QQ đưa tin sự kiện Scream Night (Đêm hội gào thét) do mạng video iQiYi tổ chức có sự tham gia của nhiều diễn viên đang là ngôi sao lưu lượng hot tại Trung Quốc như Dương Mịch, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Lưu Thi Thi, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi... Trong đó, Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 có tạo hình ghi được dấu ấn mạnh nhất. Từ khóa "Điền Hi Vi nhìn vào là biết công chúa" trở thành một trong những chủ đề hot, đạt tới hơn 140 triệu lượt đọc.