Bật khóc ở Hồng Kông: Vợ chồng sống chen chúc trong "hộp diêm" 9,2m², ai nhìn cũng chạnh lòng

Hồng Kông (Trung Quốc) vốn nổi tiếng với thị trường nhà đất có giá chạm trần, thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới. Trong bối cảnh ấy, nhiều người buộc phải thay đổi kỳ vọng: thay vì mơ về một tổ ấm rộng rãi, họ tìm sự bình yên trong những căn hộ nhỏ nhưng vừa túi tiền. Khi giá nhà tăng không ngừng, một không gian gọn gàng, hợp khả năng tài chính sẽ trở thành lựa chọn thực tế nhất.

Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ dưới đây là ví dụ điển hình. Là những nhân viên công chức bình thường, cả 2 không có điều kiện sở hữu căn nhà rộng rãi, nên đành chọn sống trong một căn hộ vỏn vẹn 9,2m². Nhỏ đến mức nhiều người sẽ thấy ngột ngạt, nhưng suốt hai năm qua, vợ chồng trẻ vẫn duy trì cuộc sống ở đây và đến giờ vẫn hài lòng với quyết định của mình. Với họ, điều quan trọng không phải là gồng mình trả nợ cho một căn nhà lớn, mà là được sống nhẹ nhàng, không áp lực tài chính. Nhà tuy bé, nhưng không nợ nần, vẫn có thể dành tiền cho những chuyến du lịch, những trải nghiệm nhỏ bé nhưng tràn đầy niềm vui.

Toàn cảnh căn hộ 9,2m²

Căn hộ của đôi vợ chồng trẻ nằm tại khu Causeway Bay - nơi được xem là một trong những điểm nóng bất động sản của Hồng Kông. Dù chỉ 9,2m², không gian này vẫn được chia đủ các chức năng thiết yếu: khu ngủ, bếp nhỏ, góc làm việc và nhà vệ sinh khép kín.

Để đối phó với diện tích khiêm tốn, họ tận dụng tối đa mọi cơ hội lưu trữ. Chi tiết nổi bật nhất là hệ tủ quần áo kịch trần chiếm trọn cả mặt tường, được chia ô hợp lý để treo và gấp đồ gọn gàng, không một centimet nào bị bỏ phí. Khu vực dưới giường cũng được tận dụng thông minh với 3 hộc tủ lớn, đủ chỗ cho chăn gối, quần áo trái mùa hay đồ dùng ít khi đụng tới.

Ngay cả những khe hở nhỏ giữa tường và nội thất cũng được khai thác triệt để: họ gắn thêm thanh treo để phơi đồ hoặc chuẩn bị sẵn trang phục cho ngày hôm sau. Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ để căn hộ nhỏ nhất cũng có thể vận hành trơn tru như một không gian sống thực thụ.

Toàn cảnh không gian sống rộng 9,2m² của cặp vợ chồng trẻ

3 hộc tủ lớn đủ chỗ chứa cho chăn gối, quần áo trái mùa hoặc đồ ít dùng

Không gian bếp

Với diện tích hạn chế, khu bếp được thiết kế theo kiểu mở, tận dụng tối đa không gian mà vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi cơ bản cho sinh hoạt hàng ngày. Nồi niêu, gia vị được sắp xếp ngăn nắp trên kệ; tủ lạnh được khéo giấu vào hốc cạnh cửa; phía dưới bồn rửa còn tận dụng đặt máy giặt và máy sấy.

Bếp nhỏ nhưng vẫn đầy đủ các thiết bị điện cơ bản

Nhà vệ sinh

Trong căn hộ chỉ 9m² thì không gian nào cũng eo hẹp, vậy nên nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ. Tuy nhỏ nhưng khu vực này vẫn được bố trí rất hợp lý, với khu khô - ướt tách biệt giúp sinh hoạt thuận tiện và sạch sẽ. Gương tủ mỏng kiêm chức năng lưu trữ mỹ phẩm, kệ nhỏ chứa đồ dùng cá nhân, trong khi ô cửa sổ nhỏ giúp thông gió, hạn chế ẩm mốc. Khu tắm được ngăn bằng vách kính trong suốt, diện tích chưa đến 1m² nhưng đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Nhà vệ sinh chia khu vực khô - ướt để tiện sinh hoạt

Góc làm việc nhỏ

Một điểm cộng lớn của căn hộ là ba mặt đều có cửa sổ, mang đến ánh sáng tự nhiên dồi dào. Tận dụng góc sáng nhất, cặp vợ chồng khéo léo đặt một chiếc bàn cong nhỏ, vừa làm góc trang điểm, vừa là nơi làm việc. Dưới bàn là chiếc ghế tròn linh hoạt, kéo ra khi cần, kèm theo tủ ngăn kéo tiện dụng để cất laptop, sách vở hay mỹ phẩm. Nhờ vậy, mặt bàn luôn gọn gàng, thoáng đãng, dù diện tích hạn chế vẫn đảm bảo tiện nghi và sự thoải mái khi sử dụng.

Góc làm việc là nơi có cửa sổ sáng nhất

Không gian ngủ

Giường của cặp vợ chồng được kê sát tường, cạnh một ô cửa sổ nhỏ để đón ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn thoáng đãng. Đối diện là hệ tủ âm tường, chừa khoảng trống vừa đủ để đặt chiếc TV nhỏ, tạo sự gọn gàng và tiện nghi. Trên tường, họ treo những bức ảnh DIY ghi lại hành trình từ khi yêu nhau đến ngày về chung một nhà, mang đến cảm giác ấm áp, thân thương và đậm dấu ấn kỷ niệm cá nhân.

Khu vực giường ngủ của cặp vợ chồng trẻ

Không gian nhỏ gọn, đặt cạnh cửa sổ thoáng đãng

Chiếc tivi nhỏ có thiết kế âm tủ được đặt phía cuối giường

Đầu giường treo những bức ảnh ghi lại hành trình gắn bó của cặp vợ chồng.

Theo Toutiao