Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài có thật không?

Giai thoại này cũng là nguồn gốc của câu nói nổi tiếng lưu truyền muôn đời: "Chúng ta dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Mối tình đẫm nước mắt giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài từ lâu đã trở thành thiên tình sử kinh điển của văn hóa Đông Á. Bộ phim truyền hình về cặp đôi này cũng từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh, trở thành ký ức tuổi thơ của bao thế hệ và đưa tên tuổi của Đổng Khiết, Hà Nhuận Đông, La Chí Tường vụt sáng thành sao. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện huyền thoại ấy, liệu hai nhân vật này có thực sự tồn tại trong lịch sử?

Phiên bản phim truyền hình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do Đổng Khiết và Hà Nhuận Đông thủ vai chính

Mối tình hóa bướm bất tử trong lòng khán giả

Trong truyền thuyết dân gian, Chúc Anh Đài là một tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng lại khao khát tri thức. Vì thời bấy giờ chỉ có nam giới mới được đến trường, cô đã dũng cảm cải trang thành nam sinh để đi học.

Tại đây, cô gặp gỡ và đem lòng yêu Lương Sơn Bá — một anh học trò nghèo nhưng vô cùng hiếu học. Trớ trêu thay, tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm. Chúc Anh Đài bị ép gả cho Mã Văn Tài, một công tử con nhà quan lớn đầy quyền thế. Hay tin người thương lên kiệu hoa, Lương Sơn Bá đau đớn u uất đến mức qua đời.

Vào ngày cưới, Chúc Anh Đài trốn ra mộ người yêu khóc than rồi gieo mình qua đời theo. Từ trong ngôi mộ, hai chú bướm xuất hiện, cùng nhau bay vút lên bầu trời tự do. Giai thoại này cũng là nguồn gốc của câu nói nổi tiếng lưu truyền muôn đời: "Chúng ta dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Lời giải từ các nhà khảo cổ: Lương Sơn Bá có thật

Đối với khán giả, đây có thể chỉ là một câu chuyện hư cấu đẹp đẽ. Nhưng với các nhà lịch sử và khảo cổ học, sự thật đằng sau giai thoại này luôn là một ẩn số đầy kích thích. Năm 2016, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã khai quật được một bia mộ cổ có niên đại từ thời nhà Tấn (266 – 420). Những manh mối thu thập được cho thấy Lương Sơn Bá nhiều khả năng là một nhân vật có thật trong lịch sử.

Ông là một vị quan thanh liêm, chính trực thời nhà Tấn, có công lớn trong việc xây đắp đê điều giúp dân chống thiên tai nên rất được yêu mến. Đáng chú ý, Lương Sơn Bá ngoài đời sống đến tuổi trung niên và công thành danh toại, chứ không hề qua đời sớm vì bi kịch tình yêu.

Trong khi đó, không có bất kỳ bằng chứng lịch sử hay khảo cổ nào cho thấy người mang tên Chúc Anh Đài từng tồn tại. Các chuyên gia nhận định, vì quá ngưỡng mộ tấm lòng vì dân của vị thanh quan Lương Sơn Bá, người xưa đã thêu dệt nên hình tượng Chúc Anh Đài cùng câu chuyện tình lãng mạn để "làm đẹp" và bất tử hóa tên tuổi của ông.

Mặc dù phần lớn tình tiết trong truyền thuyết là sản phẩm sáng tạo của dân gian, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể gạch bỏ hoàn toàn yếu tố tình yêu khỏi cuộc đời Lương Sơn Bá. Ngay tại khu lăng mộ của ông ở Chiết Giang, người ta đã tìm thấy một viên gạch cổ 1.700 năm tuổi có điêu khắc hình hai trái tim lồng vào nhau. Liệu đây có phải là bằng chứng cho một mối tình sâu đậm bí ẩn nào đó mà lịch sử đã vô tình lãng quên? Đáp án trọn vẹn có lẽ vẫn là một câu hỏi ngỏ thách thức hậu thế.

Tấm đá khắc 2 trái tim trong lăng mộ

Nguồn: 163