"Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90 ăn 1 loại củ để trẻ lâu, có vóc dáng thon gọn ở tuổi 52

"Nữ hoàng ảnh lịch" Việt Trinh chăm ăn 1 loại củ để khỏe đẹp, trẻ lâu ở tuổi 52

Vào những năm thập niên 90, Việt Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Tên tuổi của cô càng nổi tiếng hơn sau khi tham gia các bộ phim đình đám đó là "Ngọc trong đá", "Vĩnh biệt mùa hè", đến "Xương rồng đen", "Người đẹp Tây Đô"...

Hơn 30 năm đã trôi qua, mỹ nhân "Người đẹp Tây Đô" năm nào giờ đã ở tuổi 52, nhan sắc của cô vẫn được khen ngợi rằng giữ nguyên sự trẻ trung, duyên dáng so với nhiều năm về trước.

Việt Trinh cho biết cô rất chú trọng việc chăm sóc cơ thể để chống lại lão hóa. Cô tập yoga thường xuyên, đồng thời ăn chay trường để giữ dáng và trẻ lâu hơn.

Những bữa ăn của Việt Trinh thường chủ yêu là rau, củ, quả cô tự trồng trong vườn. Món ăn nào cũng mộc mạc, dân dã, được nấu bằng phương pháp hấp hoặc luộc. Nếu theo dõi trang cá nhân của "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90, khán giả sẽ thấy 1 món ăn xuất hiện rất nhiều lần trong bữa cơm của cô đó là khoai lang.

Việt Trinh gần như ăn khoai lang thay thế cơm trắng. Thực ra, loại củ này chứa nguồn dinh dưỡng rất phong phú nhưng lại có lượng calo ít. Nghiên cứu cho thấy thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 củ khoai lang có thể giảm 20-25% lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó thúc đẩy giảm cân.

Việt Trinh gần như ăn khoai lang thay thế cơm trắng.



Các anthocyanin trong khoai lang tím có thể bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gốc tự do như được thể hiện trong các nghiên cứu trên động vật.

Phụ nữ ăn khoai lang sẽ chống lão hóa da rất tốt, lý do là bởi loại củ này chứa vitamin C - một chất hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, tác động đến độ đàn hồi của da. Vitamin C cũng được biết là giúp ngăn ngừa nếp nhăn và khô da.

Thời điểm tốt nhất để ăn khoai lang trong ngày là vào buổi sáng, nó sẽ giúp bổ sung năng lượng cho ngày mới, giúp làm đẹp da và ngăn ngừa ung thư, tim mạch, đột quỵ…

Phụ nữ ăn khoai lang vào buổi sáng sẽ nhận được những lợi ích nào khác?

1. Mắt sáng hơn

Bên cạnh chất xơ, khoai lang còn đặc biệt giàu beta carotene. Beta carotene là một loại provitamin A - sắc tố thực vật được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Chất này có thể giúp giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và các bệnh về mắt khác.

2. Đường ruột khỏe hơn

Khoai lang nguồn tinh bột tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện đường ruột hoạt động kém.

Những nghiên cứu cho thấy rằng tinh bột kháng có trong khoai lang tím làm tăng số lượng Bifidobacteria, một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Những vi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa...

3. Ổn định đường huyết

Khoai lang là loại củ có chỉ số glycemic thấp hơn so với khoai tây. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác no lâu. Chính vì thế loại củ này hoàn toàn phù hợp khi xuất hiện trong chế độ ăn của người tiểu đường và người muốn giảm cân.

4. Giúp sống thọ hơn

Theo nghiên cứu, những người dân sống tại thành phố Okinawa của Nhật Bản, nổi tiếng có tuổi thọ cao nhất thế giới là vì thói quen ăn khoai lang mỗi ngày.

Ngoài việc chứa hormone chống lão hóa DHEA, khoai lang còn chứa nhiều vitamin A, chất chống oxy hóa, chất xơ, kali, mangan, vitamin C…