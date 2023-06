Nữ hoàng màn ảnh Trương Mạn Ngọc: Yêu hết lòng đến 11 lần nhưng vẫn cô đơn

Sống cho hiện tại, không màng đàm tiếu

Cách đây ít lâu, nữ thần Hong Kong (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc đã lâu không lộ mặt bỗng xuất hiện tại một sự kiện xa xỉ khiến người hâm mộ vô cùng chú ý.

Người phụ nữ 59 tuổi đeo khẩu trang và để lộ vài nếp nhăn trên khuôn mặt do trang điểm theo phong cách bụi bặm khiến người ta khó có thể hình dung được đó chính là "nữ hoàng họ Trương" ngày xưa.

Trương Mạn Ngọc ở tuổi 59.

Từng có hai nữ diễn viên chính trong ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc được mệnh danh là nữ hoàng màn ảnh hay “hoa của trời”, một là Củng Lợi và người còn lại chính là Trương Mạn Ngọc.



Trương Mạn Ngọc sinh ngày 20/9/1964 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 8 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Vương quốc Anh và trải qua tuổi trẻ ở Kent, Anh.

Mạn Ngọc có tên tiếng Anh là Maggie Cheung, từ nhỏ đã bị mẹ nuôi dạy với kỷ luật nghiêm khắc theo kiểu truyền thống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô làm nhân viên bán hàng tại một hiệu sách ở London.

Năm 1982, Trương Mạn Ngọc được một nhân vật chuyên săn đầu người của một công ty quảng cáo chụp ảnh khi cô trở về Hong Kong để nghỉ hè, từ đó bắt đầu bước vào công việc làm người mẫu bán thời gian.

Bén duyên với giới giải trí nhờ bí mật thi hoa hậu

Năm 1983, Mạn Ngọc 18 tuổi, mẹ cô muốn cô làm nhân viên bán hàng trong hiệu sách hoặc nhân viên ngân hàng, nhưng cô đã bí mật tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc). “Tôi đã giấu mẹ khi đi đăng ký, cho đến khi giành giải Á hậu 1 và Hoa hậu Ảnh, và mang về chiếc cúp thì mẹ tôi mới biết” – cô tiết lộ.

Mạn Ngọc có khuôn mặt tròn, cằm ngắn, gò má cao và vòm gò má rộng nên khi mới xuất hiện trên truyền thông, cô được gọi với biệt danh là "Thỏ trắng nhỏ", và được nhận xét là một người đẹp dễ thương. Nhưng sự xuất hiện của cô trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đầy mỹ nhân ở làng phim Hoa ngữ, thực sự không phải là một cái tên nổi bật ngay từ đầu.

Cô thậm chí còn nhận xét về "hình tượng" của mình khi làm khách mời trong một chương trình truyền hình rằng, "Mẹ tôi luôn nói tôi có bao nhiêu cái xấu thì đều có rồi, nước da ngăm đen, tay chân dài ngoằng và trông như một vịt con xấu xí".

Với bước đệm là ngôi vị Á hậu Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), các hợp đồng quảng cáo và gương mặt đại diện, gương mặt quảng cáo lần lượt tìm đến, và TVB cũng đã ký hợp đồng thành công với cô.

Bước chân vào điện ảnh, trở thành biểu tượng khó ai vượt qua

Năm 1984, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên "Họa xuất hải hồng", sau khi bộ phim được phát sóng đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Vương Tinh, người sau đó đã mời cô đóng "Hoàng tử ếch".

Sau đó, Mạn Ngọc đóng chung với Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trong bộ phim tình cảm "Duyên phận", được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 4 cho bộ phim này.

Vào thời điểm đó, đạo diễn TVB đã trực tiếp bỏ qua vai phụ và yêu cầu cô đóng vai quan trọng trong “Tân Trát sư huynh”, "Dương gia tướng" và "Võ lâm thế gia", hợp tác với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh và các ngôi sao khác.

Tháng 1/1985, Trần Tự Cường, khi đó làm giám đốc đã gia nhập công ty Golden Harvest Film, ông tiến cử Mạn Ngọc giới thiệu với Thành Long và đề nghị cô đóng vai nữ chính trong phim “Câu chuyện cảnh sát”.

Trương Mạn Ngọc và Thành Long.

Người ta nói rằng khi cô đóng vai A Mỹ, phải mất rất nhiều thời gian nhưng không thể nhập vai, khiến cho Thành Long nổi cáu liền xúc phạm ngay tại trường quay, quát lên rằng "Cô không biết chúng tôi mất bao nhiêu phút sao? Có đáng không? Cô sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của mọi người nữa đây?"



Khi đó, Mạn Ngọc lấy tay lau nước mắt và tiếp tục quay hơn 30 lần cho phân cảnh đó. Ngay cả khi Thành Long nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua phân cảnh, không quay nữa, thì cô đã hét lên "Tôi không dừng đâu!" cho đến khi đạt được cảnh quay mà Thành Long hài lòng.

Sau lần đó, Thành Long đã kể về Mạn Ngọc trong một chương trình rằng: "Cô ấy tận tụy. Không ai đến sớm hơn cô ấy, và cô ấy chưa bao giờ rời đi sớm hơn bất kỳ ai khác".

Ở phim trường, Trương Mạn Ngọc kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế cho những cảnh quay nguy hiểm trong "Câu chuyện cảnh sát 2", nên bất ngờ bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện khâu 17 mũi vì bị khung thép đập vào đầu. Có lẽ, chính sự chăm chỉ và bền bỉ này đã khiến cô ngày càng tiến xa hơn trên con đường diễn xuất.

Năm 1988, cô đóng vai nữ anh hùng trẻ trung và ngây thơ A Nga trong bộ phim hành động "Vương giác Ca môn" của đạo diễn Vương Gia Vệ. Từ đây, Vương Gia Vệ đã phát hiện ra những điểm sáng ở Trương Mạn Ngọc. Ông nói với cô bí quyết để nhập vai một cách hiệu quả rằng: "Nếu ai đó tát cô, cô sẽ làm gì?" Trương trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi sẽ giơ tay và nắm cái tát lại".

Vương Gia Vệ búng tay một cách mạnh mẽ: “Được, cứ diễn thế này đi!” Từ đó Trương Mạn Ngọc hiểu rằng việc diễn xuất quan trọng không phải tự mình diễn thế nào, mà là sự kết hợp với bạn diễn thế nào để ăn ý. Cũng từ đó, cô bén duyên sâu hơn với diễn xuất và được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Oscar.

Sau khoảng thời gian này, cô cũng gần như “mất kiểm soát” trong việc liên tiếp giành giải thưởng, lần đầu tiên cô giành được giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn người phụ nữ đảm đang và mạnh mẽ trong “Người New York".

Năm 1990, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 9 cho bộ phim hài lãng mạn "Người không cởi tất".

Sau đó, cô đóng vai Nhạc Phong hoạt bát, thẳng thắn, tự chủ và tự cường trong bộ phim sử thi tình yêu "Cổn cổn hồng trần".

Năm 1991, Mạn Ngọc đóng vai chính trong bộ phim tiểu sử "Nguyễn Linh Ngọc", trong đó cô đóng vai chính Nguyễn Linh Ngọc, một ngôi sao điện ảnh bi thảm trong thời kỳ phim câm của Trung Quốc, đồng thời tham gia thiết kế các nhân vật trong phim, và nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Berlin.

Trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc là diễn viên đầu tiên lọt vào ba liên hoan phim quốc tế lớn ở châu Âu.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong Tâm Trạng Khi Yêu.

Năm 2004, Trương Mạn Ngọc đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 57 cho bộ phim điện ảnh "Clean", trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đoạt giải này.



Cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Berlin và Cannes, năm giải Kim Mã và năm giải Kim Tượng, Trương Mạn Ngọc trở thành nữ diễn viên số một trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

Cô được chọn là một trong "Mười ngôi sao hàng đầu có ảnh hưởng đến ngành thời trang", đồng thời được trao giải "Biểu tượng thời trang"... Những giải thưởng mà cô đã giành được cho đến nay là vô song, chưa có người thay thế.

Trong ký ức của mọi người, diễn xuất của Mạn Ngọc không chỉ là những nhân vật đơn thuần, mà là những hình ảnh chân thực và sống động về cuộc đời con người. Mỗi bộ phim cô thủ vai đều mang đến những màu sắc nhân vật khác nhau, lúc thì quyến rũ, xinh đẹp, khi thì táo bạo, nổi loạn, mê hoặc, không thể rời mắt.

Trong phim “Tâm trạng khi yêu” cô hiện lên với hình ảnh quý phái, tao nhã và đầy tình cảm khi nói về tình yêu với Lương Triều Vỹ, cô mặc vô số bộ sườn xám đẹp mắt, gợi cảm.

Trong "Sweet Honey", cô thông minh, tốt bụng, si tình và đáng yêu, ngồi sau xe đạp của Lê Minh, cười hát những bài hát vàng của Đặng Lệ Quân.

Trong "Anh hùng", cô là một kiếm sĩ dám yêu dám hận và kiên trì đến cùng, đồng thời cô ấy cũng là "anh hùng" duy nhất trong phim.

Đột ngột giải nghệ, sống một cuộc đời tự do theo ý muốn

Năm 2004, Trương Mạn Ngọc đang ở đỉnh cao đột ngột tuyên bố giải nghệ, thật lạ vô cùng. Trong nhiều năm, cô chỉ đóng vai khách mời trong "Love in the City", và đây cũng là tác phẩm cuối cùng của cô với tư cách diễn viên.

Cô không quan tâm mình đóng vai gì, nhưng nếu kịch bản không gây ấn tượng, thì thà sống một cuộc sống bình lặng còn hơn là xuất hiện nhạt nhòa. Có lần, cô cười nói: “Thật ra, tôi đã đọc một số kịch bản do người khác đưa cho tôi, và tôi chưa bao giờ nói sẽ ngừng đóng phim, tôi nghĩ các đạo diễn rất thông minh, nếu họ muốn tìm tôi đóng phim, nhất định họ sẽ tìm đến".

11 cuộc tình hết lòng vì yêu, nhưng đều không có kết quả

Ngoài đời, Trương Mạn Ngọc rất nổi loạn và độc lập, cô dám nói không với những điều mình không thích, trong tình yêu cũng vậy. Vì vậy, cô đã trải qua 11 mối tình dài ngắn nhưng đều thất bại.

Cô từng yêu Nhĩ Đông Thăng qua sự giới thiệu của người đại diện Thành Long, khi ở bên nhau, họ vui vẻ ăn quà vặt đường phố và cùng nhau nuôi chó, chuyện tình ngọt ngào này đã kết thúc trong thất bại.

Khi quay "Song thành cố sự", giám đốc nghệ thuật người Mỹ - Hank đã gây ra cho cô một cảm giác tồi tệ, cả hai yêu nhau nhưng Hank đã bán bức thư tình mà cô viết gửi anh cho tạp chí để chế giễu.

Sau đó, cô phải lòng doanh nhân Tống Học Kỳ, không ngần ngại moi hết tiền bạc và dùng 10 triệu đô la Hong Kong giúp anh giải quyết khủng hoảng tài chính, nhưng khi có tiền, anh lại quay lưng tìm kiếm con gái nhà đại gia để giải sầu.

“Sống xứng đáng với mọi cuộc gặp gỡ, sống xứng đáng với mọi tình yêu” - cô tuyên bố, “nói được làm được”.

Trương Mạn Ngọc từng trải qua 11 mối tình.

Mạn Ngọc có phương châm sống theo cách này thực sự rất hấp dẫn, thậm chí Trương Quốc Vinh đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu anh ấy chọn kết hôn với một nữ diễn viên, người anh ấy muốn cưới nhất chính là Trương Mạn Ngọc.



Năm 1997, Mạn Ngọc phải lòng đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Cuối năm 1998, hai người kết hôn tại Paris, rồi ly dị vào tháng 5/2002 vì ít có thời gian ở bên nhau, xa mặt cách lòng.

Trương Mạn Ngọc cũng từng dính bê bối tình cảm với nhiều sao nam như Lương Triều Vỹ, Nhậm Hiền Tề, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu... Trong số đó, chuyện tình cảm của cô với Lương Triều Vỹ bị đồn thổi rầm rộ, thậm chí còn có tin đồn cô sẽ thay thế Lưu Gia Linh nhưng cả hai đều kiên quyết phủ nhận.

Mặc dù Mạn Ngọc có lịch sử tình trường phong phú nhưng cô lại không thể đạt được một kết quả khả quan nào. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, “chưa bao giờ hối hận và đã nắm bắt mọi mối quan hệ, và mỗi người đều là một bức tranh trong đời”.

Cô từng nói, “thành công thực sự của một người phụ nữ là trước khi chết, cô ấy có thể có một người yêu bên cạnh, nắm tay cô ấy và nói: 'Em cứ yên tâm, anh sẽ thu xếp mọi thứ'". Cô giải thích thêm: "Yêu là tự do theo ý muốn, tin tưởng lẫn nhau. Chỉ có tình yêu tự do, con người mới cảm thấy an toàn".

Yêu, kết hôn và sinh con vốn dĩ là trải nghiệm cần có trong đời người phụ nữ, nhưng sau khi ly hôn, dường như cô không có đàn ông bên cạnh và cũng không kết hôn thêm nữa. Ở tuổi 59, cô vẫn sống độc thân và chưa có con.

Khi quay phim "Clean", cô đóng vai một ca sĩ nhạc rock và cô bỗng bị nghiện âm nhạc. Bạn bè cười nhạo cô: Bạn cũng làm nhạc thì sao? Thật bất ngờ, cô đã nghiêm túc và thành lập ban nhạc của riêng mình.

Tuy nhiên, tại buổi hòa nhạc được tổ chức ở Thượng Hải năm 2014, khi cô cầm micro và hát, đã bị đám đông chế giễu rằng giọng hát của cô gần như phá hỏng hình ảnh của chính mình.

Trước những tranh cãi, Mạn Ngọc tự tin nói: "Tôi đã phải quay một cảnh phim 30 lần trước khi có thể làm tốt. Hãy cho tôi 20 cơ hội nữa để xem tôi có thể hát tốt hay không".

Trong những năm sau này, cô sáng tác nhạc, đi xe đạp, tham gia các chương trình tạp kỹ và lướt ván, diện đồ dạo phố, đi mua sắm ở chợ rau và sống trong khu người nghèo, tất cả mọi hoạt động đều không ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của Mạn Ngọc. Cô thích làm những gì cô muốn.

Năm tháng êm đềm trôi qua, mong rằng Trương Mạn Ngọc, nữ hoàng của nhiều thế hệ diễn viên Trung Quốc, có thể tìm được tình yêu đích thực của mình trong tương lai hoặc có được cuộc sống viên mãn theo ý riêng của mình.