Nóng: Sao nữ 10X triệu view bị bắt cóc, đòi 26 tỷ tiền chuộc khi du lịch nước ngoài?

Trưa 30/12, tờ Complex đưa tin nữ rapper triệu view người Mỹ Woah Vicky vừa bị bắt cóc khi tới Nigeria du lịch. Đáng nói, đối tượng xấu được cho là đã chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của nữ rapper 10X để đăng lên dòng thông báo gây lo ngại: “Tôi đã bắt cóc Vicky rồi. Tôi và cô ấy hiện đang ở Nigeria. Đưa cho tôi 1 triệu USD (tương đương 25,5 tỷ đồng) để chuộc người về nhé”. Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, tài khoản cá nhân của Vicky lại xuất hiện thêm những hình ảnh cô bên người đàn ông bí ẩn, khiến fan càng thêm hoang mang.

1 người bạn của Woah Vicky đã chia sẻ lại bài đăng về vụ bắt cóc để cầu cứu sự giúp đỡ, đồng thời cho biết đã gửi lá đơn trình báo vụ việc cho cảnh sát. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt cầu nguyện cho nữ rapper, hy vọng cô sẽ bình an vô sự.

Kẻ xấu được cho là đã bắt cóc Vicky khi cô tới Nigeria du lịch

Giữa tâm bão vụ việc, trang cá nhân của Vicky bỗng xuất hiện hình ảnh nữ nghệ sĩ bên trai lạ

Thế nhưng, tới tối 30/12, Woah Vicky bất ngờ xuất hiện vui vẻ trên sóng livestream và thậm chí còn gây sốc khi tuyên bố rằng vụ bắt cóc mới đây do chính cô dàn dựng. Nói cách khác, không hề có chuyện nữ nghệ sĩ bị đối tượng xấu bắt cóc đòi tiền chuộc khi tới châu Phi du lịch.

Trên livestream, nữ rapper 10X tiết lộ lý do khiến cô lừa dối công chúng: “Mọi chuyện vẫn ổn nha các bạn thân yêu. Là do lúc trước tôi thấy thật buồn chán. Chỉ là muốn vui vẻ 1 chút thôi. Cũng muốn mọi người được cười 1 chút”. Đồng thời, Woah Vicky cho biết thêm cô tự dàn dựng vụ bắt cóc vì muốn chứng minh cho mọi người thấy... Nigeria là vùng đất thật sự rất an toàn. Chia sẻ về hình ảnh xuất hiện bên trai lạ, nữ rapper khẳng định người đàn ông này là “anh trai” của cô tại Nigeria.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô dàn dựng vụ bắt cóc do... cảm thấy buồn chán

Ngay sau khi buổi livestream kết thúc, nữ rapper sinh năm 2000 đã đón nhận làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Hàng loạt netizen chỉ trích Woah Vicky vì muốn thu hút sự chú ý về mình nên dùng chiêu trò đánh bóng tên tuổi phản cảm.

Woah Vicky có tên thật là Victoria Rose Waldrip, từng phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Trong đó, bài hát Woah Vicky ra mắt 6 năm trước đã thu hút được hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube. Bên cạnh rap, cô còn hoạt động trong làng giải trí với vai trò 1 người mẫu. Hồi năm 2017, nữ rapper 10X từng gây tranh cãi dữ dội khi sử dụng nhiều từ ngữ phân biệt chủng tộc trong các video đăng lên mạng.

Woah Vicky hoạt động trong làng giải trí với tư cách rapper kiêm người mẫu. Cô sở hữu gần 4 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân

Nguồn: Complex