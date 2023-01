Nong-O Gaiyanghadao giành chiến thắng ấn tượng, bảo vệ thành công đai vô địch tại ONE

Tối 20/1, sự kiện ONE: Lumpinee 1 đã diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) với tâm điểm là trận tranh đai ở thể thức Muay giữa nhà vô địch Nong-O Gaiyanghadao và đối thủ Alaverdi Ramazanov. Đúng như kỳ vọng, đôi bên đã mang đến một trận đấu hấp dẫn với hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng. Sau cùng, Gaiyanghadao cho thấy bản thân là người xuất sắc hơn để có được điều mình cần.

Tốc độ của màn so tài được đẩy nhanh từ những giây đầu tiên. Tận dụng lợi thế về sải tay, Ramazanov có một số tình huống đánh cận chiến khá tốt. Cuối hiệp 1, Ramazanov tung cú đòn hiệu quả khiến võ sĩ chủ nhà loạng choạng.

Gaiyanghadao (phải) và Ramazanov đã mang đến một trận đấu đôi công nảy lửa

Gaiyanghadao lấy lại nhịp độ thi đấu ở hiệp 2. Chấp nhận đôi công với nhà vô địch, Ramazanov để lộ nhiều sơ hở và dính liên tiếp những combo uy lực. Điều này khiến thể lực của võ sĩ đến từ Nga tụt nhanh chóng.

Hiệp 3, thế trận hoàn toàn thuộc về Gaiyanghadao. Nhà vô địch thoải mái áp đặt thế trận, buộc đối thủ phải lùi sâu chống đỡ. Dù Ramazanov cố gắng chống đỡ, anh này không thể trụ được lâu. Phút thứ 3, Gaiyanghadao khiến Ramazanov đo sàn sau một cú móc tay trái uy lực. Trọng tài chính sau đó đã phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu, trao chiến thắng cho Gaiyanghadao.

Gaiyanghadao giành chiến thắng knock-out ở hiệp 3

Nong-O Gaiyanghadao hạ đo ván Alaverdi Ramazanov

"Tôi cảm thấy hài lòng về trận đấu vừa qua. Tôi được thi đấu trên sân nhà và giành được chiến thắng. Ramazanov là một đối thủ mạnh, có ưu thế về thể hình nhưng tôi biết mình có thể đánh bại anh ta", Gaiyanghadao chia sẻ sau khi bảo vệ thành công danh hiệu tại ONE.

Kết quả vừa qua giúp Gaiyanghadao nâng thành tích của mình lên thành 265 thắng - 54 thua. Tay đấm 36 tuổi cũng được ONE trao phần thưởng thêm trị giá 50.000 USD cho danh hiệu màn trình diễn của đêm.

Gaiyanghadao toàn thắng trong 10 trận đấu ở ONE

ONE: Lumpinee 1 là khởi đầu cho chuỗi sự kiện hợp tác giữa giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship và sàn đấu Muay nổi tiếng Lumpinee. Kể từ nay, chuỗi sự kiện ONE: Lumpinee sẽ diễn ra đều đặn vào thứ 6 hàng tuần, tạo thêm cơ hội thượng đài cho các võ sĩ.