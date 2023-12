Nữ idol nhóm (G)I-DLE bất ngờ quay lưng đi vào cánh gà, bỏ dở buổi diễn ở Mỹ: Công ty lập tức lên tiếng!

Vừa qua, nhóm nhạc (G)I-DLE vừa có một buổi biểu diễn trong chuỗi sự kiện Jingle Ball ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Các cô gái nhà CUBE đã mang đến những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi của bản thân như Queencard, My Bag, I Want That... Tuy nhiên, sau khi biểu diễn xong ca khúc Queencard thì thành viên người Thái Lan - Minnie bất ngờ quay lưng bước vào bên trong hậu trường. Ở phần biểu diễn sau đó của (G)I-DLE, Minnie cũng không xuất hiện trở lại.

Minnie bỏ vào trong sau khi hoàn thành ca khúc Queencard

Sau đó, cô cũng không quay trở lại hoàn thành buổi diễn

Các fan tỏ ra vô cùng lo lắng cho Minnie, họ cho rằng nữ idol đã gặp vấn đề về sức khoẻ nên mới bỏ dở buổi diễn như vậy. Ngay sau đó, công ty chủ quản CUBE cũng lên tiếng về trường hợp của Minnie.

Đại diện CUBE chia sẻ rằng Minnie rất muốn ở lại cùng fan cho đến cuối buổi diễn nhưng công ty bắt buộc phải có những biện pháp cứng rắn để đảm bảo sức khoẻ cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó, phía công ty cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã để mọi người lo lắng và hứa sẽ điều chỉnh lịch trình trong tương lai một cách hợp lý và luôn luôn đặt sức khoẻ nghệ sĩ lên hàng đầu.

