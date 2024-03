Nữ chính phim Việt giờ vàng bị chê diễn đơ, thêm kịch bản drama khiến khán giả stress nặng

Trạm Cứu Hộ Trái Tim là phim Việt giờ vàng mới đã lên sóng tuần đầu tiên với 3 tập phim ra mắt khán giả. Nếu tập 1, với tâm điểm là pha đánh ghen của nữ phụ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, hé lộ đôi chút về quá khứ của nữ chính, nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả thì sang tập 2 - 3 những ý kiến tranh cãi bắt đầu xuất hiện.

Vốn dĩ ban đầu Trạm Cứu Hộ Trái Tim được giới thiệu là bộ phim mang đến thông điệp chữa lành, giống với nhan đề tác phẩm tuy nhiên ngay từ trailer, đã có quá nhiều drama được đề cập đến khiến nó trông giống một bộ phim tâm lý gia đình, ngoại tình, tiểu tam hơn. Và quả nhiên sau tuần đầu phát sóng, "vết thương" thì đã được đề cập nhưng khán giả chưa tìm thấy được bất cứ yếu tố chữa lành nào. Mối quan hệ quá căng thẳng của Ngân Hà (Hồng Diễm) với mẹ ruột là bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) khiến người xem thực sự mệt mỏi.

Cụ thể, Ngân Hà ngày nhỏ vì cản mẹ đuổi theo bố và tiểu tam nên đã vô tình khiến bà Lan bị ngã, chân để lại tật vĩnh viễn. Công việc của bà bị gián đoạn, hạnh phúc cũng tan vỡ nên bà Lan vô cùng căm ghét chồng con mình. Tuy nhiên bà vẫn cố chấp níu giữ cuộc hôn nhân đã sứt mẻ, mấy mươi năm đày đọa con gái mình bằng sự ghẻ lạnh, thù hằn. Mỗi phân cảnh hai mẹ con xuất hiện cùng nhau, đay nghiến và nhắc nhớ chuyện cũ, khán giả lại cảm thấy vô cùng áp lực, mệt mỏi.

Khán giả quá mệt với bộ phim này

Không chỉ kịch bản, diễn xuất của nữ chính Hồng Diễm cũng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Vốn là diễn viên quen mặt trên sóng VTV, Hồng Diễm thường bị cho là diễn xuất một màu, không thích bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Dù vậy cô hiếm khi gây tranh cãi về diễn xuất khi lần nào cũng nhập vai khá tốt. Thế nhưng khi đến với vai Ngân Hà, Hồng Diễm lại khiến khán giả phải than phiền vì biểu cảm thiếu linh hoạt, đơ cứng. Thậm chí có những bình luận còn nghi ngờ rằng Hồng Diễm mới can thiệp thẩm mỹ nên biểu cảm mới kém linh hoạt.

Khán giả than phiền về diễn xuất của Hồng Diễm

Ngoài diễn xuất thì tạo hình, cách ăn mặc, nhất là tóc mái của Hồng Diễm cũng không được lòng khán giả. Từng đóng mẹ con với NSND Thu Hà ở Hướng Dương Ngược Nắng nhưng lần này, trông hai người không còn hợp vai mẹ con nữa. Bởi nghệ sĩ Thu Hà ngày càng trẻ còn Hồng Diễm lại bị dìm tạo hình, già hơn ngoài đời một cách đầy đáng tiếc.

Tóc mái có vẻ không hợp với khuôn mặt của Hồng Diễm

Nguồn ảnh: VTV