Nơi yên nghỉ mới của Châu Hải My

Sáng 18/4, studio của Châu Hải My thông báo “ngôi nhà mới” của nữ diễn viên nằm ở Bắc Kinh. Địa chỉ là “Quận Như Ý (Đại lộ Người nổi tiếng), nghĩa trang Tianshou, quận Xương Bình, Bắc Kinh”.

Thông báo nói Châu Hải My gắn bó với Bắc Kinh, sống và làm việc ở nơi này được 21 năm. Gia đình nữ diễn viên đã tìm nhiều nơi ở Hong Kong (Trung Quốc) và thấy Bắc Kinh là địa điểm phù hợp.

Sinh thời, Châu Hải My có tình cảm với mảnh đất này, mẹ của nữ diễn viên cũng ưng ý, vị trí thuận tiện để người hâm mộ có dịp đến tưởng nhớ, thờ cúng.

Ngoài ra, studio tuyên bố tất cả tài khoản trên nền tảng xã hội của Châu Hải My, bao gồm cả tài khoản của thú cưng, sẽ được giữ lại để lưu giữ kỷ niệm với công chúng.

Nơi yên nghỉ của Châu Hải My tại nghĩa trang ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Thông tin công khai cho thấy Nghĩa trang Tianshou là nghĩa trang được Cục Nội vụ Bắc Kinh phê duyệt năm 1997. Theo Sohu, nhiều nhân vật nổi tiếng được chôn cất ở đây, bao gồm diễn viên Trần Hiểu Húc, nhà thư pháp nổi tiếng Lưu Bỉnh Sâm, nghệ sĩ hài nổi tiếng Hầu Diệu Văn, nữ diễn viên Lý Viên Viên...



Gia đình ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký vẫn công khai địa chỉ nghĩa trang dù trước đó có thông báo giữ kín để đảm bảo sự riêng tư, an toàn.

Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất", qua đời vào 11/12/2023, hưởng dương 57 tuổi. Ngày 27/12/2023, chị gái của Châu Hải My là Châu Hải Anh tiết lộ nguyên nhân cái chết của em gái là lên cơn đau tim đột ngột. Toàn bộ tài sản, bất động sản của Châu Hải My sẽ được mẹ cô thừa kế theo quy định pháp luật.

Theo Sina, Sohu