết đấy, chúng con rất thất vọng vì mong đó là con gái", Diana kể lại.

Diana kể bà đáp trả con rể gay gắt, nhắn nhủ Thân vương xứ Wales nên thấy may mắn vì có đứa con khỏe mạnh và bình thường. Ông từ đó tránh tiếp xúc mẹ vợ.

Gia đình Vua Charles lúc Harry và William còn nhỏ.

"Đó là điều anh ấy làm mỗi khi gặp chuyện", Công nương Diana nói trong đoạn băng.

Nhà sản xuất phim tài liệu Diana: The Rest of Her Story cho biết đoạn băng nên được công khai rộng rãi, là trọng tâm phần tiếp theo của phim tài liệu sản xuất năm 2017 Diana: In Her Own Words.

Đoạn băng tiết lộ rõ hơn về cuộc cuộc đời của Công nương vắn số Diana. Đoạn ghi âm được bạn thân của Công nương Diana là bác sĩ James Colthurst đưa cho Andrew Morton.

Công nương Diana bước chân vào làm dâu hoàng gia sau đám cưới hoành tráng với Thân vương xứ Wales năm 1981. 15 năm sau, cả hai ly hôn, có hai con trai là William (hiện - thân vương xứ Wales, người thừa kế ngai vàng) và Harry (hiện rời hoàng gia).

Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn giao thông ở Pháp trong lúc chạy trốn khỏi paparazzi. Ngày 31/8 là giỗ 26 năm ngày mất của một trong những công nương có sức ảnh hưởng nhất Hoàng gia Anh.