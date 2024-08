Nữ chính phim Hàn Quốc "hot" nhất hiện tại: 35 tuổi vẫn trẻ măng, phong cách tối giản nhưng set nào cũng đẹp

Sau một thời gian mong chờ, bộ phim "Love Next Door" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính đã được phát sóng. Ngay từ 2 tập đầu của bộ phim, cặp đôi chính đã nhận được nhiều lời khen cho "phản ứng hóa học" tuyệt vời, cùng nhan sắc "hack" tuổi đỉnh cao. Nếu như nam diễn viên Jung Hae In vẫn duy trì được phong độ nhan sắc thì Jung So Min còn gây bất ngờ hơn với diện mạo ngọt ngào, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 35.

Jung So Min trong phim "Love Next Door"

Jung So Min còn sở hữu phong cách thời trang sành điệu, chuẩn mốt dù phối đồ không quá cầu kỳ. Muốn mặc đẹp ở tuổi U40, các quý cô hãy tham khảo Jung So Min, bổ sung 4 kiểu trang phục sau đây cho tủ đồ:

Áo trắng

Không khó để nhận ra, áo trắng là món thời trang được Jung So Min diện nhiều nhất. Áo trắng nói chung đều ghi điểm ở sự tươi trẻ và nhã nhặn, giúp chị em dễ dàng tạo nên những set trang phục đẹp. Ngoài ra, áo trắng còn phù hợp với mọi độ tuổi, các quý cô U40 nên sắm nếu muốn trẻ hóa phong cách.

Jung So Min biến hóa với nhiều mẫu áo trắng đa dạng, chẳng hạn như áo hai dây, áo blouse hay áo sơ mi trắng. Cách diện áo trắng của Jung So Min cũng không quá cầu kỳ. Nữ diễn viên thường kết hợp mẫu áo này cùng với các kiểu quần thời thượng như quần ống rộng vải thô, quần jeans ống đứng hay quần denim short. Công thức nữ tính, ngọt ngào hơn là áo hai dây trắng diện cùng chân váy denim.

Áo blazer

Áo blazer là một trong những kiểu áo khoác không bao giờ lỗi mốt. Chị em nên bổ sung mẫu áo này cho tủ đồ để yên tâm mặc đẹp vào mùa thu và đông. Sự xuất hiện của áo blazer sẽ giúp tổng thể trang phục thêm thanh lịch nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thời thượng.

Jung So Min không chọn các mẫu blazer mang màu sắc quá rực rỡ. Thay vào đó, cô ưu tiên áo blazer màu trung tính vì phiên bản này có sự nhã nhặn, đồng thời rất dễ phối đồ. Khi kết hợp áo blazer màu trung tính với áo thun trắng, quần denim short và boots cao cổ, Jung So Min có được bộ trang phục nổi bật.

Quần jeans

Quần jeans là kiểu quần cơ bản trong tủ đồ của mọi chị em. Vậy nên, Jung So Min cũng không bỏ qua món thời trang này khi hoàn thiện phong cách. Jung So Min ưu tiên các mẫu quần jeans quen thuộc, không bao giờ lỗi mốt như quần jeans ống đứng và quần jeans ống rộng. Nếu như quần jeans ống đứng ghi điểm ở sự trang nhã, chỉn chu thì quần jeans ống rộng lại phóng khoáng và "cool ngầu" hơn.

Với quần jeans nói chung, chị em có thể biến hóa phong cách sành điệu từ công sở ra phố. Cụ thể, khi kết hợp quần jeans ống đứng với áo sơ mi trắng và đi giày mũi nhọn, người mặc có được bộ trang phục thanh lịch. Combo áo crop top trắng quần jeans ống rộng áo khoác denim lại toát lên sự trẻ trung, năng động, phù hợp với những buổi dạo phố cuối tuần.

Váy liền/chân váy ngắn

Jung So Min hiếm khi diện váy dài. Thay vào đó, cô yêu thích các mẫu váy liền hoặc chân váy dáng ngắn hơn. Váy ngắn nói chung sẽ mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo và thanh thoát. Ngoài ra, kiểu trang phục này còn ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào.

Váy ngắn mang tông màu đen giúp Jung So Min có được vẻ ngoài sang trọng, yêu kiều. Khi diện váy trắng hay chân váy ngắn mang tông màu vàng, vẻ ngoài của Jung So Min mang đến ấn tượng khác hẳn, đó là sự nổi bật, tươi tắn. Để "hack" chiều cao tối ưu khi diện váy ngắn, chị em nên chọn các mẫu giày như sandal quai ngang, sandal quai mảnh, giày cao gót mũi nhọn.

Ảnh: Sưu tầm