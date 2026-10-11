Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, rồi lại sống chung 1 nhà

Hiếm có gia đình nào như hai ông Tadayoshi và Takaharu. Hai anh em song sinh ở Nhật Bản kết hôn với hai chị em song sinh, cùng chung sống, làm việc và nuôi các con suốt 54 năm qua.

Hai cặp vợ chồng, Fukami Tadayoshi (83) - Fukami Michiko (77), Fukami Takaharu (83) - Fukami Kikuko (77), đã kết hôn với nhau và sống chung dưới một mái nhà hơn 50 năm.

Hai anh em sinh đôi lấy hai chị em song sinh, và họ cùng sống chung một nhà

Trước khi kết hôn, bà Michiko và Kikuko từng khiến thầy cô lúng túng vì ngoại hình giống nhau đến mức khó phân biệt. Hai chị em học cùng lớp, thành tích học tập và khả năng thể thao cũng gần như ngang nhau. Giáo viên từng nghĩ sẽ nhớ người đạt điểm cao hơn, nhưng trong một kỳ thi, cả hai cùng đạt 98 điểm.

Trong khi đó, ông Tadayoshi và Takaharu cũng có nhiều điểm tương đồng. Hai anh em lớn lên trong gia đình có tám người con, học cùng trường và sau này làm chung trong ngành may mặc.

Bà Michiko và Kikuko

Theo bà Michiko, thời đó, gia đình thường muốn chị gái kết hôn trước em gái. Vì vậy, ngay từ năm đầu đi làm, bà đã được cha mẹ sắp xếp các buổi xem mắt, dù chưa muốn lập gia đình. Tổng cộng, Michiko trải qua khoảng 30 lần xem mắt.

Khi một mối quan hệ khác của Michiko vẫn đang được xúc tiến, gia đình nhận được lời giới thiệu về hai anh em Tadayoshi và Takaharu. Cha mẹ cô đặc biệt ủng hộ bởi nếu hai bên thành đôi, hai chị em có thể kết hôn cùng lúc.

Từ buổi xem mắt đến ngày cưới chỉ khoảng hai tháng. Trong thời gian này, cả bốn người có khoảng bốn buổi hẹn hò, thường vào ngày chủ nhật, cùng đi chơi ở Nagoya. Trong buổi hẹn thứ tư, khi cả bốn người đang dùng bữa tối, ông Tadayoshi ngỏ lời cầu hôn với hai chị em: “Nhà cửa và công việc của chúng tôi hiện tại như thế này, hai cô có đồng ý kết hôn với chúng tôi không?”.

Ông Tadayoshi và Takaharu

Điều đặc biệt là khi ấy, họ vẫn chưa quyết định cụ thể ai sẽ kết hôn với ai. Michiko kể cô đã hỏi lại về chuyện ghép đôi. Tadayoshi đề nghị anh cả kết hôn với chị cả, còn em trai lấy em gái. Cả ba người còn lại đều đồng ý.

Hai cặp vợ chồng tổ chức đám cưới chung vào ngày 18/4/1972. Theo bà Michiko, số người thân và bạn bè muốn tham dự đông đến mức chi phí có nguy cơ vượt ngân sách. Một số người không được mời còn giận dỗi, khiến gia đình phải vất vả giải thích.

Cứ thế, từ một cuộc mai mối tưởng chừng bình thường, hai anh em và hai chị em đã cùng bước vào cuộc sống hôn nhân, duy trì hai gia đình dưới một mái nhà suốt hơn nửa thế kỷ.

Bốn người cùng vận hành xưởng may suốt nhiều thập kỷ. Mọi bất đồng công việc đều được quyết định theo nguyên tắc đa số. Phương án có 3 phiếu bầu sẽ được thực thi, người còn lại tuân thủ và không nhắc lại chuyện cũ. Nhờ đó, gia đình không xảy ra mâu thuẫn lớn.

Hai cặp vợ chồng đặc biệt, họ cùng chăm sóc các con của nhau như chính con ruột của mình

Trong sinh hoạt hàng ngày, họ có nhịp độ đồng nhất. Ông Tadayoshi và Takaharu tắm cùng nhau, sau đó đến lượt hai bà Michiko và Kikuko. Quần áo được mua giống nhau. Đồ lót của hai người chồng giặt chung, ai lấy trước mặc trước. Chỉ có giày được để riêng do cách đi mòn đế khác nhau.

Họ dùng chung một điện thoại thông minh và một sổ chi tiêu. Các khoản mua sắm lớn đều được bàn bạc chung trước khi quyết định.

Về con cái, Michiko và Kikuko chủ động tránh mang thai cùng thời điểm. Mỗi cặp vợ chồng có hai con và được nuôi dưỡng như con chung. Bốn đứa trẻ xem nhau như anh em ruột. Nếu một người phụ nữ phải nằm viện, người còn lại sẽ quán xuyến nhà cửa và chăm sóc cả bốn đứa trẻ.

Hiện tại, hai con trai cả của hai gia đình xây nhà cạnh nhau. Các cháu xem hai cặp vợ chồng là ông bà chung và nhiều đứa trẻ không phân biệt được ai là bà nội của mình.

Ở tuổi ngoài 70 và 80, bốn người vẫn duy trì thói quen đi bộ và xem phim cùng nhau. Hai gia đình cũng đã chuẩn bị hai phần mộ nằm cạnh nhau. "Giữa chúng tôi không có bí mật, mọi thứ đều công khai", ông Takaharu nói.

Theo Bunshun