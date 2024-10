Nữ ca sĩ bất ngờ xóa sạch Instagram, đăng ảnh mắt tím bầm gây hoang mang

Vào ngày 30/9 (giờ Mỹ), nữ ca sĩ Lorde bất ngờ xóa sạch các bài đăng cũ trên Instagram. Sau đó, cô đăng tải loạt ảnh chụp cận mặt, để lộ đôi mắt bị thương bầm tím. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã khiến cư dân mạng dậy sóng.



Nhiều người lo ngại Lorde bị thương hoặc bị bạo hành nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng đây chỉ là lớp hóa trang. Bởi vì nữ ca sĩ có đăng cùng dòng chú thích "DYHTS?" và ảnh chiếc mũ có chữ "Do you have the stones?", nên có ý kiến cho rằng đây là tên sản phẩm âm nhạc mới của cô. Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Lorde không giải thích gì thêm.

Lorde bất ngờ xóa sạch Instagram và đăng ảnh gương mặt bầm tím

Nhiều người lo ngại Lorde bị thương hoặc bị bạo hành nghiêm trọng

Tuy nhiên có người cho rằng đây chỉ là lớp hóa trang...

... và Lorde đang quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới

Rất có thể sản phẩm âm nhạc mới của Lorde mang tên "Do you have the stones?"

Lorde sinh năm 1996 ở New Zealand, cô có tên thật là Ella Marija Lani Yelich-O'Connor. Cô biểu diễn trong các lớp học nhạc và kịch từ bé. Đến năm 13 tuổi, nữ ca sĩ đã ký hợp đồng thu âm với Universal Music Group.

Năm 2012, Lorde ra EP đầu tay mang tên The Love Club, với đĩa đơn Royals giành ngôi vị quán quân Billboard Hot 100, New Zealand Top 40 và có thành tích ấn tượng ở các bảng xếp hạng toàn thế giới. Lorde là nghệ sĩ hát đơn người New Zealand đầu tiên đạt được vị trí số 1 trên đất Mỹ.

Đến năm 2013, Lorde ra mắt album đầu tay Pure Heroine. Album đạt được thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại, nhận được 2 đề cử tại Lễ trao giải Grammy. Đĩa đơn Royals cũng giành được 1 đề cử Grammy cho hạng mục Bài hát của năm. Cô xuất hiện trong danh sách thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time vào năm 2013 và 2014, lọt top Forbes Under 30 năm 2014. Lorde đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn thế giới.

Lorde có sự nghiệp thành công từ độ tuổi khá trẻ

Nguồn: Instagram