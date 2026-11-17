Lưu cả trăm clip làm đẹp nhưng giỏ hàng vẫn nằm im vì sợ cảnh "trên mạng một đằng, về tay một nẻo"? Cuối tuần này, thử rủ bạn thân đi kiểm chứng trực tiếp xem loạt mỹ phẩm viral liệu có đúng như lời đồn không nha!

‏Lưu 1001 clip nhưng không dám chốt đơn: Căn bệnh chung của hệ "nghiện" tóp tóp‏

‏Hỏi thật, trong mục "Đã lưu" trên TikTok của bạn hiện có bao nhiêu chiếc clip làm đẹp đang nằm đắp chiếu? Tối nào trước khi đi ngủ cũng lướt một vòng, thấy người ta bôi serum vài hôm đã bóng khỏe như gương, hay quệt nhẹ lớp kem mà che sạch quầng thâm, ai nhìn cũng muốn "xin vía" bỏ giỏ hàng liền tay.‏

‏Nhưng lưu là một chuyện, dám bấm thanh toán hay không lại là chuyện khác. Bỏ tiền mua lọ serum qua mạng thì sợ chất kem bết rít, bôi lên mặt sợ bị kích ứng thêm; còn nhắm mắt chốt đơn hộp phấn nước thì nơm nớp lo cảnh "mặt một nơi, cổ một nẻo". Ai cũng hiểu ánh đèn studio và chiếc filter trên clip đã gánh đi một nửa công dụng rồi, nên giữa một rừng lời khen có cánh, hội chị em lại càng hoang mang không biết đâu mới là món hợp với da mình.‏

‏Cuối năm tiệc tùng tới nơi rồi, thay vì cứ nằm nhà đọc bình luận rồi đoán già đoán non, cách nhanh nhất để "giải cứu" giỏ hàng là kéo ngay cô bạn thân ra trung tâm thương mại. Cứ phải mắt thấy, tay sờ, quệt thử lên mặt ngoài đời thực mới biết món nào thực sự đáng xuống tiền.‏

‏Tận tay trải nghiệm sản phẩm thực tế tại cửa hàng để an tâm xuống tiền.

‏Đổi kèo cà phê sang đi "thẩm định" trực tiếp: Mang theo checklist gì để không bị ngợp?‏

‏Cuối tuần này, nếu hai đứa đã chán cảnh ra quán cà phê ngồi bấm điện thoại, hãy thử đổi lịch trình sang một buổi "beauty date" dạo Vincom Đồng Khởi hoặc Aeon Tân Phú. Ghé ngang không gian mở sẵn toàn bộ quầy tester như Pop-up Store của Dr.PONG x BEAUTILAB, hội hay lướt TikTok chắc chắn sẽ nhận ra ngay loạt bao bì quen mặt từng xuất hiện dày đặc trên xu hướng.‏

‏Cái hay của những không gian mở sẵn toàn bộ quầy tester như thế này là bạn được quyền "nghi ngờ và kiểm chứng" thoải mái mà không sợ nhân viên đứng kè kè tạo áp lực. Một bên là dàn đồ skincare gắn mác phòng lab của Dr.PONG, một bên là kệ đồ makeup của Beautilab. Hai đứa có thể thong thả lôi hết những món từng gửi link cho nhau ra thử, vừa quệt lên da vừa bàn tán xem món nào đúng như lời đồn, món nào không hợp với mình.‏

Không gian Pop-up Store mở sẵn toàn bộ mẫu thử để hội mê làm đẹp thoải mái kiểm chứng chất lượng thực tế.

Để buổi đi thử đồ cùng bạn thân thực sự hiệu quả mà không bị hoa mắt giữa hàng chục kệ sản phẩm từ dưỡng da đến trang điểm, bạn cứ bỏ túi ngay chiếc "checklist kiểm chứng" từng bước ‏‏dưới đây.‏

‏Checklist 1 – Quầy Skincare: Đừng chỉ quệt rồi lau ngay, hãy test độ thấm và "nghe ngóng" làn da‏

‏Thứ khiến nhiều người e dè nhất khi mua đồ dưỡng da online chính là kết cấu (texture) và mùi hương – hai thứ không một chiếc màn hình nào truyền tải được. Khi đứng trước kệ skincare vốn rất nổi tiếng của Dr.PONG, thay vì chỉ nhìn bao bì, bạn có thể tận dụng quầy mẫu thử để làm ngay những việc này:‏

–‏Kiểm tra độ ráo mịn trên da thật: Với những món luôn nằm trong top tìm kiếm như chai serum "vỏ hồng" 28D hay các dòng dưỡng phục hồi, hãy bơm thử một giọt ra mu bàn tay hoặc vùng da cổ tay, tán đều và đợi khoảng 1–2 phút. Đây là cách chuẩn nhất để xem chất serum có thấm nhanh như lời đồn hay để lại màng ẩm dính dấp trong thời tiết Sài Gòn.‏

–‏Test mùi hương và độ dịu nhẹ: Những cô nàng có làn da nhạy cảm hoặc "dị ứng" với mùi hương liệu nồng gắt có thể trực tiếp kiểm tra mùi nguyên bản của sản phẩm, hoặc chấm thử gel chấm mụn lên vùng da dưới hàm rồi đi dạo một vòng xem da có bị châm chích hay kích ứng gì không.‏

–‏Thử kết hợp làm lớp lót trước makeup: Một mẹo cực hay khi đi store có cả đồ dưỡng lẫn đồ trang điểm là bạn hãy thoa thử một lớp kem dưỡng hoặc kem chống nắng Dr.PONG trước, sau đó mới bước sang quầy kế bên đè phấn lên xem hai lớp có "ăn" vào nhau hay bị vón cục (pilling).‏

‏Những cái tên quen thuộc trên mạng xã hội như serum vỏ hồng 28D hay gel chấm mụn Dr.PONG được bày sẵn để khách hàng tự kiểm tra kết cấu.

Thử trực tiếp giúp bạn tự kiểm chứng độ ráo mịn và mùi hương trước khi xem xét có hợp với thói quen dưỡng da của mình hay không.

‏Checklist 2 – Quầy Makeup: Thử nửa mặt, quệt quai hàm và soi dưới ống kính "cam thường"‏

‏Sau khi đã cho làn da làm quen với lớp dưỡng, hãy kéo cô bạn thân sang ngay khu vực trang điểm của Beautilab để thực hiện tiếp chuỗi bài test "thực chiến" giúp giải quyết triệt để nỗi sợ mua nhầm tông phấn:‏

–‏Thử nghiệm "nửa bên mặt" với kem triệt sắc: Nhiều người tò mò về dòng kem triệt sắc (color corrector) của Beautilab nhưng lại sợ dùng màu cam hay xanh sẽ làm nền bị dày và lộ màu. Cách kiểm chứng tốt nhất tại quầy là hãy chấm thử một lượng nhỏ bằng hạt đậu lên đúng một bên quầng thâm mắt hoặc nốt mụn đỏ, tán mỏng ra rồi nhờ bạn thân đứng đối chiếu hai bên mặt dưới ánh đèn thực tế xem vùng tối màu được trung hòa tới đâu.‏

–‏Quệt song song 2 tone Cushion lên xương quai hàm: Đứng trước 4 sắc độ của Cushion Matte Beautilab, tuyệt đối đừng thử lên mu bàn tay vì da tay luôn lệch tông với da mặt. Hãy chọn ra 2 mã màu bạn đang phân vân nhất, dặm song song ngay vùng giao giữa xương quai hàm và cổ. Đứng lùi lại trước gương lớn, bạn và cô bạn "quân sư" sẽ nhìn ra ngay tone màu nào tiệ‏‏p vào cổ tự nhiên nhất mà không làm mặt bị trắng bệch hay tối sầm.‏

‏Bộ đôi kem triệt sắc và Cushion Matte của Beautilab trên bàn thử nghiệm của hội chị em.

‏Chốt đơn có chọn lọc: Vừa nhẹ gánh giỏ hàng, vừa có mặt xinh đi chơi cuối tuần‏

‏Đi hết một vòng checklist từ kệ skincare sang quầy makeup, giá trị lớn nhất mà buổi "beauty date" mang lại chính là quyền chủ động cho làn da của bạn. Có những món từng định mua theo đám đông nhưng khi thử lên mặt lại thấy chưa phù hợp, và ngược lại, bạn có cơ hội phát hiện ra đúng chất serum, đúng mã màu phấn sinh ra là dành cho mình. Chưa kể, kiểm chứng đồ đạc xong xuôi, cả hai lại có sẵn một lớp trang điểm chỉn chu ngay tại quầy để tự tin kéo nhau đi ăn uống, chụp ảnh tăng hai.‏

‏Nếu cuối tuần này bạn cũng muốn tự tay làm một bài kiểm tra thực tế cho chiếc wishlist đã nằm quá lâu trong điện thoại, hãy rủ cạ cứng ghé ngang không gian của ‏‏Dr.PONG x BEAUTILAB‏‏ tại Vincom Đồng Khởi hoặc Aeon Tân Phú để dạo chơi và tự mình thẩm định loạt mỹ phẩm viral cho mùa lễ hội.‏

‏Ghé thử trực tiếp tại Vincom Đồng Khởi hoặc điểm hẹn mới ở AEON Mall Tân Phú để tự mình kiểm chứng các món mỹ phẩm đang viral.‏