HOT: Minh Tú nghẹn ngào cầu hôn bạn trai ngoại quốc và chuẩn bị lên xe hoa!

Vào sáng 23/11, Minh Tú đã đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai ngoại quốc. "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy... Em xin chủ động giữ chặt tình yêu này, em yêu anh", Minh Tú chia sẻ.

Trong clip, người đẹp 9x nghẹn ngào xúc động trò chuyện với nửa kia: "Ngài Chirstopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu của anh dành cho em. Và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều: 'Will you marry me?" (Tạm dịch: Anh lấy em nhé?)". Ngay sau câu hỏi này của Minh Tú, bạn trai liền ôm chầm và hôn cô: "Cảm ơn em rất nhiều".

Trong video này, loạt khoảnh khắc tình cảm trong quãng thời gian bên nhau của cặp đôi cũng được Minh Tú chia sẻ. Phía dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và netizen đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Ngoài ra, nữ siêu mẫu sinh năm 1991 cũng chia sẻ thêm: "Cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn chờ tôi tới giây phút này". Sau khoảng thời gian dài yêu đương, Minh Tú đã chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai.

Minh Tú chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai ngoại quốc sau thời gian dài yêu đương

Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 nghẹn ngào xúc động trò chuyện với nửa kia

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong thời gian yêu đương được Minh Tú chia sẻ

Bạn trai Minh Tú tên Chris, là người Đức nhưng sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Được biết, Minh Tú và bạn trai quen biết nhau từ năm 2011 và hẹn hò một năm sau đó. Trong thời gian yêu đương, cặp đôi đã từng chia tay và sau đó hàn gắn lại tình cảm.

Vào tháng 6/2022, Minh Tú từng đề cập đến chuyện lấy chồng với truyền thông: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn. Mà giờ đang mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm. Cho nên, chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy".

Cuối năm 2021, Minh Tú đã công khai bạn trai người Đức tên Chris, anh sinh sống và làm việc ở châu Á