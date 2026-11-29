Câu chuyện của nữ ca sĩ được chú ý sau khi hình ảnh cô ngồi bán xôi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở tuổi 23, Thiêng Ngân đang duy trì hai công việc tưởng chừng không liên quan đến nhau. Khi có lịch biểu diễn, cô xuất hiện trên sân khấu với những ca khúc Bolero, dân ca quen thuộc. Những ngày không có show, nữ ca sĩ lại trở về với công việc phụ mẹ bán xôi, một lựa chọn khá bình dị nhưng gắn liền với cuộc sống hiện tại của cô.

Theo chia sẻ trên Ngôi Sao, hơn 2 tháng qua, Thiêng Ngân thường thức dậy từ sáng sớm để cùng mẹ chuẩn bị và bán xôi tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Quầy hàng nhỏ phục vụ chủ yếu những người đi làm, học sinh, sinh viên trong khu vực. Đây vốn là công việc của mẹ cô, nhưng khi lên thành phố sinh sống, nữ ca sĩ chủ động san sẻ để mẹ đỡ vất vả.

Khi không đi hát, Thiêng Ngân phụ mẹ bán xôi ở vỉa hè

Công việc bán hàng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mỗi phần xôi có giá 15.000 đồng. Trung bình, hai mẹ con bán khoảng 40-60 phần mỗi sáng. Có những hôm thời tiết không ủng hộ, hai mẹ con phải thay đổi vị trí bán. Dù vậy, họ vẫn duy trì quầy xôi như một nguồn thu nhập bổ sung bên cạnh công việc ca hát của Thiêng Ngân.

Câu chuyện của nữ ca sĩ được chú ý sau khi hình ảnh cô ngồi bán xôi được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số khán giả đã tìm đến mua hàng, trong đó có ca sĩ Tố My. Sự quan tâm của mọi người phần nào giúp công việc buôn bán của hai mẹ con có thêm sự khích lệ.

Lý do Thiêng Ngân phụ mẹ bán hàng xuất phát từ mong muốn san sẻ những khoản chi tiêu trong gia đình, đặc biệt là tiền sinh hoạt và việc học của các em. Với cô, biểu diễn nghệ thuật vẫn là niềm đam mê, nhưng cuộc sống không thể chỉ trông chờ vào những lời mời đi hát vốn không phải lúc nào cũng đều đặn.

Thiêng Ngân là nữ ca sĩ quen mặt trong dòng nhạc Bolero

Thiêng Ngân không phải gương mặt xa lạ với những khán giả yêu dòng nhạc Bolero. Cô sinh năm 2003, quê Đồng Tháp, từng tham gia chương trình Solo cùng Bolero năm 2015 khi mới 12 tuổi. Đây cũng là dấu mốc đưa cô đến gần hơn với cố ca sĩ Phi Nhung.

Thời điểm tham gia cuộc thi, Thiêng Ngân gây chú ý bởi giọng hát và hoàn cảnh gia đình. Phi Nhung dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bé, sau đó nhận làm con nuôi và hướng dẫn theo đuổi dòng nhạc dân ca, Bolero.

Sự nâng đỡ của người mẹ nuôi giúp Thiêng Ngân có cơ hội tiếp xúc với môi trường ca hát chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ. Cô cũng từng có dịp hoạt động nghệ thuật cùng những người con nuôi khác của Phi Nhung như Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Hồ Văn Cường.

Thiêng Ngân từng được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi

Năm 2021, Phi Nhung qua đời. Thiếu vắng người từng dìu dắt mình trong những bước đầu tiên, Thiêng Ngân tiếp tục tự tìm kiếm cơ hội để duy trì hoạt động nghệ thuật. Cô vẫn lựa chọn dòng nhạc đã gắn bó từ nhỏ, nhận biểu diễn tại nhiều chương trình và tự thực hiện các sản phẩm âm nhạc đăng tải trên YouTube.

Tuy nhiên, con đường ca hát của nữ ca sĩ trẻ chưa thực sự ổn định. Đây cũng là một trong những lý do khiến việc biểu diễn chưa thể trở thành nguồn thu nhập thường xuyên, giúp cô hoàn toàn yên tâm về kinh tế.

Dẫu vậy, Thiêng Ngân vẫn không từ bỏ lựa chọn nghệ thuật. Cô tiếp tục nhận show khi có cơ hội, đồng thời dành thời gian phụ mẹ kinh doanh. Việc xuất hiện bên quầy xôi có thể khác xa hình ảnh một ca sĩ trên sân khấu, nhưng cũng cho thấy một khía cạnh đời thường của cô gái từng được Phi Nhung nâng đỡ.

Ở tuổi 23, Thiêng Ngân vẫn đang từng bước xây dựng cuộc sống bằng khả năng của mình. Với cô, âm nhạc là con đường muốn gắn bó lâu dài, còn công việc bán xôi là cách thiết thực để san sẻ trách nhiệm với gia đình trong hiện tại.