Nữ diễn viên Hàn ngoại tình, có thai với nhân tình còn trơ trẽn tố "bà cả" gài bẫy

Chiều 18/7, tờ Osen đưa tin một người phụ nữ (tạm gọi là A) đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại nữ diễn viên Ha Na Kyung.

Trước đó, A kiện nữ diễn viên phim 18+ vì ngoại tình, chen chân vào cuộc hôn nhân của cô. Sau khi bị xử thua, Ha Na Kyung phải bồi thường cho A khoảng 15 triệu won (281 triệu đồng) vì những tổn thương về mặt tinh thần nữ nghệ sĩ đã gây ra cho nạn nhân.

Ha Na Kyung phải đền bù gần 300 triệu cho A vì ngoại tình

Osen cho biết, Ha Na Kyung gặp chồng A lần đầu tại một cơ sở người lớn ở Busan vào tháng 12/2021. Chỉ 1 tháng sau đó, 2 người bắt đầu mối quan hệ sai trái. Và tới tháng 4/2022, nữ diễn viên có thai với nhân tình trong lần tới Việt Nam du lịch.

Chồng A từng lên kế hoạch ly hôn với vợ để chuyển tới Việt Nam sống cùng Ha Na Kyung. Nhưng kế hoạch bị phá sản sau khi A không đồng ý ly dị. Ở thời điểm nhân tình không thể ly hôn được với vợ, Ha Na Kyung đã gọi điện cho cô A kể hết về mối quan hệ ngoài luồng của mình. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn công bố luôn thông tin mình đã có thai với chồng A. Theo Osen, sau đó Ha Na Kyung đã phá thai ở thời điểm mối quan hệ giữa nữ diễn viên và nhân tình trở nên nguội lạnh.

Ha Na Kyung mang thai với nhân tình trong lần tới Việt Nam

Về phần Ha Na Kyung, nữ nghệ sĩ ra sức khẳng định mình vô tội. Ha Na Kyung nhấn mạnh rằng, tới tận tháng 4/2022 (thời điểm có thai), nữ diễn viên vẫn chưa biết chồng cô A đã lập gia đình. Ha Na Kyung thậm chí đã lên tiếng tố "bà cả" chơi xấu, gài bẫy khiến nữ diễn viên từ… nạn nhân bỗng trở thành kẻ bị xã hội lên án gay gắt. Nữ diễn viên sinh năm 1984 còn kể công khi khẳng định nhờ có mình mà cô A mới… biết bộ mặt thật của ông xã phản bội.

Nghệ sĩ họ Ha lên tiếng chỉ trích cô A: "Thật ra tôi có nói với A rằng dù A có ly hôn hay tôi phải nuôi con một mình thì tôi cũng sẽ cắt đứt với chồng cô ta. Nói thẳng ra nếu không có tôi thì làm sao cô ta biết được bộ mặt thật của ông xã. Thế nhưng, cô ta lại gài bẫy, biến tôi thành thủ phạm sau mọi chuyện. Mặc dù tôi phải chịu nhiều tổn thương từ những lời dối trá của chồng cô ta và việc phá thai nhưng sau cùng A vẫn đòi tôi tiền bồi thường. Tôi chẳng phạm tội gì cả".

Nữ nghệ sĩ còn trơ trẽn lên tiếng "bóc phốt" nạn nhân

Ha Na Kyung ra mắt làng giải trí Kbiz vào năm 2005 qua bộ phim Chosun Police. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong House With A Good View, Touch By Touch, Love Match… Trong suốt sự nghiệp, Ha Na Kyung từng tham gia diễn xuất ở hai tác phẩm 18+ gồm House With A Nice View và Wrestling.

