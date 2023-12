Tro cốt Châu Hải My được đưa về Hong Kong, gia đình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nữ diễn viên

Ngày 20/12, HK01 đưa tin tro cốt của cố diễn viên Châu Hải My được gia đình đưa về Hong Kong (Trung Quốc) để gần với cội nguồn. Bên cạnh đó, thú cưng của Châu Hải My cũng được người thân đưa về quê nhà để tiếp tục chăm sóc. Việc những chú cún, chú mèo có nơi nương tựa sau khi Châu Hải My qua đời cũng chính là tâm nguyện trước khi mất của nữ diễn viên.

Trước đó, vào ngày 18/12, mẹ ruột thông báo đã lo liệu chu toàn cho hậu sự của ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tang lễ của Châu Hải My được tổ chức kín đáo, chỉ có sự tham gia của người thân. Về lý do không công khai thông tin tang lễ của Châu Hải My, mẹ cố nghệ sĩ chia sẻ rằng bà mong muốn giữ mãi hình ảnh đẹp của con gái trong lòng người hâm mộ.

Hình ảnh của Châu Hải My được gia đình chia sẻ sau khi hoàn tất tang lễ của nữ diễn viên

Trên trang cá nhân, mẹ Châu Hải My bày tỏ: "Con gái yêu của tôi là người tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ và chu đáo. Thái độ của Hải My với cuộc sống luôn tích cực, luôn lạc quan đối diện với khó khăn. Hải My đã thể hiện vô số nhân vật thành công trên màn ảnh. Tôi mong muốn giữ được vẻ đẹp đó trong lòng mọi người. Vì vậy, gia đình tôi chọn cách chia tay Hải My lặng lẽ, chỉ có người thân tham dự. Tôi mong các bạn thông cảm và tha thứ cho điều này".

Theo On, chị gái và em trai Châu Hải My đã từ chối thừa kế khối tài sản 1.695 tỷ đồng của cố diễn viên. Cho nên, gia tài của Châu Hải My sẽ được giao cho mẹ nữ nghệ sĩ quản lý.

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57, vào ngày 11/12. Theo hồ sơ cấp cứu, cô ngất xỉu ở nhà riêng. Khi được trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã nguy kịch. Lúc đưa tới bệnh viện, Châu Hải My đã không còn có thể cứu chữa được.

Trước khi mất, Châu Hải My sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động giải trí. Cô không có con và sống một mình trong biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh cao huyết áp và Lupus ban đỏ trong nhiều năm. Trong đó căn bệnh Lupus ban đỏ khiến Châu Hải My bị suy giảm tiểu cầu, có hệ miễn dịch kém và thường xuất hiện vết bầm tím khắp người.

Sự ra đi của Châu Hải My để lại niềm tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và khán giả

Nguồn: HK01, On