Nổ lớn tại nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Hiện trường sau vụ nổ tại nhà máy Accurate Energetic Systems ở McEwen, bang Tennessee

Giới chức bang Tennessee (Mỹ) cho biết một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra sáng 10/10 tại nhà máy sản xuất thuốc nổ Accurate Energetic Systems, nằm ở thành phố McEwen, cách Nashville khoảng 80 km về phía Tây.

Cảnh sát trưởng hạt Humphreys, ông Chris Davis, xác nhận có nhiều người thiệt mạng trong vụ việc nhưng chưa công bố con số cụ thể. Ông cho biết vẫn còn 19 người mất tích và công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương. “Đây là một trong những tình huống tàn khốc nhất trong suốt sự nghiệp của tôi”, ông Davis nói trong cuộc họp báo chiều cùng ngày.

Theo nhà chức trách, khoảng 4 - 5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, song chưa rõ mức độ thương tích. "Toàn bộ tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ đã bị san phẳng" - ông Davis cho biết.

Nhiều cơ quan liên bang như Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra bang Tennessee đã có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ ở McEwen, bang Tennessee, ngày 10/10/2025 (Ảnh: WKRN)

Cảnh sát cho biết Accurate Energetic Systems đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng. Công ty này chuyên sản xuất thuốc nổ và thiết bị năng lượng phục vụ quân đội, ngành hàng không vũ trụ, khai khoáng và phá dỡ công trình.

Vụ nổ xảy ra lúc 7h48 sáng, làm rung chuyển cả khu vực lân cận. Người dân sống cách hiện trường hơn 10 km cho biết họ cảm nhận rõ chấn động. “Căn nhà của chúng tôi rung lên dữ dội như thể có vụ nổ ngay trong nhà”, một người dân kể lại.

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee cho biết ông đang theo dõi sát vụ việc và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Nhà chức trách khẳng định công tác cứu hộ vẫn được coi là “nỗ lực tìm kiếm người sống sót” cho đến khi mọi khả năng được kiểm tra hết.