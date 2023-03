Nữ "học bá" gây sốt MXH vì khí chất và style đời thường siêu đỉnh, đẹp - giỏi nhưng cũng dính nhiều thị phi

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội từng lan truyền rất nhanh hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, khí chất xuất chúng đang đứng trên bục giảng. Ngắm nhìn vẻ ngoài xinh xắn của cô nàng, nhiều người ví von cô giống như nữ chính "bước" ra từ tiểu thuyết.

Ngay sau đó, mọi thông tin về cuộc sống cá nhân và học vấn của cô nàng này nhận được nhiều quan tâm từ dân tình.

Với ngoại hình và khí chất toả sáng trên bục giảng, hình ảnh của cô gái này được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người còn ưu ái gọi cô với loạt biệt danh như "ngự tỷ", "học bá", "con nhà người ta"...

Cô gái này tên Thừa Lãng Nê, là một "học bá" chính hiệu

Được biết cô gái này tên Thừa Lãng Nê, ngoài đời là một "học bá" chính hiệu và đang học Thạc sĩ tại The London School of Economics and Political Science (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London). Đây là ngôi trường nằm trong "tam giác vàng danh giá" của nước Anh, bao gồm cả ĐH Cambridge và ĐH Oxford.



Nửa cuối năm 2021, những hình ảnh và video trên của Thừa Lãng Nê cũng từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, video phát biểu tiếng Anh với chất giọng cuốn hút, thần thái tự tin của cô sau khi được đăng lên Douyin (nền tảng TikTok của Trung Quốc) đã nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, nổi tiếng quá nhanh cũng mang đến cho Thừa Lãng Nê nhiều thị phi. Có người cho rằng khả năng phát âm tiếng Anh của Thừa Lãng Nê chỉ ở mức trung bình, dịch sát nghĩa những phát ngôn nổi tiếng, chỉ biết đọc theo bản thảo. Nhiều người thậm chí còn vin vào cớ đó để công kích, đặt nghi vấn cho trình độ học vấn của Thừa Lãng Nê đang bị thổi phồng quá mức.

Clip gốc phát biểu tiếng Anh đã đưa Thừa Lãng Nê trở thành cái tên nhận được nhiều chú ý (Nguồn: Douyin)

Bị dư luận công kích, Thừa Lãng Nê đã xóa video bài phát biểu bằng tiếng Anh và không cập nhật bất kỳ tin tức nào trong gần nửa năm. Tuy nhiên, một số người vẫn đồn đoán ác ý về học vấn của cô, cho rằng cô không phải xuất thân từ trường danh giá.



Tháng 2/2022, Thừa Lãng Nê đã đăng tải một clip chứng minh bản thân đang học Thạc sĩ tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London. Đến lúc này, những bình luận tiêu cực về học vấn của Thừa Lãng Nê mới chấm dứt.

Ngoài đời Thừa Lãng Nê là "hoa đã có chủ". Cô và bạn gái đồng giới nhận được nhiều chú ý vì cùng sở hữu thành tích giỏi giang, gu ăn mặc sành điệu và ngoại hình xinh đẹp như diễn viên.

Không chỉ học giỏi, Thừa Lãng Nê còn có vẻ ngoài xinh xắn, gu thời trang và vóc dáng đỉnh chẳng kém cạnh người nổi tiếng

Chuyện tình cảm của cô và người bạn gái cũng nhận được nhiều chú ý từ mạng xã hội vì quá xứng đôi vừa lứa

