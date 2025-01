Nụ Hôn Bạc Tỷ: Bất ngờ lớn nhất mùa phim Tết 2025

Bên cạnh Trấn Thành thì Thu Trang cũng là một diễn viên đủ sức kéo khán giả đến rạp. “Hoa hậu làng hài” từng nhiều lần thành công với Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử (2020), Nghề Siêu Dễ (2022), Con Nhót Mót Chồng (2023)... Nhưng Nụ Hôn Bạc Tỷ lại là canh bạc khi chị lần đầu tiên tham gia với tư cách đạo diễn, đồng thời còn chọn dàn diễn viên trẻ cũng như đối đầu với Trấn Thành tại phòng vé. Và Thu Trang đã chọn lựa đúng.

Nhân vật chính của Nụ Hôn Bạc Tỷ là đôi chị em Thúy Kiều (Thu Trang) - Thúy Vân (Đoàn Thiên Ân). Cả hai đang tiếp quản lò bánh mì nổi tiếng mà người mẹ quá cố để lại. Song, Kiều lại bị gã bạn trai lừa đầu tư bất động sản đến mức nợ nần, sắp bị giang hồ siết mất căn nhà. Do làm ở sân golf, cô nảy ra ý định để em gái xinh đẹp giả vờ mập mờ với các đại gia để kiếm tiền. Không còn cách nào hay hơn, Vân đành phải nghe theo lời chị và lọt vào mắt xanh của cả Quang (Lê Xuân Tiền) lẫn Tú (Ma Ran Đô). Rắc rối ở chỗ cả hai là bạn thân và đều muốn người đẹp phải thuộc về mình.

Yếu tố hài hước là điểm cộng

Với dàn diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Võ Tấn Phát, Huỳnh Phương thì Nụ Hôn Bạc Tỷ nghiễm nhiên phải đánh mạnh vào yếu tố hài hước. Vợ chồng “hoa hậu làng hài” cùng nhóm bạn thân đều sở hữu nhiều web-drama, tiểu phẩm gây tiếng vang nên không khó khăn gì trong việc tạo ra tiếng cười cho khán giả. Dù không phải mảng miếng nào cũng hiệu quả, tác phẩm vẫn giải trí tốt nhờ “số lượng bù chất lượng”. Điểm đáng khen là Thu Trang không cố tình thêm chi tiết hài trong các cảnh bi mà khán giả vẫn cảm có thể bật cười nhờ diễn xuất đáng yêu.

Dù là phim điện ảnh đầu tay nhưng tay nghề đạo diễn của Thu Trang khá ổn. Dù còn lạm dụng nhiều đoạn quay cận nhưng các góc máy, màu phim, chuyển cảnh của chị ở mức tốt, không quá đẹp nhưng cũng không gây khó chịu cho người xem. Bối cảnh Đà Lạt mới mẻ mang đến cảm giác trong trẻo, tươi mới. Nghề làm bánh mì được thể hiện kỹ lưỡng quá vài phân cảnh rất thú vị.

Kịch bản cũ kỹ, cảm xúc chưa rõ ràng

Trên thực tế, câu chuyện hai anh bạn thân cùng yêu và tán tỉnh một cô gái đã được khai thác vô số lần trên phim ảnh, cả thể loại hài hước lẫn lãng mạn, ở đủ các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang không mang đến một màu sắc nào mới lạ. Ý tưởng để Thúy Vân buộc phải lả lơi với Quang và Tú để kiếm tiền trả nợ khá khiên cưỡng. Việc Quang và Tú cùng nảy sinh tình cảm với Vân quá đơn điệu khi đều là tiếng sét ái tình từ một lần chạm mặt. Dù cuối phim có nút thắt để giải thích nhưng không thật sự hợp lý.

Từ đây, Nụ Hôn Bạc Tỷ xây dựng hành trình “vượt chông gai” tán gái của hai anh trai có khá nhiều lỗ hổng. Phim không giải thích được Tú vì sao lại thay đổi 180 độ để yêu Vân. Bởi lẽ ai cũng biết để một “bad boy” thay đổi vì một cô gái không có gì nổi bật ngoài xinh đẹp thì khó hơn hái vì tinh tú trên bầu trời. Ở chiều ngược lại, tình cảm Vân dành cho hai chàng trai cũng không rõ ràng. Các tình tiết chỉ đặt nặng tính giải trí chứ không quan tâm đến phát triển tâm lý nên cuối cùng người xem vẫn không hiểu sao họ yêu được nhau.

Cảm xúc đến từ tuyến chị em Thúy Kiều - Thúy Vân cũng được xây dựng chưa tới. Xem phim, khán giả dễ dàng nhận ra Kiều khờ khạo, ngốc nghếch và có phần kém sắc nên Vân dù là em nhưng phải chăm sóc, bảo bọc chị. Song, Nụ Hôn Bạc Tỷ chỉ cho thấy mối quan hệ một chiều mà Vân dành cho Kiều. Trong khi đó, cô chị liên tục “báo hại” rất nhiều thứ. Dù đôi chỗ chỉ để gây cười nhưng vô tình làm người xem ghét nhân vật.

Do đó mà khi Kiều bày tỏ nỗi khổ tâm của mình lại không tạo được sự đồng cảm. Mối quan hệ chị em từ đó không tạo được sức nặng cần thiết để lấy nước mắt. Thông điệp gia đình và nghề làm bánh mì truyền thống do mẹ để lại cho hai chị em khá hời hợt. Thoại phim khá gượng, mang đậm tính kịch chứ không phải điện ảnh hay đời sống thường ngày. Hết phim, khán giả có lẽ chỉ nhớ đến phần hài hước và tính giải trí do dàn diễn viên mang đến chứ không đọng lại bất kỳ cảm xúc nào khác.

Bất ngờ đến từ Ma Ran Đô, Đoàn Thiên Ân và Lê Xuân Tiền

Ban đầu, khán giả không khỏi nghi ngại chất lượng diễn xuất của Nụ Hôn Bạc Tỷ khi nhìn thấy tên ba diễn viên chính. Ma Ran Đô lần đầu đóng phim điện ảnh, các vai diễn truyền hình trước của anh không để lại nhiều ấn tượng. Đoàn Thiên Ân vẫn chưa thoát khỏi mác “hoa hậu đóng phim” sau thất bại của Công Tử Bạc Liêu chỉ mới vài tháng trước. Còn Lê Xuân Tiền thì không được đánh giá cao dù sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Thế nhưng, bộ ba đã gây bất ngờ bởi một màn thể hiện ấn tượng.

Không còn là một Bảy Loan hời hợt, Vân của Đoàn Thiên Ân có sức sống và thu hút hơn. Nhân vật có nhiều khía cạnh khác nhau khi ngoài tính cách hồn nhiên, giàu hoài bão thì còn phải chịu ấm ức bởi người chị “mê trai” và trọng trách do mẹ để lại. Từ hình ảnh một bà chủ tiệm bánh mì chăm chỉ cho đến cô nàng có phần lẳng lơ khi phải “thả thính” cùng lúc hai anh chàng đều được Đoàn Thiên Ân “cân” tốt. Biểu cảm của “nàng hậu” đa dạng và đáng yêu dù đôi khi những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc nội tâm nặng vẫn còn quá sức.

Ma Ran Đô không gặp khó khăn gì khi thể hiện một “bad boy” chính hiệu nhờ ngoại hình đẹp và gương mặt hơi “đểu”. Hành trình thay đổi tâm lý của nhân vật được anh chàng thể hiện rất tốt. Ở cuối phim, ta thấy một Tú hoàn toàn khác hẳn, biết đau khổ, biết hy sinh, biết chấp nhận vì người yêu. Quang vẫn là mẫu nhân vật soái ca quen thuộc của Lê Xuân Tiền. Song, anh chàng thiếu gia này có chiều sâu hơn, có góc khuất chứ không hề một chiều như hai phần Gái Già Lắm Chiêu. Nếu Tú mang đến cảm giác phiêu lưu, giật gân thì Quang lại là sự ấm áp, vững chãi. Sự kết hợp của hai nam diễn viên trong cả vai trò bạn thân lẫn đối thủ đều rất mượt.

Dàn diễn viên phụ của Nụ Hôn Bạc Tỷ cũng “hết nước chấm”. Võ Tấn Phát “chiếm spotlight” với nét diễn tự nhiên và hài hước duyên dáng. Cách quăng miếng của anh chàng nhẹ nhàng nhưng đúng thời điểm và tạo ra nhiều tiếng cười. Bộ bà Võ Tấn Phát, Thu Trang và Tiến Luật kết hợp ăn ý, giúp cứu lại rất nhiều phần kịch bản nhàm chán.

Chấm điểm: 3.5/5

Nụ Hôn Bạc Tỷ đã chứng tỏ Thu Trang hoàn toàn có khả năng đạo diễn thêm các bộ phim điện ảnh khác. Chị có tư duy xây dựng các tình huống hài và mắt nhìn diễn viên khá tốt. Điều mà Thu Trang cần là một kịch bản hay và phù hợp thời đại hơn, thay vì một câu chuyện cũ kỹ đã từng được khai thác vô số lần trước đây.

