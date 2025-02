NS Lê Quốc Nam tiếp tục lên tiếng sau khi tố Minh Dự: "Tôi nhận lời xin lỗi, họ xin làm sự việc nhẹ lại"

Sau khi Tú My – con gái của NS Lê Quốc Nam – lên tiếng về vụ ồn ào tranh cãi trong hậu trường với Minh Dự, đến chiều ngày 6/2, chính NS Lê Quốc Nam cũng đăng tải một bài viết dài để làm rõ toàn bộ sự việc. Trong bài đăng, nam nghệ sĩ chia sẻ lý do tại sao suốt những ngày qua ông giữ im lặng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn khép lại drama để mọi chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp.

NS Lê Quốc Nam mở đầu bài đăng: "Tôi đã không tham gia bất kỳ cuộc họp nào liên quan đến sự việc này, bởi ngay từ đầu tôi đã cảm thấy điều đó là không cần thiết. Tôi cũng chưa từng lên tiếng hay đưa ra bất kỳ thông tin nào vì muốn giải quyết theo cách của riêng mình. Lý do? Vì tôi hiểu được giá trị của sự tử tế mà con gái tôi Tú My đã năn nỉ.

Con gái tôi giải thích rằng, việc mất đi công việc với con bé không phải vấn đề quá lớn, nhưng câu chuyện lại ảnh hưởng đến nhiều người khác, ít nhất là hơn 10 cá nhân cũng như 1 tập thể không liên quan mà trong số đó có những người có cuộc sống rất khổ sở.

Sau cuộc họp giải quyết sự việc, Tú My đã gọi video cho tôi. Tôi nhận được một số lời xin lỗi cùng cam kết và họ xin tôi làm cho sự việc nhẹ lại".

NS Lê Quốc Nam cho biết đã nhận được cuộc gọi của con gái và lời xin lỗi của những người liên quan

NS Lê Quốc Nam bộc bạch tiếp: "Không một người cha nào lại không chấp nhận sự thánh thiện và biết nghĩ cho người khác từ nơi con mình - điều mà chính bản thân tôi thiếu trong quá khứ. Tôi đã đồng ý cho Tú My đăng bài viết trong sự kiểm duyệt của tôi nhưng cũng không quên cảnh báo đến Tú My rằng sự tử tế này sẽ bị trả giá và liệu con có vượt qua được không. Tôi đã cho con suy nghĩ trong 5 tiếng và cuối cùng con vẫn đồng ý. Tôi là cha nên đồng ý theo".

Không chỉ làm rõ câu chuyện, trong bài đăng, NS Lê Quốc Nam còn nhắn nhủ thẳng đến Minh Dự. Ông khuyên Minh Dự rằng không ai có thể đứng mãi mà cũng không ai có thể ngã hoài. Với góc nhìn của một người đi trước, NS Lê Quốc Nam tin rằng Minh Dự sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp, nhưng để làm được điều đó, nam diễn viên hài cần phải biết kiềm chế cảm xúc và kiểm soát hành động của mình.

"Minh Dự à, thương yêu nhau nha con. Không ai đứng mãi mà cũng không ai ngã hoài, chú Nam tin con sẽ tiến xa hơn nữa trong nghề nên đôi khi phải biết dằn cơn nóng giận để thương em út hay những người chưa được may mắn như mình. Chú Nam mong 1 ngày nào đó chú cháu mình sẽ ngồi lại để vui vẻ trò chuyện về cái nghề cao đẹp đối với mình nhưng tại sao lại là xướng ca vô loài với nghề", NS Lê Quốc Nam nhắn nhủ.

NS Lê Quốc Nam cũng bày tỏ mong muốn vụ ồn ào này sẽ chính thức dừng lại

Trưa 4/2, NS Lê Quốc Nam bất ngờ đăng tải một bài viết gây chú ý trên trang cá nhân, trong đó nhắc đến một nhân vật có tên Minh Dự và tố nam diễn viên có hành động tác động vật lý với con gái của anh trong hậu trường. Nam nghệ sĩ sau đó ẩn bài viết về chế độ cá nhân và thông báo chờ 3 ngày để giải quyết. Cùng ngày, Minh Dự phản hồi với truyền thông có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Vào chiều 5/2, Tú My - con gái của Lê Quốc Nam - đã có bài đăng chính thức trên trang cá nhân, lên tiếng về sự việc gây tranh cãi trong hậu trường. Tú My xác nhận giữa cô và Minh Dự đã xảy ra tranh luận căng thẳng liên quan đến vấn đề vở diễn, dẫn đến cả hai lớn tiếng với nhau. Trong bài đăng, Tú My cho biết Minh Dự khi đó có giận dữ, đứng dậy, đẩy ghế và ném kính xuống đất. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh hành động này không trực tiếp tác động đến cô mà chỉ là phản ứng trong lúc căng thẳng. Đồng thời, Tú My gửi lời cảm ơn đến bạn bè và mọi người đã quan tâm, bảo vệ cô trong những ngày qua.