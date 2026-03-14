Nữ diễn viên xiếc rơi xuống đất khi đang biểu diễn, khán giả la hét

Vào tối ngày 11/3, một nữ nghệ sĩ xiếc đã ngã từ trên cao khi đang biểu diễn tại một ngôi làng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cô đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Ngày 13/3, các quan chức từ các sở ban ngành liên quan tại thành phố Lạc Hà cho biết vụ việc đang được xử lý.

Nữ diễn viên xiếc rơi xuống đất khi đang biểu diễn, khán giả la hét

Theo xác minh của tờ Jimu News, vụ việc xảy ra tại thôn Laoying, thị trấn Heilongtan, Khu thí điểm hội nhập đô thị - nông thôn thành phố Luohe. Đoạn clip do người dân quay lại cho thấy một nữ nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn trên một chiếc vòng treo lơ lửng cách mặt đất vài mét, được giữ bởi một cần cẩu. Khoảng một phút sau, nữ nghệ sĩ xiếc bất ngờ ngã khỏi vòng.

Vụ việc khiến khán giả xung quanh la hét hoảng sợ. May mắn thay, nữ diễn viên xiếc bị gãy chân và tính mạng của cô ấy không bị nguy hiểm.

Nữ diễn viên xiếc rơi xuống đất khi đang biểu diễn.

Sáng ngày 12/3, một nhân viên ban chấp hành thôn cho biết buổi biểu diễn nói trên không phải là hoạt động do thôn Laoying tổ chức. Đó là một gánh xiếc thuê không gian của thôn để biểu diễn.

Các nhân viên tại Khu thí điểm hội nhập đô thị - nông thôn thành phố Luohe cho biết lãnh đạo địa phương đã đến thăm và sẽ phản hồi sau khi nắm rõ tình hình cụ thể.

Phương Linh (t/h)