NÓNG: TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 vào ngày 1 và 2-6

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi lấy ý kiến, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ trình UBND TP phương án và thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi lớp 10 được tổ chức vào ngày 1 và 2-6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì ngày 31-5 mới kết thúc năm học 2025-2026, nếu tổ chức vào hai ngày cuối tháng 5 sẽ rất cập rập, tạo áp lực cho phụ huynh, học sinh và kể cả các trường học.

Một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Kỳ thi lớp 10 năm 2026-2027 ở TPHCM dự kiến theo phương thức thi tuyển ở cả 3 khu vực với 3 môn là toán, ngữ văn và ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh). Khu vực thực hiện xét tuyển lớp 10 ở TPHCM dự kiến sẽ giữ nguyên như các năm trước sáp nhập. Cụ thể, TPHCM sẽ thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT thuộc xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo; đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương này.

Với phương thức thi tuyển, thí sinh sẽ thực hiện 3 môn thi gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.

Năm 2026, TPHCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn, tương đương khoảng 150.000 học sinh.