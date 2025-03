Nữ diễn viên 22 tuổi mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy, lời kể lúc lộ diện gây chấn động

Vụ việc nữ diễn viên 22 tuổi Long Lệ Sa mất tích bí ẩn khi đi quay phim, khiến gia đình phải cầu cứu cơ quan chức năng và cộng đồng mạng, gây chấn động showbiz Trung Quốc những ngày qua. Theo thông tin mới nhất mà truyền thông Trung Quốc có được vào ngày 1/3, Long Lệ Sa đã được cảnh sát tìm thấy.

Để báo bình an, nữ diễn viên trẻ đã quay video cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, khán giả. Long Lệ Sa cho biết cô đã gặp được người thân nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Không chỉ vậy, sao nữ 22 tuổi còn gây xôn xao dư luận khi công bố những tình tiết đằng sau vụ mất tích bí ẩn của cô.

Long Lệ Sa đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích bí ẩn. Nữ diễn viên lộ diện để cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát, sự quan tâm của bạn bè, khán giả

Theo Long Lệ Sa, cô không hề "tự đạo tự diễn", giả vờ mất tích để thu hút sự chú ý như dân mạng đồn đoán. Long Lệ Sa kể vào ngày 26/2, cô đã đến Vị Nam (Thiểm Tây, Trung Quốc) để gia nhập đoàn phim theo lời mời. Tại đây, 1 nhân viên đoàn phim đã đưa cô đi ăn cơm. Sau đó, người này dẫn cô đến nhà của 1 người quen để ở, với lý do đoàn phim không đủ kinh phí nên diễn viên phải ở tạm tại đây. Người này cam kết sau khi đến Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), đoàn phim sẽ sắp xếp cho cô ở khách sạn đàng hoàng.

Do tuổi đời còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm làm nghề, Long Lệ Sa đã đồng ý với đề xuất của nhân viên đoàn phim. Ai ngờ khi đến nơi, cô đã bị bắt cóc, lấy mất điện thoại. Khi gia đình, bạn bạn đăng bài tìm kiếm Long Lệ Sa ầm ĩ cõi mạng, những kẻ xấu đã ép buộc nữ diễn viên trẻ đăng bài báo bình an.

Sau đó, do người thân Long Lệ Sa làm căng vụ việc và báo cảnh sát vào cuộc điều tra, bọn bắt cóc quyết định thả người. Ngày 27/2, chúng đưa nữ diễn viên đến ga tàu hỏa Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) và thả cô ở đó. Cảnh sát nhanh chóng thông qua định vị điện thoại đã được mở lại mà tìm thấy Long Lệ Sa và đưa cô về đồn để phối hợp điều tra. Nữ diễn viên may mắn không bị thương tổn gì. Long Lệ Sa cho biết băng nhóm lừa đảo, bắt cóc cô có khoảng 10 người.

Long Lệ Sa cho biết băng nhóm lừa đảo, bắt cóc cô có đến 10 người

Thời gian qua, showbiz Hoa ngữ chứng kiến vụ nam diễn viên Vương Tinh, người mẫu Dương Trạch Kỳ và nhiều diễn viên hạng B, hạng C khác bị lừa bán xuyên biên giới. Rất ít người may mắn được giải cứu thành công. Do đó, việc Long Lệ Sa được tìm thấy bình an vô sự sau khi thoát khỏi tay bọn lừa đảo, bắt cóc khiến cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tinh (trái), Dương Trạch Kỳ bị bán sang biên giới Thái Lan - Myanmar. Họ may mắn được giải cứu thành công và trở về Trung Quốc an toàn

Nguồn: iFeng