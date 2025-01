Nữ diễn viên Hollywood qua đời tại nhà riêng trong “lửa địa ngục” ở Los Angeles, 5 ngày sau khi mất tích mới tìm thấy thi thể

Cháu gái của nữ diễn viên xấu số Dalyce Curry là Dalyce Kelley đã thông tin với ABC News rằng, lần cuối cùng nhìn thấy bà của mình là vào ngày 7/1 - thời điểm xảy ra vụ cháy Eaton. Và chính Kelley đã xác nhận thi thể Dalyce Curry đã được tìm thấy tại nhà riêng:

“Chúng tôi vô cùng đau buồn và không thể hiểu tại sao cuộc đời bà lại kết thúc như vậy” - Kelley cho biết

Người cháu gái cho biết, lần cuối cùng cô nhìn thấy bà ngoại của mình là khi đưa Dalyce đến ngôi nhà ở Altadena (Los Angeles) vào khoảng nửa đêm ngày 7/1. Dù thấy đám cháy ở phía xa nhưng Kelley vẫn buộc phải rời đi vì cô cần chăm sóc người chị đang mắc bệnh ung thư và không cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra.

Ngôi nhà của nữ diễn viên hoàn toàn bị thiêu rụi.

Ngày hôm sau, Kelley thức giấc khi nhận được tin nhắn cảnh báo rằng nhà bà đã mất điện nên vội vã chạy đến kiểm tra. Một cảnh sát thông báo với cô rằng, tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn và khuyên Kelley nên đến Trung tâm Cộng đồng Pasadena - nơi cư dân đã được di tản đến.

Tuy nhiên, tất cả đều hoàn toàn tuyệt vọng khi không có bất cứ dấu hiệu nào về việc nữ diễn viên đã được đưa tới đây. Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể bà được phát hiện tại nhà riêng đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Nữ diễn viên Dalyce Curry.

Nữ diễn viên Dalyce Curry được biết đến khi xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như The Blues Brothers (Anh em nhà Blues 1980), The 10 Commandments (Mười điều răn, 1956) và Lady Sings the Blues (1972).

Đến ngày 13/1, các đám cháy Los Angeles đã cướp đi mạng sống ít nhất 24 người, thiêu rụi hơn 12.000 công trình cùng nhiều phương tiện, ước tính sơ bộ tổn thất kinh tế do cháy rừng gây ra là khoảng 135 - 150 tỷ USD.

Nguồn: Express