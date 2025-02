Nữ diễn viên 22 tuổi mất tích với tình tiết vô cùng kỳ lạ, gia đình tuyệt vọng cầu cứu

Tối 27/2, theo tờ QQ, thông tin nữ diễn viên Long Lệ Sa đột nhiên mất tích bất thường đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ tỷ dân. Gia đình, bạn bè của Long Lệ Sa đã đăng đàn cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người cũng như cơ quan chức năng.

Long Lệ Sa là sinh viên ngành nhạc kịch tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, từng biểu diễn ở Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Theo bạn học của nữ diễn viên, cách đây 2 ngày, Long Lệ Sa đã một mình từ Bắc Kinh đi đến Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) để gia nhập đoàn phim. Cô được mời đóng vai nữ chính thứ 2 trong dự án phim ngắn mang tên Tôi Trở Thành Thủ Lĩnh, với thời gian quay là 15 ngày. Sau khi đến Tây An (Trung Quốc), Long Lệ Sa vẫn duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè nhưng lộ nhiều hành vi bất thường.

Gia đình Long Lệ Sa lên mạng cầu cứu vì không rõ tung tích của con gái

Đầu tiên, bạn trai Long Lệ Sa phát hiện chức năng định vị vị trí trên điện thoại của nữ diễn viên đã đột ngột bị tắt. 1 người bạn cùng lớp gọi điện hỏi Long Lệ Sa đang ở đâu, sao nữ cho biết đang quay phim ở Vị Nam (Thiểm Tây, Trung Quốc). Khi được bạn gọi video call, Long Lệ Sa cố ý che đi ống kính, không để bạn nhìn thấy mặt mình cũng như khung cảnh xung quanh. Đáng chú ý, định vị cuối cùng được ghi nhận của Long Lệ Sa là tại An Khang (Thiểm Tây, Trung Quốc), chứ không Vị Nam như cô nói.

Sau khi gia đình, bạn bè phát thông báo tìm kiếm Long Lệ Sa, cô bỗng dưng lên mạng đăng bài phủ nhận bản thân mất tích. Nữ diễn viên khẳng định mình vẫn an toàn, đang quay phim ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Do công việc bận rộn, cô chưa thể trả lời tin nhắn của mọi người. Long Lệ Sa hy vọng gia đình, bạn bè xóa và ngừng chia sẻ bài đăng cô mất tích. Dù báo an toàn, nhưng đến nay Long Lệ Sa vẫn chưa gửi bất kỳ hình ảnh hay video nào chứng minh cô vẫn ổn cho gia đình. Điều này khiến cha mẹ Long Lệ Sa vô cùng lo lắng, tuyệt vọng vì không rõ tung tích của con.

Nữ diễn viên trẻ tránh né liên lạc với gia đình, bạn bè, cố ý không để lộ vị trí 1 cách bất thường sau khi gia nhập đoàn phim

Người thân nghi ngờ Long Lệ Sa đã bị tổ chức lừa đảo nào đó bắt đi, giam cầm, thao túng và khống chế. Do đó, họ đã báo cảnh sát về vụ việc. Trả lời tờ Sina, phía cảnh sát quận Triều Dương (Trung Quốc) cho biết họ đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, bạn trai Long Lệ Sa và cả trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Hiện, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra, khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ diễn viên trẻ.

Thời gian qua, showbiz Hoa ngữ chứng kiến vụ nam diễn viên Vương Tinh, người mẫu Dương Trạch Kỳ và nhiều diễn viên hạng B, hạng C khác bị lừa bán xuyên biên giới. Rất ít người may mắn được giải cứu thành công. Do đó, công chúng hy vọng Long Lệ Sa vẫn bình an.

Cảnh sát Trung Quốc vào cuộc tìm kiếm Long Lệ Sa

Nguồn: QQ, Sohu