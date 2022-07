"Nữ luật sư kỳ lạ" Park Eun Bin: Là diễn viên nhưng sợ xem phim, từng giả trai cực ấn tượng

Thời điểm hiện tại, bộ phim Hàn đình đám nhất đương nhiên không gì khác ngoài Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Nếu phải chỉ ra đâu là chất xúc tác quan trọng nhất giúp tác phẩm do đạo diễn Yu In Sik chỉ đạo sản xuất có thể dễ dàng càn quét mọi bảng xếp hạng, đáp án hẳn phải là sự đáng yêu của nhân vật Woo Young Woo. Và dĩ nhiên nếu thiếu đi diễn xuất tuyệt vời của Park Eun Bin , sẽ chẳng thể có một nữ chính khiến khán giả không yêu không được như thế.



Park Eun Bin cực kỳ đáng yêu trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo.

Park Eun Bin: Diễn xuất biến hóa, từng có màn giả trai khiến fan "phát sốt"

Trong sự nghiệp của mình, Park Eun Bin đã tham gia rất nhiều dự án phim bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô có thể hóa thân thành rất nhiều kiểu nhân vật khác nhau trong những tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau.

Nét ngây thơ, hồn nhiên vốn có trên gương mặt của Park Eun Bin được thể hiện ở Tuổi trẻ muôn màu (Hello, My Twenties!) và Bố là tất cả (Father, I'll Take Care of You).

Hình ảnh ngọt ngào, đầy sức sống thanh xuân của cô được thể hiện qua các bộ phim như Tuổi trẻ muôn màu hay Bố là tất cả. Vẫn nhan sắc xinh đẹp ấy nhưng mang một vẻ trưởng thành, sâu sắc hơn, đó là Park Eun Bin trong tác phẩm Anh có thích Brahms?

Năm 2018, mỹ nhân họ Park góp mặt trong bộ phim kinh dị - giật gân Thám tử ma. Trong phim, cô vào vai trợ lý của người bắt ma Lee Da Il (Choi Daniel) để tìm hiểu về cái chết của em gái mình. Song song với đó, họ còn sát cánh cùng nhau để vén màn sự thật về nhiều tội ác bí ẩn khác.

Một vài hình ảnh trong phim Thám tử ma (The Ghost Detective).

Trước đó 1 năm, Park Eun Bin hóa thân thành nữ thẩm phán mạnh mẽ, chính trực và sẵn sàng "chửi thề" với những kẻ không biết xấu hổ trong Không còn gì để mất. Anh trai của nhân vật này từng bị đổ tội giết người rồi bị sát hại. Chính vì thế, cô rất muốn tìm cách để phơi bày chân tướng.

Park Eun Bin hóa thân thành nữ thẩm phán mạnh mẽ, chính trực trong Không còn gì để mất (Judge vs Judge).

Không chỉ với các bộ phim hiện đại mà khi bối cảnh được lấy ở thời Joseon, Park Eun Bin cũng tạo ra được tiếng vang lớn. Còn nhớ hồi năm ngoái, cô đã khiến khán giả phát số với màn giả trai đỉnh cao trong Luyến mộ. Nữ diễn viên 29 tuổi hóa thân thành công chúa Dam Yi, người buộc phải sống với thân phận thế tử để che giấu cái chết của anh trai mình. Vai diễn này của Park Eun Bin nhận được vô số lời khen, và nó cũng giúp cô "ẵm" 3 giải Nữ diễn viên xuất sắc, Diễn viên được khán giả yêu thích và Cặp đôi xuất sắc nhất tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2021.

Park Eun Bin "đẹp trai xỉu" trong Luyến mộ (The King's Affection)

Trước vai Dam Yi trong Luyến mộ, Park Eun Bin còn từng chinh phục những khán giả yêu mến dòng phim cổ trang bằng vai Vương hậu Hyegyeong của phim Cánh cửa bí mật. Dù xinh đẹp và đầy trí tuệ, tuy nhiên người phụ nữ này lại thất bại trong việc nắm giữ trái tim của chồng mình. Sau này, Vương hậu Hyegyeong đã quyết định từ bỏ tình yêu để tham gia vào ván cờ quyền lực nhằm đảm bảo ngôi vị cho con trai mình.

Park Eun Bin trong vai Vương hậu Hyegyeong của Cánh cửa bí mật (Secret Door).

Là diễn viên nhưng "sợ" xem phim

Với bất cứ diễn viên nào, việc xem phim cũng là một cách tuyệt vời để học hỏi, cải thiện khả năng diễn xuất. Tuy nhiên với riêng Park Eun Bin, cô lại từng hé lộ rằng bản thân là một người sợ xem phim. Hồi tháng 12 năm ngoái, nữ diễn viên 29 tuổi từng chia sẻ trên tạp chí Esquire rằng cô luôn cảm thấy lo lắng mỗi lúc xem phim, kể cả những tác phẩm không phải do mình đóng. Chính vì thế, cô đồng hầu như không bao giờ xem phim trong thời gian rảnh:

"Tôi đã xem Luyến mộ và cảm giác thật vui khi được thưởng thức nó. Tuy nhiên, thực tế là thông thường tôi hay có xu hướng trở nên lo lắng mỗi lúc nhìn lại diễn xuất của bản thân. Tôi luôn trăn trở về chuyện không biết mọi người có thích phim do tôi đóng hay không.

Tôi thậm chí chẳng thể xem những tác phẩm của các đồng nghiệp khác. Vì lý do nào đó, việc này cũng làm tôi cảm thấy lo lắng. Bởi thế, tôi hầu như không bao giờ xem phim trong lúc rảnh rỗi."

Là một diễn viên nhưng Park Eun Bin lại sợ xem phim.

Sau thành công lớn với Luyến mộ vào năm ngoái, như một lẽ tất yếu, Park Eun Bin phải chịu nhiều áp lực hơn khi tham gia Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Tuy nhiên thay vì lo lắng đến rating phim, điều khiến cô phải suy nghĩ nhiều nhất lại là việc bản thân có thể sẽ khiến những người bệnh ngoài kia hay thân nhân của họ vô tình bị tổn thương:

"Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến chuyện liệu mình có thể diễn nhân vật này mà không làm ai tổn thương. Đây là mẫu nhân vật thiên tài đầu tiên mà tôi đảm nhận, nhưng hơn cả thế, Woo Young Woo còn bị tự kỷ nữa. Tôi từng trăn trở về việc điều gì được coi là bình thường, điều gì bị coi là dị thường, và liệu những người vốn được xem là bình thường, họ có thực sự như vậy hay không."

Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn mà Park Eun Bin còn mang trong mình một tâm hồn đẹp.

Để chuẩn bị thật tốt cho vai diễn này, Park Eun Bin đã phải tham khảo ý kiến từ Kim Byung Gun, Giáo sư thuộc Khoa Giáo dục đặc biệt mầm non tại Đại học Nazarene, Hàn Quốc. Kể lại quá trình làm việc cùng Park Eun Bin, ông tiết lộ rằng cô từng hỏi liệu bản thân có vô tình chạm vào nỗi đau của ai đó vì diễn xuất vụng về của mình hay không. Giáo sư cũng khẳng định, nỗi sợ mà Park Eun Bin luôn mang theo là bằng chứng cho thấy cô rất thận trọng với vai diễn và hiểu được những tác động mà nó có thể đem đến cho xã hội:

"Chính vì thận trọng nên chúng tôi mới làm việc trong nỗi lo lắng và luôn phải chịu áp lực. Tôi cũng như cô Park, chúng tôi đều hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình quan trọng đến thế nào. Diễn xuất của cô ấy trong bộ phim này sẽ phần nào đó ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta."

Mong rằng trong tương lai, Park Eun Bin sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công hơn nữa.

Xinh đẹp, tài năng và sở hữu một trái tim nhân ái, Park Eun Bin hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một diễn viên hàng đầu. Hy vọng rằng trong tương lại, cô sẽ có thêm nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa, giống như vai nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo trong tác phẩm cùng tên.

Bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo của Park Eun Bin phát sóng vào 21h tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên ENA.