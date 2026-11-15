Đến năm 2030, mỗi người dân TPHCM sẽ có 1m2 công viên

TPHCM ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 819 ha và đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1m2/người, tăng thêm khoảng 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 7554/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Đề án hướng đến xây dựng hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ, hiện đại, đa dạng và bền vững; góp phần cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TPHCM dự kiến chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích 106 ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đến tháng 12/2025, TPHCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích hơn 1.127 ha, bình quân khoảng 0,79 m2/người. TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1 m2/người, tăng thêm khoảng 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

Theo kế hoạch, TPHCM ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng quy mô khoảng 819 ha. Trong đó, có 20 dự án đầu tư công với diện tích hơn 138 ha và 9 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô hơn 680 ha.

Năm 2026, TPHCM dự kiến triển khai 10 dự án với tổng diện tích hơn 36 ha. Một số dự án đáng chú ý, gồm công viên ven sông Sài Gòn ở phường Lái Thiêu (0,95 ha), công viên Tân Chánh Hiệp ở phường Trung Mỹ Tây (1,69 ha), công viên Hiệp Phú ở phường Tăng Nhơn Phú (1,56 ha), cải tạo công viên Khang Điền ở phường Phước Long (1,14 ha), công viên số 1 Lý Thái Tổ ở phường Vườn Lài (4,4 ha), công viên khu trường đua Phú Thọ ở phường Phú Thọ (6,5 ha), công viên Thạnh Lộc ở phường An Phú Đông (3,37 ha), công viên nước thuộc dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2 ở phường Phước Thắng (15 ha).

Giai đoạn 2027 - 2029, TPHCM dự kiến triển khai các dự án như cây xanh, mảng xanh thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (36 ha), công viên Đông Thạnh ở xã Đông Thạnh (36 ha), Quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm ở phường Thủ Đức (12 ha), công viên ven sông bờ Đông sông Sài Gòn ở phường Thủ Đức (8 ha).

Đến tháng 12/2025, TPHCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích hơn 1.127 ha.

Đến năm 2030, TPHCM dự kiến triển khai Công viên khu Lâm viên sinh thái Thủ Thiêm ở phường Thủ Đức (128 ha), công viên Sài Gòn Safari ở xã Củ Chi (485 ha), công viên Phú Xuân ở xã Nhà Bè (4,8 ha).

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, TPHCM dự kiến chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích 106 ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, năm 2027, TPHCM dự kiến chỉnh trang Công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng (8,8 ha), công viên 30 tháng 4 ở phường Sài Gòn (3,5 ha).

Năm 2028, các công viên được đưa vào kế hoạch chỉnh trang gồm Công viên 23 tháng 9 ở phường Bến Thành (8,25 ha), công viên Gia Định ở phường Hạnh Thông (28,2 ha).

Năm 2029, TPHCM dự kiến chỉnh trang Công viên Tao Đàn ở phường Bến Thành (8,98 ha), công viên Lê Văn Tám ở phường Tân Định (6,28 ha). Năm 2030, kế hoạch tiếp tục triển khai tại công viên Phú Lâm ở phường Phú Lâm (5,21 ha), công viên Gò Vấp ở phường An Nhơn (36,88 ha).