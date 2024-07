Nine Naphat phải bán tháo xe sang để có tiền cung phụng Baifern Pimchanok, mẹ ép chia tay vì đây?

Nine Naphat và Baifern Pimchanok "đường ai nấy đi" sau 1 năm rưỡi hẹn hò là sự kiện giải trí hot nhất tại Thái Lan những ngày qua. Xoay quanh vụ chia tay đột ngột của cặp sao hàng đầu xứ chùa vàng xuất hiện nhiều tin đồn, 1 trong số đó là ồn ào nam diễn viên Friend Zone phải bán tháo xe sang để có tiền chi cho những buổi hẹn hò xa hoa với Baifern. Thông tin này khiến mỹ nhân Chiếc Lá Bay bị không ít netizen chỉ trích yêu đương vụ lợi, dựa dẫm vào tiền bạc của đàn ông. Không ít người còn cho rằng vì chứng kiến Nine dần lâm cảnh cạn kiệt tài chính sau khi rơi vào lưới tình với Baifern, mẹ nam diễn viên mới ép con trai chia tay.

Trước tin đồn tiêu cực liên quan đến bạn gái Baifern Pimchanok, Nine Naphat phủ nhận: "Việc tôi rao bán xe là giao dịch cá nhân, không liên quan đến ai khác. Tôi cũng không dùng số tiền đó để chi trả cho những buổi hẹn hò của mình. Baifern đã đi làm 20 năm, cô ấy cũng có thu nhập riêng. Trong thời gian yêu đương, chúng tôi rất rõ ràng về vấn đề tiền bạc. Cô ấy cũng không nề hà chuyện cưa tình phí. Hơn tôi, tôi cảm thấy chăm sóc người yêu là chuyện chuyện bình thường mà người đàn ông nào cũng làm".

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Nine bán chiếc xe sang của anh để có tiền cung phụng Baifern khi hẹn hò. Tuy nhiên, nam diễn viên đã phủ nhận

Trên chương trình Reveal vào tối 6/7, MC Not Worarit - bạn thân của Nine Naphat - đã tiết lộ sự thật đằng sau việc nam diễn viên sinh năm 1996 đột ngột rao bán xe. Theo Not Worarit, Nine Naphat đang xây 1 căn nhà lớn. Gần đây, do chi phí xây dựng bất ngờ bị đội lên cao, anh phải bán tài sản để có tiền xoay xở. Hơn nữa, chiếc xe Nine Naphat bán cũng là mẫu đã qua thời.

"Thu nhập của Baifern khủng lắm, cô ấy không cần dựa dẫm vào kinh tế của đàn ông đâu. Bản thân Nine cũng không gặp bất kỳ khó khăn tài chính nào vì hẹn hò với Baifern. Cậu ấy bán xe là để có tiền chi trả phí xây dựng căn nhà bất ngờ bị đội lên cao của mình. Nine chỉ bán duy nhất chiếc cũ đó thôi. Thực tế, trong ga-ra nhà Nine còn rất nhiều xe hạng sang khác", Not Worarit chia sẻ.

MC Not Worarit cho biết Nine bán xe là để có tiền trả chi phí xây dựng biệt thự của nam diễn viên chứ không liên quan đến chuyện hẹn hò Baifern

Chiều 4/7, Nine Naphat đã chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok trong họp báo. Mỹ nam sinh năm 1996 chia sẻ nguyên nhân là anh chưa thể quản lý và cân bằng tốt mối quan hệ giữa gia đình và tình yêu. Nine Naphat khẳng định mẹ anh không phải lý do khiến anh và bạn gái chia tay. Mối quan hệ của họ cũng không có người thứ 3 xen vào.

Thông tin Nine Naphat và Baifern Pimchanok chia tay gây chấn động showbiz xứ chùa vàng, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Lý do là chỉ khoảng nửa tháng trước, họ còn cùng nhau đi du lịch Thụy Sĩ và chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật hạnh phúc. Theo tờ Thairath, lý do hai ngôi sao chia tay được đồn đoán là mẹ của Nine Naphat không còn ủng hộ mối quan hệ này.

Bà Pimpaka Siangsomboon (hay còn gọi là Moo Pimpaka) từng động viên con trai theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Gần đây, khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ, bà cũng ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy "rất cô đơn". Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat lại bị mẹ ép chia tay bạn gái. Bởi trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai "đứt gánh" với bạn gái ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của truyền thông và netizen, còn sự thật ra sao thì chỉ những người trong cuộc mới rõ.

Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ

Baifern - Nine hợp tác trong 2 bộ phim Friend Zone, Sợi Dây Hoàng Lan. Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi nữ đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Đến ngày 10/12/2022, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò ở 1 khu chợ và chính thức công khai chuyện tình cảm. Theo thông tin, cả 2 kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vào đầu tháng 6 vừa qua. Baifern đăng thông điệp "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này" đồng thời né tránh trả lời câu hỏi về bạn trai.



