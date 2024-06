Nữ idol làm gì cũng bị công chúng “la ó"

Mới đây, Chaewon - trưởng nhóm nữ LE SSERAFIM đăng video cover ca khúc We Can’t Be Friend (wait for your love) của Ariana Grande. Cô nàng “chơi lớn" thử sức với bản hit của tiểu diva nước Mỹ khiến fan thích thú. Chaewon quay video theo kiểu tối giản, để giọng hát làm điểm nhấn như món quà tặng người hâm mộ.

Tưởng chừng sẽ chỉ là khoảnh khắc vui vẻ bình thường mà Chaewon chia sẻ, tuy nhiên, không lâu sau khi video cover được đăng tải, dân tình lại tranh cãi kịch liệt. Trên nền tảng X (Twitter), nhiều người cáo buộc giọng hát của Chaewon đã qua chỉnh sửa. Lý do khiến dân tình nghi ngờ chính là do phần âm thanh quá đỗi chỉn chu, không tạp âm, không có bất kỳ vấp váp nào trong quá trình hát.

Thông thường, các idol Kpop chia sẻ video cover đều quay dựng với bối cảnh ít đầu tư, mặc đồ casual, ngồi hát thư giãn như cách Chaewon đã làm. Điểm khác biệt chính là các idol khác sẽ hát live, không dùng kỹ thuật phòng thu cho trường hợp này. Không ít ý kiến chỉ trích Chaewon chỉ giỏi “làm màu", không dám hát live, lừa dối khán giả đến cả video cover.

Dù fan LE SSERAFIM ra sức bảo vệ thần tượng thì số lượng bình luận tiêu cực vẫn áp đảo. Kể từ Coachella 2024, LE SSERAFIM dường như đánh mất thiện cảm của đại đa số khán giả. Mọi chủ đề liên quan đến kỹ năng của nhóm đều gây tranh cãi.

LE SSERAFIM nói chung và Chaewon nói riêng đã có màn thể hiện đáng thất vọng tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Cũng từ đây, nhóm nữ nhà HYBE bị gọi là “nỗi xấu hổ quốc gia", là nhóm nhạc bị ghét nhất Kpop hiện tại.

Công chúng tức giận với LE SSERAFIM không chỉ vì lỗ hổng kỹ năng mà còn do thái độ không kính nghiệp, không cầu tiến. Chưa kể, giữa lúc bị chê vì màn trình diễn thảm họa tại Coachella, Chaewon chia sẻ hình ảnh “ngón tay thối" như một thái độ thách thức. Netizen cho rằng nữ idol không hề ý thức được điểm yếu của bản thân, coi thường khán giả. Do đó, khi Chaewon lạm dụng cả kỹ thuật phòng thu vào một video hát live đơn giản càng khiến dân tình chán ghét.