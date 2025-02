NÓNG: Minh Dự chính thức lên tiếng vụ bị tố bạo lực với con gái NS Lê Quốc Nam "Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu..."

Tối 6/2, diễn viên Minh Dự đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về ồn ào "tác động vật lý" diễn viên Tú My - con gái NS Lê Quốc Nam. Trong bài đăng, nam diễn viên khẳng định hoàn toàn không có chuyện anh tác động vật lý hay có hành vi làm tổn thương bất kỳ ai. Minh Dự cho biết sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn công việc, dẫn đến tranh luận căng thẳng giữa nam diễn viên và Tú My trong buổi họp nội bộ tại sân khấu nơi anh đang làm việc.

Tuy nhiên, Minh Dự nhấn mạnh rằng bạo lực chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cách nam diễn viên lựa chọn để giải quyết vấn đề. Minh Dự cũng liệt kê rõ những người có mặt tại cuộc họp tối hôm đó có thể tường tự sự việc, bao gồm chị Thi - Giám đốc sân khấu, anh Hữu Tiến - Quản lý sân khấu cùng nhiều đạo diễn, diễn viên khác.

Đáng chú ý, Minh Dự tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và đạo đức nghề nghiệp nếu có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy anh có hành vi không phù hợp. Đồng thời, Minh Dự cũng thể hiện sự trân trọng với những lời khuyên từ các bậc tiền bối, đồng nghiệp và khán giả.

Kết thúc bài đăng, Minh Dự khẳng định hiện tại anh vẫn tiếp tục làm nghề, tập trung vào công việc và mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu anh giữa lùm xùm lần này.

Minh Dự lên tiếng khẳng định không có chuyện "tương tác" Tú My. Nam diễn viên tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ai tìm ra bằng chứng xác thực

Cũng trong chiều nay, chính NS Lê Quốc Nam cũng đăng tải một bài viết dài để làm rõ toàn bộ sự việc. Trong bài đăng, nam nghệ sĩ chia sẻ lý do tại sao suốt những ngày qua ông giữ im lặng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn khép lại drama để mọi chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp.

Đạo diễn Lê Quốc Nam cho biết Tú My đã năn nỉ ông làm nhẹ sự việc vì ồn ào này không chỉ ảnh hưởng đến con gái ông mà còn tác động tiêu cực đến nhiều người khác, bao gồm cả một tập thể lớn. Sau khi nhận được lời xin lỗi và cam kết từ những người có liên quan, ông quyết định làm dịu sự việc.

Đáng chú ý, trong bài viết, Lê Quốc Nam còn gửi lời nhắn nhủ đến Minh Dự, mong nam diễn viên học cách kiềm chế, bớt nóng giận để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Ông hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện về nghề một cách nhẹ nhàng, thay vì chỉ trích nhau gay gắt.

Trước vài giờ Minh Dự lên tiếng, NS Lê Quốc Nam cũng có bài đăng làm rõ sự việc

Trưa 4/2, NS Lê Quốc Nam bất ngờ đăng tải một bài viết gây chú ý trên trang cá nhân, trong đó nhắc đến một nhân vật có tên Minh Dự và tố nam diễn viên có hành động tác động vật lý với con gái của anh trong hậu trường. Nam nghệ sĩ sau đó ẩn bài viết về chế độ cá nhân và thông báo chờ 3 ngày để giải quyết. Cùng ngày, Minh Dự phản hồi với truyền thông có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Vào chiều 5/2, Tú My - con gái của Lê Quốc Nam - đã có bài đăng chính thức trên trang cá nhân, lên tiếng về sự việc gây tranh cãi trong hậu trường. Tú My xác nhận giữa cô và Minh Dự đã xảy ra tranh luận căng thẳng liên quan đến vấn đề vở diễn, dẫn đến cả hai lớn tiếng với nhau. Trong bài đăng, Tú My cho biết Minh Dự khi đó có giận dữ, đứng dậy, đẩy ghế và ném kính xuống đất. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh hành động này không trực tiếp tác động đến cô mà chỉ là phản ứng trong lúc căng thẳng. Đồng thời, Tú My gửi lời cảm ơn đến bạn bè và mọi người đã quan tâm, bảo vệ cô trong những ngày qua.