Nữ chính mờ nhạt nhất phim Việt hiện tại: Đã ngốc nghếch còn nhu nhược, xem hội phản diện còn thích hơn!

Chẳng hẹn mà gặp, cả loạt phim truyền hình Việt hot hiện nay đều xây dựng nhân vật nữ chính gây tranh cãi. Tuy nhiên tranh cãi tới mức để khán giả cảm thấy nữ chính trong phim quá dư thừa thì chỉ có ở bộ phim Tình Yêu Dối Lừa. Đây là bộ phim về Khánh My (Bích Ngọc), cô gái lớn lên trong sự bất công, bị anh chị cùng cha khác mẹ tìm đủ cách để hãm hại. Cuộc sống càng khổ sở hơn khi người cô yêu nhất là Việt Bách chỉ lợi dụng tình cảm của cô để báo thù.



Nhân vật Khánh My do Bích Ngọc đảm nhận (Ảnh: THVL)

Nữ chính bất hạnh là chuyện chẳng có gì hiếm gặp trên màn ảnh Việt nhưng Khánh My là một trường hợp đặc biệt bởi trước mọi sóng gió cuộc đời, cô dường như chỉ biết khóc lóc, không hề có ý chí phản kháng. My quá nhu nhược, thậm chí là có phần ngốc nghếch, là kiểu nữ chính yếu đuối cần được bảo vệ, chở che. Trong những diễn biến gần đây, trước sự cô đơn khi cả bố lẫn mẹ đều rời xa trần thế lại còn liên tục bị hãm hại, thay vì báo thù hoặc chí ít là mạnh mẽ sống tiếp thì My lại nghĩ tới việc biến mất khỏi cuộc đời.

Thứ My làm giỏi nhất là khóc lóc (Ảnh: THVL)

Giữa cả loạt nhân vật có tính cách mạnh, đặc biệt là hội phản diện được xây dựng rất hấp dẫn, sự yếu đuối, nhu nhược khiến My hoàn toàn bị lu mờ. Mang danh nữ chính nhưng Khánh My giống như chiếc nền hoàn hảo giúp các nhân vật phụ tỏa sáng. Khán giả chán ghét ra mặt, cảm thấy bất lực trước cách hành xử và sự nhạt nhòa của nhân vật Khánh My.

Khán giả mệt mỏi với nhân vật này (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây không phải lần đầu tiên Bích Ngọc đảm nhận nhân vật gây tranh cãi. Trước đó vai diễn ở Hương Vị Tình Thân cũng bị chê là quá ngốc nghếch, vô dụng lại còn lụy tình một cách khờ dại. Khán giả thực sự mong chờ một sự bứt phá của Bích Ngọc, chí ít là trong việc lựa chọn kịch bản cho mình.

