Nữ ca sĩ 20 tuổi đột ngột qua đời sau màn trình diễn viral nhất chương trình Tết

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ ca sĩ Shirin Abdullayeva (người Uzbekistan) đã qua đời ở tuổi 20. Nữ ca sĩ trẻ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 15/2, sau thời gian điều trị bệnh tại quê nhà.

Có thông tin cho rằng Shirin Abdullayeva tử vong vì biến chứng viêm màng não do cúm A, nhưng người đại diện không xác nhận thông tin này.

Dù là người Uzbekistan nhưng Shirin Abdullayeva là gương mặt đang lên của làng giải trí Trung Quốc. Cô hoạt động năng nổ tại thị trường tỷ dân, vừa biểu diễn tại Gala Xuân vãn của CCTV vào dịp Tết vừa qua. Đây chính là sự kiện danh giá nhất của làng giải trí. Giọng ca sinh năm 2005 còn tham gia chương trình Let Me Sing, song ca cùng ca sĩ Vương Phi Phi ca khúc Vịnh Trăng Khuyết trên chương trình Beauty And Sharing.

Shirin Abdullayeva đột ngột qua đời ở tuổi 20

Trong dịp Tết vừa qua, cô còn biểu diễn ở sự kiện Gala Xuân vãn danh giá

Ngay lập tức, thông tin này làm chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Netizen không khỏi thương tiếc nữ ca sĩ trẻ tuổi, tài hoa bạc mệnh. Shirin Abdullayeva sinh năm 2005 tại Uzbekistan, yêu thích ca hát và nhảy múa từ khi còn nhỏ. Khi mới 3 tuổi, nữ ca sĩ đã tham gia ban nhạc. Khi lớn lên, Shirin Abdullayeva học sáng tác và tham gia nhiều cuộc thi hát.

Ca sĩ quá cố có giọng hát trong trẻo, gương mặt xinh xắn như thiên thần. Cô còn học giỏi và thông thạo 4 thứ tiếng: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Hàn. Năm ngoái, Shirin Abdullayeva trúng tuyển Đại học Thanh Hoa danh giá, theo học khoa Khoa học Xã hội. Cô nhiều lần xuất hiện trên các sân khấu lớn với tư cách ca sĩ, tham gia các hoạt động ngoại giao giữa Trung Quốc và Uzbekistan, trở thành đại sứ văn hóa giao lưu hữu nghị giữa 2 nước.

Shirin Abdullayeva xinh xắn như thiên thần, hát hay và học giỏi nhưng lại quá vắn số

Nguồn: China Times