Nữ CEO phát hiện biệt thự 115 tỷ đồng chưa bán đã có chủ mới, khởi kiện thì tòa tuyên bố: "Được lấy lại nhà nhưng phải trả cho đối phương 123 tỷ"

5 năm không ghé thăm căn biệt thự, nữ doanh nhân Trung Quốc tá hỏa khi phát hiện ngôi nhà của mình đã thuộc về người khác.

Năm 2024, chị Lâm, 38 tuổi, Founder kiêm CEO một công ty thương mại điện tử nổi tiếng tại Chiết Giang (Trung Quốc), trở về nước sau thời gian dài công tác ở nước ngoài. Một trong những việc đầu tiên chị làm là đến thăm căn biệt thự tại Hàng Châu mà mình đã mua từ 5 năm trước với giá 30 triệu NDT (hơn 115 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi đến nơi, chị Lâm không thể mở cửa. Đúng lúc đang tìm cách vào nhà, chị bất ngờ thấy cửa được mở từ bên trong. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn chị đầy cảnh giác rồi hỏi: “Cô là ai? Tại sao đến nhà tôi?”.

Ngỡ ngàng trước câu hỏi của người lạ, chị Lâm khẳng định đây là căn biệt thự do mình mua từ nhiều năm trước. Người đàn ông lập tức phản bác, cho biết ông đã mua căn nhà này vào năm ngoái, có đầy đủ giấy tờ và tên đã được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Không thể tin căn nhà của mình lại có chủ mới, chị Lâm liên hệ với ban quản lý khu dân cư để xác minh. Kết quả kiểm tra khiến chị càng bối rối: Hồ sơ cho thấy căn biệt thự đã được chuyển nhượng cho người đàn ông nói trên từ năm trước.

Muốn làm rõ sự việc, chị Lâm tìm đến văn phòng bất động sản để kiểm tra hồ sơ giao dịch. Tại đây, chị phát hiện giấy tờ chuyển nhượng có tên Lâm Kiến Quốc, trùng với tên chú ruột của mình. Chữ ký trên hồ sơ trông rất giống chữ ký của người chú, nhưng chị khẳng định đó không phải chữ ký thật.

Khi được hỏi, người chú cũng bất ngờ, cho biết ông thậm chí không biết cháu gái sở hữu biệt thự tại Hàng Châu, nên không có lý do gì để đứng ra bán căn nhà. Nhận thấy có dấu hiệu giả mạo giấy tờ và chiếm đoạt tài sản, chị Lâm lập tức trình báo cảnh sát địa phương.

Vén màn sự thật

Quá trình điều tra xác định người đứng sau vụ việc là Chu Minh, bạn học cũ của chị Lâm thời đại học.

Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của Chu Minh không thuận lợi như mong muốn. Trong khi đó, chị Lâm từng bước xây dựng được doanh nghiệp thành công. Sự ghen tị với người bạn cũ khiến Chu Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt căn biệt thự bị bỏ trống trong nhiều năm.

Để thực hiện kế hoạch, Chu Minh tìm cách thu thập trái phép thông tin cá nhân của chị Lâm và chú ruột chị. Sau đó, người này làm giả giấy tờ, đồng thời thuê người đóng giả người chú để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng bất động sản.

Thông qua công ty môi giới Shunda, Chu Minh bán căn biệt thự cho ông Vương với giá 32 triệu NDT (hơn 123 tỷ đồng). Theo thông tin được nêu trong vụ việc, ông Vương không biết người bán đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Chu Minh ban đầu phủ nhận hành vi phạm tội nhưng cuối cùng phải thừa nhận những việc mình đã làm.

Tuy nhiên, việc kẻ chủ mưu bị bắt không đồng nghĩa tranh chấp được giải quyết. Ông Vương cho rằng mình đã bỏ ra số tiền lớn để mua nhà thông qua một công ty môi giới, có hồ sơ giao dịch đầy đủ và không biết giấy tờ bị làm giả. Vì vậy, ông không đồng ý trả lại căn biệt thự mà không được hoàn lại tiền.

“Tôi bỏ cả gia tài ra mua căn nhà này, giờ bảo tôi trả lại là không công bằng”, ông Vương nói.

Về phía mình, chị Lâm khẳng định căn biệt thự vẫn thuộc quyền sở hữu của chị. Giao dịch được thực hiện mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, dựa trên giấy tờ giả mạo, nên không thể được dùng làm căn cứ để tước quyền sở hữu của chị.

Hai bên không thể tìm được tiếng nói chung. Chị Lâm quyết định khởi kiện Chu Minh, ông Vương và công ty môi giới Shunda, yêu cầu tòa án địa phương giải quyết tranh chấp.

Phán quyết cuối cùng

Tại phiên tòa, phía chị Lâm cho rằng hợp đồng mua bán được xác lập trên cơ sở giấy tờ giả mạo không thể được công nhận là hợp pháp. Đồng thời, công ty môi giới cũng cần chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác minh người bán và tính xác thực của hồ sơ.

Ngược lại, phía ông Vương khẳng định thân chủ không biết về hành vi lừa đảo, đã mua nhà thông qua đơn vị môi giới và tin tưởng vào các giấy tờ được cung cấp. Ông cho rằng mình cũng là người chịu thiệt hại trong vụ việc.

Đại diện công ty Shunda cũng cho rằng doanh nghiệp bị lợi dụng, bởi các giấy tờ trong hồ sơ giao dịch đã được cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề cần làm rõ là liệu công ty có thực hiện đúng trách nhiệm thẩm định trước khi hoàn tất giao dịch hay không.

Sau khi xem xét vụ án, tòa án xác định Chu Minh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự. Giao dịch mua bán giữa Chu Minh và ông Vương bị tuyên vô hiệu do được thực hiện trên cơ sở gian lận.

Theo hướng giải quyết được nêu trong vụ việc, căn biệt thự phải được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu là chị Lâm. Tuy nhiên, quyền nhận lại tài sản của chị Lâm không đồng nghĩa ông Vương đương nhiên phải tự gánh toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua nhà.

Ông Vương được xác định không cố ý tham gia hành vi lừa đảo và cũng là bên chịu thiệt hại khi giao dịch bị tuyên vô hiệu. Về nguyên tắc, ông có quyền yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã thanh toán theo quy định áp dụng đối với giao dịch vô hiệu.

Khó khăn nằm ở chỗ Chu Minh, người trực tiếp thực hiện hành vi gian lận, không có đủ khả năng tài chính để bồi thường toàn bộ thiệt hại. Vì vậy, việc xử lý tài sản và phân chia trách nhiệm bồi thường trở thành vấn đề phức tạp, liên quan đến cả chủ sở hữu ban đầu, người mua và đơn vị trung gian.

Theo phán quyết của tòa, sau khi nhận lại căn biệt thự, chị Lâm phải hoàn trả 32 triệu NDT cho ông Vương, tương ứng với số tiền ông đã bỏ ra mua nhà. Tuy nhiên, để giảm thiệt hại cho chủ sở hữu, công ty môi giới Shunda cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại cho các bên do thiếu sót trong quá trình xác minh giao dịch, nhằm giảm bớt tổn thất mà chị Lâm và ông Vương phải gánh chịu.

Bài học từ căn biệt thự bị chiếm đoạt

Dù giành lại được căn biệt thự, chị Lâm vẫn phải trải qua nhiều tháng theo đuổi vụ việc, tiêu tốn thời gian, tiền bạc và chịu áp lực tinh thần. Sự việc cũng khiến nữ doanh nhân nhìn nhận lại cách quản lý tài sản của mình.

“Tôi quá chủ quan. Bận rộn không thể là lý do để lơ là tài sản của chính mình”, chị Lâm chia sẻ.

Vụ việc cho thấy tài sản có giá trị lớn vẫn có thể trở thành mục tiêu của hành vi gian lận nếu chủ sở hữu thiếu sự theo dõi, còn quy trình xác minh giao dịch tồn tại kẽ hở. Việc không thường xuyên kiểm tra tình trạng pháp lý của bất động sản có thể khiến chủ nhà chậm phát hiện những thay đổi bất thường, dù bản thân không hề đồng ý chuyển nhượng.

Tuy nhiên, trách nhiệm ngăn chặn gian lận không thể chỉ đặt lên vai chủ sở hữu. Với những giao dịch có giá trị lớn, đơn vị môi giới cần xác minh danh tính người bán, kiểm tra giấy tờ sở hữu và làm rõ quyền đại diện nếu giao dịch được thực hiện thông qua người khác. Các bên tham gia cũng cần tuân thủ quy trình công chứng, đăng ký biến động và những thủ tục xác minh theo quy định pháp luật.

Đối với người mua, việc có hợp đồng và hồ sơ giao dịch không đồng nghĩa mọi rủi ro đã được loại bỏ. Kiểm tra nguồn gốc tài sản, đối chiếu thông tin chủ sở hữu và xác minh tính hợp pháp của người ký kết vẫn là những bước quan trọng trước khi thanh toán.

(Theo Toutiao)