Nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bị ung thư ngay trên sóng truyền hình: “Tôi giấu cả mẹ chuyện phẫu thuật”

Tối 29/11, tờ Wikitree đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Jo Jung Min được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Wikitree cho hay nghệ sĩ họ Jung đã xác nhận thông tin này ngay trên sóng truyền hình khi trình diễn trong show âm nhạc mang tên Hyun Yuk Ga Wang vào tối 28/11.

Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1986 tiết lộ rằng, cô từng giấu cả mẹ chuyện phẫu thuật ung thư: “Tôi tiến hành phẫu thuật hồi tháng 6. Tôi không dám cho mẹ biết. Tôi cũng giấu cả nhiều người khác nữa. Lúc đó tôi còn tưởng mình không thể hát được nữa. Nhưng giờ đây như mọi người đã thấy rồi đấy, tôi vẫn có thể đứng ở đây và cất cao tiếng hát”.

Jo Jung Min bất ngờ tiết lộ bị ung thư, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Jo Jung Min nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả khi tham gia biểu diễn trong 1 chương trình âm nhạc mới đây

Cũng trong chương trình Hyun Yuk Ga Wang, Jo Jung Min còn bày tỏ hy vọng dùng âm nhạc để chữa lành vết thương cho nhiều khán giả đang rơi vào hoàn cảnh kém may mắn: “Tôi muốn dùng âm nhạc để động viên bản thân, đồng thời khích lệ những khán giả đang chịu tổn thương trong cuộc sống”.

Jo Jung Min chính thức ra mắt hồi năm 2009 với album đầu tay mang tên Jeom Jeom Jeom. Từ đó đến nay, người đẹp miệt mài phát hành những sản phẩm âm nhạc mới, từng bước ghi dấu ấn trong lòng công chúng xứ kim chi. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Beginning Of The Beginning, Yoga Academy: Kundalini Of Death… Ngoài ra, Jo Jung Min lấn sân sang cả mảng thời trang, hoạt động với tư cách người mẫu nhờ chiều cao 1m70.

Jo Jung Min từng trải qua nhiều gian truân trong cuộc sống. Vào năm thứ 2 đại học, bố đột nhiên qua đời, nữ ca sĩ phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Việc phải vừa học vừa làm với lịch trình kín mít khiến cô không thể theo kịp chương trình học như bạn bè đồng trang lứa. Kết quả, Jo Jung Min mất tới 8 năm mới có thể tốt nghiệp đại học.

Jo Jung Min chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, diễn xuất cho tới thời trang

Nguồn: Koreaboo