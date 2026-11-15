Tông người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường

Sau khi va chạm giao thông khiến người phụ nữ chạy xe máy ngã xuống đường, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Ngày 15/11, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong) vào chiều 13/11.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trích xuất từ camera)

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm trên, một ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. cầm lái. Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng xuống đường, cơ thể va đập mạnh với mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, tóe lửa.

Sau tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh B.V.N. (chồng chị L.) cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

“Hiện vợ tôi vẫn đau đầu, choáng váng nên được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Tình huống va chạm đó vô cùng nguy hiểm nhưng vợ tôi đã may mắn thoát chết. Tôi rất bức xúc với hành động bỏ mặc nạn nhân của tài xế ô tô nên đã làm đơn trình báo công an” , anh N. nói.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 18h44 ngày 31/8, tại Km25+200 đường nối 2 cao tốc, thuộc địa phận xã Tân Hưng (Hưng Yên), hướng từ xã Tân Hưng đi cầu Hưng Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, các phương tiện có liên quan đều đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Ng.V.Ch. (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Ch. đi bộ từ phía bên phải đường ra khu vực dải phân cách giữa đường, theo hướng từ cầu vượt Quốc lộ 39 đi cầu Hưng Hà thì xảy ra va chạm với một xe ô tô tải đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ông Ng.V.Ch. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải rời khỏi hiện trường.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại khu vực trên đã xảy ra hai vụ va chạm giao thông trong khoảng thời gian gần nhau. Trong đó, một vụ gây hậu quả nhẹ, các bên liên quan tự thỏa thuận rồi rời khỏi hiện trường; vụ còn lại khiến một người tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, ánh sáng hạn chế, mật độ phương tiện qua lại đông nên hiện trường nhanh chóng bị xáo trộn. Khi phát hiện vụ va chạm nhẹ, một số người dân tập trung theo dõi mà không biết được gần đó còn xảy ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Chỉ sau khi các phương tiện liên quan đã rời đi, người dân mới phát hiện nạn nhân nằm trên mặt đường và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình rà soát, mặc dù có người từng dừng lại tại khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa có người cung cấp được thông tin cụ thể về đặc điểm phương tiện và người lái xe liên quan đến vụ tai nạn chết người. Khu vực xảy ra tai nạn cũng không có camera an ninh ghi lại trực tiếp diễn biến tai nạn, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Sau 20 giờ liên tục rà soát, xác minh, với sự phối hợp của Công an tỉnh Ninh Bình, Công an TP Hải Phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định xe ô tô tải BKS 34C-053.83 là phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Người lái xe được xác định là Phạm Xuân Biết (SN 1974, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).