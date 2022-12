Nỗi niềm con gái tuổi teen bị bố “kỳ thị”, chê bai khắp mọi nơi

Những nỗi buồn không biết nói cùng ai

Trong buổi chụp ảnh kỷ yếu mới đây của lớp, nhìn nhiều bạn bè có bố mẹ đến chụp ảnh, Ngô Linh An (Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy rất buồn và tủi thân. Bố mẹ em chia tay, em ở với bố. Em thực sự muốn chụp ảnh cùng bố để ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò. Linh An buồn rầu cho biết: Bố em hôm nay không bận gì. Thế nhưng, bố bảo, khi nào em học giỏi thì bố mới chụp ảnh cùng em. Bố ra điều kiện với em: Khi nào con tốt nghiệp ĐH, bố sẽ đi chụp ảnh kỷ yếu với con.

Linh An cho biết, trước đây, em chọn ở với bố vì bố yêu chiều em hết mực, có thể nói là yêu vô điều kiện. Bố dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của em. Thế nhưng, từ ngày bước vào lớp 6, em học không giỏi, điểm số không cao, em bị bố chửi mắng rất nhiều. Bố luôn so sánh em với đứa em họ trong lớp. Linh An cảm thấy áp lực trong việc học vô cùng. Mỗi dịp thi học kỳ, em vô cùng lo lắng và bất an.

Lúc nào cũng lo sợ bị điểm kém, bị bố đánh, chửi nên em không thể học nổi. Thậm chí, khi vào làm bài thi, đầu óc em trống rỗng. Em không nghĩ được gì mà chỉ nghĩ đến những lời đe dọa của bố. Bị bố mắng chửi nhiều, em bị stress. Rất nhiều lần em nghĩ đến những điều tiêu cực. "Chỉ lúc nào em được điểm cao thì bố mới thể hiện tình cảm với em. Lúc đó, bố gọi em là con gái yêu, nói những lời dịu dàng với em. Còn không, bố coi em không bằng "con rơi, con vãi". Thậm chí, bố còn luôn kiếm cớ bận để trốn họp phụ huynh cho em", Linh An chia sẻ.

Giống như Linh An, Đặng Long Bình (Văn Phú, Hà Đông) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bình cho biết, nhà có 2 anh em nhưng em và em gái bị bố đối xử "khác nhau một trời một vực". Bình học không giỏi, lại không nhanh nhẹn nên bị bố rất "kỳ thị". "Bố cứ nhìn thấy mặt em là chửi. Cả quãng đời học sinh của em, bố không bao giờ đi họp phụ huynh cho em. Bố chê em ở khắp nơi, với tất cả mọi người. Trong khi đó, bố rất cưng chiều em gái. Bố rất tự hào vì con gái của bố học giỏi, xinh đẹp", Bình cho biết.

Cần yêu thương con đúng cách

Yêu thương con vô điều kiện tức là gửi đến con thông điệp "dù thế nào thì cha mẹ vẫn yêu thương con". Khi bố mẹ yêu con vì con là con trai (con gái), vì con xinh đẹp, vì con đỗ trường điểm…, tức là bố mẹ "ngầm" truyền đến con thông điệp rằng, bố mẹ yêu con vì con đáp ứng những tiêu chuẩn do bố mẹ đặt ra.

Theo chuyên gia tâm lý học Linh Phan, tình yêu vô điều kiện là rất quan trọng với một đứa trẻ, bởi vì nó tạo ra EQ, hay còn gọi là chỉ số trí tuệ cảm xúc, cao hơn. Mà cao hơn thì có nghĩa là con có thể kiểm soát cảm xúc của mình, từ đó kiểm soát được hành vi của con. Nhưng yêu con vô điều kiện đúng cách thì nhiều cha mẹ lại chưa làm được.

Khi một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu vô điều kiện đúng cách, con sẽ đi theo tiếng gọi và kim chỉ của la bàn bên trong mình. Con sẽ hành động với một ý chí mạnh mẽ. Con sẽ trở thành một trong những người giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn, chỉ bằng cách cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.



Chuyên gia tâm lý học Linh Phan chia sẻ, yêu con vô điều kiện đúng cách là khi: "Ta thấy đằng sau hành vi xấu của con là nỗi sợ hãi, quá tải cảm xúc, sự choáng ngợp…; Ta lắng nghe, xoa dịu những cảm xúc khó khăn và kiên nhẫn chờ đợi đến khi con có thể làm đúng thay vì hình phạt khắc nghiệt ngay lập tức; Ta biết tự hỏi bản thân: "Mình có thể giúp con bằng cách nào" và quan tâm tới con thay vì để bản thân mình bị quá khích, tức giận trước; Ta biết chấp nhận cảm xúc của con trước, chờ đợi cho tới khi con bình tĩnh và thực sự có thể học hỏi để thay đổi hành vi cho đúng đắn hơn".