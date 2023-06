Nữ hoàng rating trở lại hot không kém Yoona: Nữ phụ làm nền cho Nhã Phương đổi đời, từng diễn với 2 mỹ nam bê bối

King the Land (Khách Sạn Vương Giả) và Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) hiện đang là 2 bộ phim tình cảm hot nhất trên màn ảnh Hàn chỉ sau 2-3 ngày ra mắt. Nếu như nữ chính Yoona vừa trở lại đã lập kỷ lục rating với King the Land, thì Shin Hye Sun cũng chứng tỏ bản lĩnh không vừa khi đưa tỷ suất người xem của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 tăng vọt đầy triển vọng. Cùng ngồi trên bàn cân so sánh về độ hot ngày trở lại, nếu như Yoona đã quá quen thuộc với khán giả, nữ diễn viên họ Shin bỗng trở thành tâm điểm chú ý và thu hút trí tò mò của công chúng.

Shin Hye Sun không phải là cái tên xa lạ gì trong làng điện ảnh Hàn, nhưng cũng không phải là gương mặt ai cũng biết đến tại showbiz châu Á như Yoona. "Chàng hậu", "nữ phụ làm nền cho Nhã Phương" rồi đến cả danh xưng "nữ hoàng rating" đều hay được khán giả dùng để nói về nữ diễn viên này. Mỹ nhân sinh năm 1989 đã trải qua quãng đường dài và không mấy thuận lợi để trở thành cái tên bảo chứng rating trên màn ảnh nhỏ như ngày nay. Vậy Shin Hye Sun là ai?

Từ nữ phụ School 2013, nữ phụ làm nền cho Nhã Phương cho đến nữ hoàng rating xứ Hàn

Shin Hye Sun sinh năm 1989. Lấy động lực từ vai diễn của Won Bin trong Trái Tim Mùa Thu, Shin Hye Sun quyết tâm thi đỗ trường đào tạo ra rất nhiều tên tuổi đình đám của màn ảnh Hàn - Đại học Sejong. Nhưng phải đến năm 24 tuổi, cô mới ra mắt trong tác phẩm đình đám School 2013. Tuy nhiên vì đóng vai phụ nên nữ diễn viên chưa gây ấn tượng được trong lòng khán giả. Sở hữu nhan sắc tươi sáng nhưng nét đẹp nghịch ngợm, mạnh mẽ của Shin Hye Sun lại bị bão hoà giữa "rừng" mỹ nhân mang phong thái thuần khiết, nhẹ nhàng - vẻ đẹp vốn được ưa chuộng tại Kbiz.

2014-2015 là năm đánh dấu nét ấn tượng trong diễn xuất của Shin Hye Sun với 2 tác phẩm làm mưa làm gió châu Á - Oh My Ghost, She Was Pretty và Tuổi Thanh Xuân - tác phẩm hợp tác Việt - Hàn. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ và làm nền cho nữ chính như Park Bo Young, Hwang Jung Eum và Nhã Phương, nhưng nữ diễn viên đã được truyền thông, khán giả nhắc đến với nét diễn đa dạng, tài năng không thể phủ nhận. Đến năm 2017, Shin Hye Sun đã hái được trái ngọt đầu tiên với tác phẩm đạt kỷ lục rating 2017 My Golden Life, cô đổi đời và nổi lên như hiện tượng, thành ngôi sao được các nhãn hàng, nhà sản xuất săn đón nhiệt tình. Đây cũng là tác phẩm giúp Shin Hye Sun giành được danh hiệu nữ hoàng rating thế hệ mới chỉ sau 4 năm ra mắt.

Shin Hye Sun từng diễn xuất bên cạnh Nhã Phương trong tác phẩm Tuổi Thanh Xuân

Nhờ cú bật My Golden Life, Shin Hye Sun thừa thắng xông lên và phát triển vượt bậc về diễn xuất. Still 17 được chú ý, rồi đến tác phẩm điện ảnh đầu tiên Innocence và cơn sốt truyền hình Mr. Queen giúp cô được đề cử trong hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất lần lượt ở các giải thưởng danh giá như Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards), Baeksang Arts Awards. Nghỉ đóng phim truyền hình 1 năm, Shin Hye Sun được kỳ vọng hẳn trong lần trở lại này với See You in My 19th Life.

Diễn xuất đa dạng của Shin Hye Sun được khẳng định bởi giới chuyên môn

Sóng đôi với toàn mỹ nam trên màn ảnh, nhưng 2 trong số đó dính bê bối nghiêm trọng

Shin Hye Sun là một trong những nữ diễn viên khiến chị em phụ nữ ngưỡng mộ nhất vì danh sách bạn diễn sóng đôi cùng toàn những gương mặt không đẹp như hoa thì cũng cao lớn, quyến rũ. Sung Hoon, Park Si Hoo, Yang Se Jong, Kim Myung Soo, và Kim Jung Hyun đều thuộc hàng tài tử được lòng chị em phụ nữ với vẻ ngoài thu hút. Đặc biệt, Sung Hoon còn được Shin Hye Sun khen ngợi là có tài hôn giỏi, còn Kim Myung Soo (còn gọi là L khi còn hoạt động với tư cách idol) hay Yang Se Jong vốn sở hữu gương mặt đẹp như hoa.

Sung Hoon vốn nổi tiếng với visual nam tính và sexy, L là nam thần đẹp như hoa nổi tiếng từ lâu trong giới idol Kpop, còn Yang Se Jong sở hữu gương mặt trắng ngần, đường nét đến phái nữ xứ Hàn cũng phải ghen tị

Tuy nhiên 2 trong số những cái tên từng diễn chung với Shin Hye Sun lại vướng lùm xùm tình ái chấn động, đó là Park Si Hoo và Kim Jung Hyun.

Park Si Hoo



Giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2013, Park Shi Hoo bất ngờ bị một nữ thực tập sinh 22 tuổi (gọi tắt là A) của một công ty giải trí tố cưỡng bức. Nam tài tử phải ra toà và tiếp nhận điều tra vì lời tố cáo của A, phía Park Shi Hoo lại khẳng định có mối quan hệ tình ái với A dựa trên sự tự nguyện từ 2 bên. Mặc dù được công ty quản lý cũ, chủ quán bar và người bạn chung bênh vực nhưng nam diễn viên vẫn bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ. Sau khi có quá nhiều bằng chứng chống lại mình, A rút đơn kiện và Park Shi Hoo đã được giải oan A. Nhưng vết nhơ hình ảnh vẫn khiến tài tử này phải chật vật nhiều năm liền mà không lấy lại được danh tiếng.

Park Shi Hoo - bạn diễn một thời nổi tiếng với combo ngoại hình chỉn chu và tài năng diễn xuất đáng gờm của Shin Hye Sun lao đao vì bê bối

Kim Jung Hyun

Tài tử Kim Jung Hyun là một trong những cái tên nổi đình nổi đám nhiều năm trước nhờ Hạ Cánh Nơi Anh và loạt phim ăn khách. Năm 2018, nam diễn viên này vướng lùm xùm khi tỏ ý lạnh nhạt ra mặt và gay gắt tránh xa bạn diễn Seohyun (SNSD) tại họp báo ra mắt phim Time. Lùm xùm chưa ngã ngũ, Kim Jung Hyun vô trách nhiệm bỏ vai luôn ở giai đoạn cuối, làm ảnh hưởng rất nhiều người trong ekip. Khi bị công chúng chỉ trích, Kim Jung Hyun đã chuyển hướng dư luận sang phía bạn gái cũ - nữ minh tinh đình đám Seo Ye Ji.

Đây được cho động thái cố ý từ phía Kim nhằm trốn tránh trách nhiệm, đổ hết lỗi cho mỹ nhân It's Okay to Not Be Okay. Theo lời Jung Hyun, anh bị bạn gái cũ Seo Ye Ji điều khiển hành vi, bị thao túng tâm lý và không cho thân mật với bạn diễn Seohyun (SNSD). Sau lời "thú nhận" của tài tử họ Kim, Seo Ye Ji bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sự nghiệp, danh tiếng, công chúng tẩy chay. Tuy nhiên Kim Jung Hyun cũng không thể thoát khỏi cảnh chịu trận vì chính hành vi vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp đối với cả bạn diễn, ekip phim và bạn gái cũ. Nhiều năm cố gắng trở lại sau bê bối, Kim Jung Hyun vẫn không lấy lại được thiện cảm từ công chúng, các tác phẩm phim thất bại thảm hại vì hình ảnh hoen ố khó cứu vãn.

Kim Jung Hyun xa lánh Seohyun và bỏ dở phim, nhưng sau đó lại đổ lỗi cho bạn gái cũ Seo Ye Ji là thao túng tâm lý và bắt anh cư xử lạnh lùng với bạn diễn

Nguồn: Naver