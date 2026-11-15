Nữ hiệu trưởng trường mầm non tại Huế xin thôi chức

Nữ hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 (TP. Huế) đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được chính quyền địa phương chấp thuận, chuyển xuống làm giáo viên tại trường.

Chiều 15/11, lãnh đạo UBND xã Phú Vinh (TP. Huế) xác nhận đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 của bà Hoàng Thị Hồng V.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, xác nhận đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 của bà Hoàng Thị Hồng V.

Hoạt động vệ sinh môi trường của nữ giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh 2, xã Phú Vinh, TP. Huế. Ảnh: MNPV2

Quyết định chấp thuận cho bà V. thôi giữ chức hiệu trưởng được UBND xã Phú Vinh ban hành từ giữa tháng 10 vừa qua.

Theo ông Tân, bà V. xin thôi chức vụ hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe. Sau khi được chấp thuận, bà được chuyển xuống làm giáo viên tại Trường Mầm non Phú Vinh 2.

Trước đó, Trường Mầm non Phú Vinh 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Vinh Xuân và Trường Mầm non Phú Diên. Bà Hoàng Thị Hồng V. từng giữ chức hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Diên trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2.