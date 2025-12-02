Nơi ở của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

Mới đây, Việt Hương bất ngờ chia sẻ trong chương trình The Khang Show rằng cô mong muốn thầy mình là NSƯT Minh Nhí ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm nữa, cô sẽ chu cấp tiền hàng tháng nhưng bị từ chối.

"Nhiều khi tôi bảo: 'Thầy ơi, ở nhà đi, một tháng em cho thầy từng đây tiền thầy sống', nhưng ông thầy tôi không thích cái đó. Thầy Minh thích đi dạy, thích làm sân khấu", nữ ca sĩ chia sẻ trên chương trình.

Căn nhà ấm áp nhiều nghệ sĩ đến chơi của Minh Nhí.

Việc NSƯT Minh Nhí từ chối là dễ hiểu bởi anh cũng có cuộc sống khá đủ đầy về vật chất. Hiện Minh Nhí đang sống trong một tổ ấm rộng tới 400m² tại TP.HCM cùng con nuôi, chị gái và cháu — nơi anh coi như "vùng bình yên" sau những ngày chạy show dày đặc.

Ngôi nhà được anh mua vào năm 2002, khi đó còn khá tồi tàn. Sau nhiều năm tích lũy và sinh sống, Minh Nhí đã cải tạo lại toàn bộ, biến nơi này thành không gian sống hiện đại, thoáng đãng nhưng vẫn giữ nét ấm cúng, gần gũi. Phòng khách gây ấn tượng với cách bài trí đậm dấu ấn nghề: poster các vở diễn, cúp giải thưởng và những món đồ kỷ niệm từ khán giả.

Một số góc trong căn nhà của Minh Nhí.

Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế sáng màu, nơi Minh Nhí tự tay chuẩn bị các món ăn yêu thích. Anh luôn coi bữa cơm gia đình là khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày, để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Góc sân nhỏ trong khu đất 400m² được anh trồng hoa giấy, lưỡi hổ, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh tổ ấm riêng, Minh Nhí còn đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật Sân khấu Minh Nhí, nơi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Cơ sở này không xa hoa nhưng sạch sẽ, đầy đủ, mang đúng tinh thần của người thầy tận tâm. Anh thường lui tới trường, theo dõi các lớp tập luyện như một phần nhịp sống quen thuộc.



