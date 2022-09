Nữ chính Sợi Dây Chuyền Định Mệnh sau 15 năm đổi đời nhờ 1 cuốn tạp chí

Vào năm 2007, bộ phim thần tượng Sợi Dây Chuyền Định Mệnh đã gặt hái thành công lớn, gây bão trên toàn châu Á. Tác phẩm đã giúp mỹ nhân vô danh Yoo Ha Na vụt sáng chỉ sau 1 đêm.

Sau vài năm "làm mưa làm gió", cô quyết định rút lui khỏi giới giải trí, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Sau 15 năm, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Yoo Ha Na khiến công chúng vô cùng tò mò.

Đổi đời chỉ sau 1 đêm nhờ… cuốn tạp chí

Yoo Ha Na sinh năm 1986, tại Seoul (Hàn Quốc), chính thức bước chân vào showbiz với công việc người mẫu ảnh cho 1 vài tạp chí. Bên cạnh đó, cô cũng từng được chọn làm người mẫu cho 1 hãng hàng không tại Hàn Quốc. Tuy nhiên trong những năm đầu bước chân vào showbiz, cô gần như không nhận được lời mời đóng phim nào. Đến năm 2007, Yoo Ha Na vẫn chỉ là 1 gương mặt xa lạ với công chúng.

Nhờ gương mặt khả ái, rạng rỡ, Yoo Ha Na từng được chọn làm người mẫu cho 1 hãng hàng không

Bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên xảy ra nhờ vào… 1 cuốn tạp chí. Vào khoảng năm 2006, nhà sản xuất nổi tiếng Đài Loan - Trần Ngọc San đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Yoo Ha Na trong 1 quyển tạp chí. Nhà sản xuất xứ Đài cảm thấy Yoo Ha Na vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính Hạ Chi Tinh trong tác phẩm Sợi Dây Chuyền Định Mệnh mà cô đang dày công chuẩn bị.

Ngay sau đó, Trần Ngọc San đã thuyết phục Yoo Ha Na bay từ Hàn Quốc sang Đài Loan thử vai. Cuối cùng, mỹ nhân xứ Hàn đã giành được vai nữ chính Hạ Chi Tinh. Tác phẩm Sợi Dây Chuyền Đình Mệnh thành công vang dội, trở thành 1 trong những bộ phim thần tượng kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của bao khán giả 8X, 9X.

Bản thân Yoo Ha Na cũng vụt sáng thành sao chỉ sau 1 đêm. Cô cùng nam chính Lâm Chí Dĩnh được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt liệt, trở thành cặp đôi màn ảnh hot nhất nhì vào thời điểm đó.



Cặp đôi màn ảnh Lâm Chí Dĩnh - Yoo Ha Na gây sốt sau thành công của Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Sau khi thành danh, cô tiếp tục tham gia vài phim tại Đài Loan, đóng vai chính trong 1 MV của Châu Kiệt Luân. Sau 1 năm hoạt động sôi nổi tại xứ Đài, Yoo Ha Na quyết định quay về Hàn Quốc vì muốn ở gần gia đình. Cô tiếp tục tham gia 1 vài bộ phim tại quê nhà Hàn Quốc, trong đó có 2 tác phẩm gây được tiếng vang là The Sons of Sol Pharmacy House và First Wives' Club.

Yêu nhanh cưới vội và quyết định giải nghệ khi mới 25 tuổi

Vào tháng 6/2011, Yoo Ha Na vô tình gặp gỡ cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Cả 2 ngay lập tức có ấn tượng tốt về nhau, họ giữ liên lạc với đối phương và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ 3 tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, cặp đôi tuyên bố kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Yoo Ha Na - Lee Yong Kyu lần đầu gặp nhau hồi tháng 6/2011 và nhanh chóng phải lòng đối phương

Đám cưới của Yoo Ha Na - Lee Yong Kyu chính thức diễn ra vào hôm 17/12/2011. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nữ diễn viên Sợi Dây Chuyền Định Mệnh vướng phải tin đồn cưới chạy bầu. Cặp đôi đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ngay sau đó.

Yoo Ha Na và Lee Yong Kyu tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2011

Sau khi kết hôn, Yoo Ha Na chính thức giải nghệ, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí khi mới 25 tuổi. Người đẹp chia sẻ thêm rằng, cô quyết định dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình. Yoo Ha Na lần lượt hạ sinh 2 con trai vào năm 2013 và 2019.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho ông xã Lee Yong Kyu tập trung phát triển sự nghiệp. Rất nhiều lần phóng viên bắt gặp hình ảnh Yoo Ha Na xuất hiện trên khán đài sân bóng chày để cổ vũ cho ông xã.

Cô nhiều lần xuất hiện tại sân vận động để cổ vũ cho chồng

Tuy không còn tham gia đóng phim nhưng vài năm trở lại đây, Yoo Ha Na thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong 1 số show truyền hình với vai trò khách mời. Mỗi lần như vậy, cô luôn ngập tràn cảm giác hạnh phúc khi chia sẻ với công chúng về cuộc sống hôn nhân của mình.

Ông xã yêu thương Yoo Ha Na hết mực, 2 vợ chồng nữ diễn viên cũng dốc lòng bảo vệ tổ ấm. Còn nhớ hồi năm 2019, cặp đôi đã chung tay kiện những cư dân mạng để lại bình luận ác ý về con trai và gia đình họ.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Nhan sắc đổi khác sau 15 năm, cùng ông xã vượt qua bão tin đồn

Sau 15 năm kể từ khi Sợi Dây Chuyền Định Mệnh chính thức lên sóng, nhan sắc của nàng "Hạ Chi Tinh" đã thay đổi đáng kể. Ở tuổi 36, Yoo Ha Na không còn giữ được những nét trẻ trung như thời điểm năm 2007, tuy nhiên công chúng vẫn phải trầm trồ vì đường nét vốn có vẫn giúp cô toả sáng.

Nữ diễn viên hiện đã thay đổi nhiều so với hồi tham gia Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Ngoại hình của Yoo Ha Na ở thời điểm hiện tại nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là làn da trắng mịn đến khó tin

Dù rời khỏi showbiz đã lâu nhưng Yoo Ha Na vẫn không thoát khỏi những tin đồn bủa vây. Có thời điểm nữ diễn viên bỗng dưng vướng phải tin đồn tự tử chỉ vì từ lâu đã mất hút trên các phương tiện truyền thông. Không cần Yoo Ha Na phải lên tiếng, người hâm mộ đã bác bỏ tin đồn, chứng minh nữ diễn viên vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã.

Trong năm 2022, cô bất ngờ vướng thêm hàng loạt tin đồn "từ trên trời rơi xuống" khác. Trước hàng loạt thị phi, cô cùng ông xã đã mạnh mẽ phủ nhận, tuyên bố nhờ pháp luật xử lý những cư dân mạng tung tin đồn thất thiệt.

Ông xã cùng Yoo Ha Na vượt qua bão tin đồn

