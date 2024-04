Sốc: Nữ ca sĩ 10X bị quản lý thân cận bắt cóc đánh đập dã man, nạn nhân rùng mình kể lại thủ đoạn của kẻ ác

Trưa 17/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ kiêm streamer Jo Yoo Jeong (cựu thành viên nhóm nhạc YPDA) gần đây đã bị quản lý thân cận họ Go bắt cóc, bạo hành dã man. Quản lý Go gây ra nhiều vết thương trên cơ thể Jo Yoo Jeong, khiến nữ nghệ sĩ bị gãy mũi, đứt dây chằng cổ tay. Nguồn tin cho biết thêm cựu thành viên YPDA đã trốn thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, được đưa tới bệnh viện để điều trị thương tích.

Nữ ca sĩ sinh năm 2001 hiện đang ở trong tình trạng đáng lo ngại, chịu tổn thương nặng nề từ thể chất cho tới tinh thần. Trên trang cá nhân, Jo Yoo Jeong cho biết cô vẫn trong tâm trạng bất an, chỉ có thể trở lại livestream sau khi đối tượng xấu sa lưới.

Jo Yoo Jeong xác nhận việc cô bị quản lý họ Go bắt cóc, giam giữ trái phép

Trong bài đăng bóc phốt quản lý Go mới đây, Jo Yoo Jeong hé lộ động cơ gây án của đối tượng: “Khi tôi hỏi về lý do dẫn đến hành động bắt cóc, Go trả lời rằng tôi chưa trả lương cho anh ta thỏa đáng. Đồng thời, anh ta nhấn mạnh việc bị người xem coi thường, xúc phạm. Lúc trước chúng tôi từng tranh cãi về chuyện này nhưng tôi vốn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi”.

Nữ ca sĩ 10X cũng công khai thủ đoạn của đối tượng: “Vào hôm xảy ra vụ việc, Go hẹn tôi ở trước của văn phòng làm việc, còn nói muốn tặng quà. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta nên đã đi xuống để nhận quà. Anh ta muốn xin chữ ký của tôi. Lúc ấy tôi không nghi ngờ gì và vui vẻ đáp lại yêu cầu của Go. Lúc tôi đang ký tên, đột nhiên Go bịt mồm, bịt mũi tôi. Rồi anh ta đẩy mạnh tôi vào 1 chiếc xe van, đồng thời chửi mắng và đánh đập tôi dã man. Tôi van xin Go thả mình ra, nhưng anh ta rút ra 1 con dao rồi dọa sẽ tước đi mạng sống của tôi nếu như không chịu hợp tác”.

Nữ thần tượng 10X vạch trần thủ đoạn của người quản lý họ Go

"Anh ta còn đe dọa: 'Cô đừng hòng nói dối tôi nhé. Biết BJOO phải không? Cô ta đã bị bọn đàn em xâm hại tình dục vì dám không trung thực'. Ngay sau đó, Go đẩy tôi vào cốp xe, trói chặt tay chân tôi. Go giằng lấy điện thoại của tôi, còn bắt tôi khai ra nhóm chat của các thành viên trong gia đình. Rồi anh ta đóng giả làm tôi nhắn tin cho quản lý Chun rằng, tôi sẽ tới chỗ làm muộn vì bận lo chuyện của bố. Song song với đó, Go tiếp tục mạo danh tôi gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình nhằm thông báo về việc tôi không đi làm hôm nay", nữ ca sĩ bức xúc vạch trần thủ đoạn của người quản lý thân cận.

Jo Yoo Jeong cho biết quản lý Go còn tiếp tục bịa chuyện nhằm qua mặt cảnh sát: “Khi quản lý Chun gọi tới, Go đã dí dao vào cổ tôi, đồng thời yêu cầu tôi phải trả lời điện thoại với giọng điệu bình tĩnh. Sau đó quản lý Chun gọi điện cho bố tôi và phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Nhận thấy tôi có thể đang gặp nguy hiểm, Chun đã trình báo cảnh sát. Khi cảnh sát gọi tới máy của tôi, Go đã cầm máy và bịa chuyện anh ta là bạn trai vừa cãi nhau với tôi. Go còn hứa hẹn với cảnh sát sẽ sớm đưa tôi về nhà. Khi cảnh sát gọi lại, Go vội vã thực hiện thao tác chuyển tiền từ máy của tôi sang cho anh ta. Sau đó, anh ta nhanh chóng tắt nguồn điện thoại của tôi. Rồi Go rời đi, còn không quên nhắc nhở tôi ngồi yên 1 chỗ đợi anh ta quay lại”.

Đến nay, nữ nghệ sĩ vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị đối tượng xấu bắt cóc

Theo Koreaboo, ngay sau cuộc điện thoại với Go, cảnh sát đã điều động lực lượng tìm kiếm vị trí của nữ nghệ sĩ sinh năm 2001. Bản thân cựu thành viên YPDA đã tự mình trốn thoát khỏi tay kẻ bắt cóc trong lúc hắn không có mặt trên xe van, rồi cô nhanh chóng tới 1 salon tóc để xin sự giúp đỡ. Nhân viên salon đã gọi điện báo cảnh sát, giúp lực lượng chức năng tìm ra tung tích của nữ idol.

Bài đăng của Jo Yoo Jeong ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn. Người hâm mộ động loạt gửi tới nữ ca sĩ những lời động viên, đồng thời hy vọng cảnh sát sớm bắt được kẻ bắt cóc.

Nguồn: Koreaboo