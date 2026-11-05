Lời khai của nữ tài xế lái ô tô chèn ép, tông xe máy điện của thai phụ ở Lào Cai

Công an phường Lào Cai đang xác minh, xử lý vụ nữ tài xế Võ Tuyết Sang lái ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ đi xe máy điện, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị trong khi sức khỏe của hai mẹ con chưa ổn định.

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ nữ tài xế ô tô VinFast VF3 bị phản ánh chèn ép, tông ngã một phụ nữ mang thai trên đường Hoàng Liên.

Theo thông tin trên báo Lao động cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25, phường Lào Cai) đến làm việc.

Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, người này điều khiển ôtô chở con trai, lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi đi đến đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố 24, phường Lào Cai, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng nên Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho xe máy điện của chị T. di chuyển lên phía trước. Có thời điểm, chiếc ôtô đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến sát rồi va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến phương tiện này đổ ra đường.

Làm việc với cơ quan công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện và cản trở chị T. di chuyển. Người này khai nguyên nhân xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ.

Chiếc ôtô màu hồng liên tục áp sát, chèn ép xe máy điện trên đường Hoàng Liên. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo thông tin từ Công an phường Lào Cai, chị T. đang mang thai và được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai điều trị.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của thai phụ, chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chị P.T.T. (SN 1990, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), người đi xe máy trong vụ việc cho biết, hiện chị vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Sức khỏe của chị và thai nhi chưa ổn định, khiến người phụ nữ không khỏi lo lắng.

Theo chia sẻ của chị T., thai kỳ hiện tại có được nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 10 năm gia đình mong mỏi có con. Vì vậy, sau cú ngã trên đường, chị và người thân càng bất an, lo ngại sự việc ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé.

Chị T. cho biết, cú va chạm khiến chị T. ngã xuống đường, bị thương ở chân. Người phụ nữ cho biết bản thân rất lo lắng vì đang mang thai, không biết sự việc có ảnh hưởng đến em bé hay không. Hiện chị vẫn phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

"Sau vụ việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện và đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Dù vậy, tôi mong muốn cơ quan chức năng xác minh đầy đủ diễn biến, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự", chị T. nói.

Trước đó, ngày 2/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một tài xế xe ô tô liên tục có hành vi chèn ép người phụ nữ đi xe máy khiến người này buộc phải đi lên vỉa hè.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô tiếp tục đuổi theo, đâm thẳng vào đuôi xe máy khi xe này đang dừng chờ đèn đỏ khiến chiếc xe đổ xuống đường. Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy đã lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người phụ nữ. Nữ tài xế ô tô cũng rời xe, ra xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào can ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.