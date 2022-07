Nỗi trăn trở của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ: Một điều thanh niên Do Thái đã làm được, người trẻ Việt Nam cũng nên biết và học hỏi

Khi nhắc đến cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ, chắc hẳn không ai còn thấy xa lạ gì với vị doanh nhân đầy nhiệt huyết, gắn liền với sự thành công của thương hiệu Cà phê Trung Nguyên. Khởi nghiệp chỉ với chiếc xe đạp cũ, đến nay "Vua cà phê" đã đưa Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê lớn nhất Việt Nam và vươn ra tầm thế giới.

Theo đó, hành trình gây dựng thành công của vị doanh nhân sinh năm 1971 cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về tinh thần khởi nghiệp và làm giàu. Ông cũng đã nhiều lần mở túi khôn và chia sẻ những hiểu biết cũng như kinh nghiệm cho mọi người.

Ảnh: Internet

Ông từng bộc bạch: "Qua khởi nghiệp khó lắm, cái đầu Qua trụi luôn. Không có bất cứ thuận lợi nào, đúng hơn là rất nhiều khó khăn lắm. Thế nhưng, khi khó khăn, mệt mỏi, Qua đã tự an ủi mình. Bởi vì dường như trước khi trời trao cho ai việc lớn thì trời phải hành hạ người đó.

Thứ hai, mình không có tiền thì phải có chí. Mà không có chí thì phải đổ mồ hôi, sức lao động. Những thứ đó phải là điểm tựa cho mình.

Nếu nói khởi nghiệp thì hiện nay không còn là con số 0 nữa. Nó có điều kiện, môi trường đủ tốt. Ngày xưa Qua khởi nghiệp là từ con số âm chứ không phải con số 0 nữa".

Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi về lời khuyên cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, ông nói:

"Tôi nghĩ rằng một điều thế hệ thanh niên các bạn có thể học tập được, tôi có thể đem về được là các thanh niên Do Thái. Họ tư duy rất khác những người thanh niên của chúng ta hiện nay. Đối với họ lứa tuổi 25, 28 họ đã chín rất nhiều rồi. Họ đã nói những điều mà thanh niên Việt Nam nên biết. Họ nói rằng "không phải ta thì là ai, không phải lúc này thì lúc nào?" Họ nói những chuyện đó không để cho quá khứ, không để cho thế hệ con cái tương lai. Họ nhận lại trách nhiệm đó.

Chính vì tư duy đó nên dân tộc Do Thái dù chỉ khoảng 14 triệu người mà chi phối, kiểm soát gần như toàn thế giới. Tại sao lại như vậy? Trong khi chúng ta có 100 triệu người. Đây là điều tôi nghĩ phải nhức nhối. Họ cũng là người thôi chứ không phải thần thánh gì cả. Họ làm được thì Việt Nam cũng làm được.

Việt Nam được mệnh danh là gì? Do Thái phương Đông. Do Thái phương Đông mà sống yếu ớt, không có hoài bão, không có ước mơ, không có tinh thần chiến binh, không có tinh thần doanh nhân thì không có tư duy đột phá sáng tạo. Tôi nghĩ tương lai Việt Nam sẽ phụ thuộc vào thế hệ trẻ. Tôi không có khuyên nhưng mà chúng ta hãy thúc giục nhau chia sẻ ước mơ lớn của đất nước có vị trí ảnh hưởng, độc lập, hùng mạnh và bình đẳng với bất kỳ quốc gia nào, thế lực nào to lớn đến cỡ nào. Chúng ta cũng phải đàng hoàng, bình đẳng với họ và đóng góp nhiều hơn họ. muốn làm được điều đó, thực sự tôi sẽ có mặt cùng các bạn, dốc hết sức chứ không phải chỉ khuyên".

Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ trên, có thể thấy chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên không đưa ra lời khuyên mà chỉ chia sẻ với tư cách một người đã thành công, với tư cách một người đang tiếp tục thực hiện tầm nhìn của mình, khao khát của mình là làm sao cho dân tộc Việt Nam hùng mạnh, có sứ mệnh mới và có tầm ảnh hưởng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Trung Nguyên, nhiều người có thể tinh ý nhận ra rằng chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ đơn giản là muốn làm giàu mà còn muốn cống hiến và góp phần nâng tầm vị thế của Trung Nguyên, của sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Bằng tầm nhìn của bản thân, chủ tịch Trung Nguyên tin rằng nếu Việt Nam mà muốn mình là ai, mình có sứ mệnh gì, mình có thể ảnh hưởng gì tới thế giới thì điều đầu tiên phải xét về vấn đề văn hoá và phải sửa chữa nó. Chúng ta cần phải sửa chữa văn hoá để hoà vào bối cảnh toàn cầu và cũng như vươn ra thế giới.

Qua đó, ông cũng đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên khởi nghiệp - thế hệ mà Chủ tịch Trung Nguyên gọi là "thế hệ vĩ đại". Bởi ông tin tưởng rằng thế hệ này sẽ đặt nền móng khác biệt, tạo sức mạnh kiến tạo nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

