Người mẹ giả làm đàn ông 36 năm để nuôi con trưởng thành

Sau khi chồng qua đời chỉ 15 ngày sau đám cưới, bà Petchiammal quyết định cắt tóc, mặc trang phục nam giới và sống dưới cái tên Muthu suốt 36 năm để tránh bị quấy rối, một mình nuôi con gái trưởng thành.

Petchiammal, 57 tuổi, sống tại làng Kattunayakanpatti, cách thị trấn Thoothukudi khoảng 30 km, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Bà cho biết mình buộc phải thay đổi thân phận sau khi chồng đột ngột qua đời, để có thể nuôi con an toàn trong một xã hội còn nhiều định kiến với phụ nữ.

Chia sẻ với The New Indian Express, bà kể chồng mình, ông Siva, qua đời chỉ 15 ngày sau ngày cưới. Khi ấy, bà mới 20 tuổi và sau đó sinh con gái Shanmugasundari. Quyết định không tái hôn, bà bắt đầu hành trình nuôi con một mình, nhưng sớm nhận ra điều đó khó khăn hơn tưởng tượng.

Bà làm nhiều công việc khác nhau tại các công trường xây dựng, khách sạn và quán trà để kiếm sống. Tuy nhiên, ở bất cứ nơi nào làm việc, bà cũng phải đối mặt với tình trạng quấy rối.

“Tôi phải chịu những lời trêu ghẹo mang tính tình dục và trải qua nhiều khó khăn”, Petchiammal kể lại.

Bà Petchiammal (Ảnh: Times of India)

Không muốn tiếp tục sống trong cảnh bất an, bà tìm đến đền Murugan ở Tiruchendur rồi quyết định thay đổi ngoại hình. Bà chuyển sang mặc áo sơ mi và lungi, một loại trang phục quấn quanh người, đồng thời lấy tên mới là Muthu.

Từ đó, Petchiammal sống dưới thân phận một người đàn ông. Bà cho biết gia đình đã chuyển về Kattunayakanpatti hơn 20 năm trước. Trong suốt thời gian ấy, chỉ những người thân thiết ở quê nhà và con gái biết bà thực chất là phụ nữ.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi Shanmugasundari đã lập gia đình, Petchiammal vẫn không có ý định trở lại với trang phục nữ giới.

“Thân phận này đã giúp con gái tôi có một cuộc sống an toàn. Tôi sẽ sống như Muthu cho đến khi chết”, bà nói.

Suốt nhiều thập kỷ, danh tính Muthu còn được thể hiện trên các giấy tờ cá nhân của bà. Thẻ căn cước Aadhaar, thẻ lương thực và thẻ cử tri đều ghi nhận bà là nam giới.

Tuy nhiên, tuổi tác khiến Petchiammal ngày càng khó tiếp tục những công việc chân tay nặng nhọc. Khoảng một năm trước thời điểm chia sẻ câu chuyện, bà đã đăng ký thẻ việc làm thuộc Chương trình bảo đảm việc làm nông thôn quốc gia Mahatma Gandhi (MGNREGS) với danh tính nữ.

Sau 36 năm tự mình xoay xở để nuôi con, bà cho biết hiện không có nhà riêng hay khoản tiền tiết kiệm nào. Bà cũng không thể làm thủ tục xin giấy chứng nhận góa phụ.

“Tôi không có nhà cửa hay tiền tiết kiệm. Tôi cũng không thể xin giấy chứng nhận góa phụ. Giờ tôi đã quá tuổi để tiếp tục làm việc, vì vậy tôi mong chính phủ hỗ trợ một khoản tiền”, Petchiammal bày tỏ.

Trả lời The New Indian Express, ông K. Senthil Raj, khi đó là người đứng đầu chính quyền huyện Thoothukudi, cho biết sẽ kiểm tra khả năng hỗ trợ bà thông qua các chương trình phúc lợi xã hội hiện có.

Nguồn: The New Indian Express