Những xu hướng làm việc sẽ lên ngôi trong năm 2023, số 5 lạ nhưng có tiềm năng nhất!

Năm 2022 là một năm đầy biến động đối với thị trường việc làm và nền kinh tế toàn cầu. Các nhà nghiên cứu của dịch vụ định hướng nghề nghiệp CareerFoundry dự đoán năm mới 2023 sẽ chứng kiến những biến đổi sâu sắc hơn nữa.

1. Làm việc từ xa và làm việc linh hoạt

Năm 2022 là minh chứng rõ nhất cho thấy các nhân viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công nghệ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay cả khi không có mặt tại văn phòng. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết người lao động muốn tiếp tục giữ xu hướng nghề nghiệp này.

Theo dữ liệu được tổng hợp bởi trang web tuyển dụng CodeSubmit, 75% người lao động trên toàn cầu tin rằng làm việc từ xa là điều "bình thường mới". Nói cách khác, lợi ích của việc làm từ xa (bao gồm cả việc không mất thời gian và chi phí đi lại) là một trong những điển hình giúp chứng minh xu hướng làm việc này là hiệu cả, ngay kể cả khi chúng tồn tại đôi chút những hạn chế, chẳng hạn như ít kết nối trực tiếp với đồng nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, nhiều công ty đang ưu tiên làm việc từ xa hoặc chọn mô hình kết hợp – kết hợp giữa làm việc từ xa và làm việc trực tiếp. Ở cấp độ rộng hơn, các mô hình làm việc linh hoạt khiến ý tưởng về không gian văn phòng phải được xem xét lại. Nhiều công ty không còn phải dành một khoản đầu tư lớn vào việc trang trí và sắp xếp văn phòng. Điều đó giúp tiết kiệm chi phí hơn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi của nhân viên. Vì vẫn cần một văn phòng đủ rộng cho những ai chưa có điều kiện làm việc tại nhà. Ngoài ra, các công ty phải hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc từ xa.

2. Trao quyền cho người lao động

The Great Resignation đã trở thành xu hướng trong năm 2021 khi có tới 380 triệu kết quả tìm kiếm trên Google. Cho những ai chưa biết, The Great Resignation (còn được gọi là Big Quit và Great Reshuffle) là một xu hướng kinh tế đang diễn ra, trong đó nhân viên tự nguyện nghỉ việc hàng loạt, bắt đầu từ đầu năm 2021 sau đại dịch COVID-19. Những lý do nghỉ việc được ghi nhận nhiều nhất bao gồm tiền lương bị đình trệ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp bị hạn chế, môi trường làm việc không thân thiện, thiếu phúc lợi, chính sách làm việc từ xa không linh hoạt và sự không hài lòng trong công việc kéo dài. Đối tượng có khả năng bỏ việc nhất là những người làm việc trong lĩnh vực khách sạn, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Các báo cáo cho thấy khoảng 36% người lao động Mỹ dự định nghỉ việc vào năm 2023. Đây được coi là một trong những thay đổi lớn nhất đối với thị trường lao động và đáng buồn thay, xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Trên thực tế, những người đã nghỉ việc hoặc dự định thay đổi nghề nghiệp sẽ phải cân nhắc đến tính cạnh tranh khi so với những đối thủ khác. Nhưng xét về mặt tích cực, đây chính là lợi thế cho những người lao động, bởi xu hướng sa thải hàng loạt nhân viên buộc các nhà quản lý phải đưa ra điều kiện làm việc tốt hơn, đặc biệt là trong ngành công nghệ khi nhiều công nhân yêu cầu cân bằng giữa công việc và cuộc sống sau đại dịch. Và sự gia tăng của văn hóa "tuần làm việc 4 ngày" ở một số công ty là bằng chứng cho điều này.

3. Quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho nhân viên

Để đối mặt với tình trạng nghỉ việc hàng loạt, nhiều công ty đang xem xét kỹ lưỡng về việc cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên tại nơi làm việc. Một số quyền lợi chẳng hạn như: Uống bao nhiêu cà phê tại công ty tùy thích, có phòng ăn riêng... vốn được quảng cáo nhiều nhất trong các tin tuyển dụng, giờ đây không còn phù hợp nếu bạn muốn thu hút và giữ chân người tài.

Việc quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho nhân viên sẽ bùng nổ về ý nghĩa trong những năm tới. Một cuộc khảo sát của EY - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, cho thấy cứ 3 người được hỏi thì có 1 người cho biết trả lương hậu hĩnh cho nhân viên là một chiến lược nhân sự hiệu quả cho năm 2023.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, người sử dụng lao động cần phải quan tâm hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Đưa ra một số quyền lợi cho nhân viên như: tăng thời gian nghỉ phép, hỗ trợ chi phí gia đình cho nhân viên, chủ động khen thưởng nhiều hơn cho nhân viên khi có thành tích tốt... là cách hiệu quả để thu hút nhân tài cho công ty.

4. Tầm quan trọng của kỹ năng

Nhìn chung vào năm 2023, những người tìm việc sẽ nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận của bản thân về công việc. Những người quen thuộc với ngành công nghệ nói rằng điều này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, và việc đánh giá năng lực của một người không dựa trên những gì họ đã làm mà phụ thuộc vào việc có thể làm. Sự thay đổi này giúp cho những người có cảm giác không thỏa đáng vì thiếu kinh nghiệm chuyên môn có nhiều cơ hội tiếp cận khi chuyển sang một lĩnh vực hay vai trò mới.

Đặc biệt, phát triển kỹ năng mềm được coi là một trong những điều cực kỳ quan trọng để có thể kiếm được việc làm trong năm 2023. Một nghiên cứu được thực hiện hơn 100 năm trước bởi Đại học Harvard, Quỹ Carnegie và Đại học Stanford cho thấy rằng 85% thành công trong công việc đến từ việc phát triển tốt các kỹ năng mềm.

Hay một nghiên cứu gần đâ cho thấy 93% nhà tuyển dụng muốn bạn có những kỹ năng mềm cần thiết để phát triển. Phát triển "kỹ năng mềm", chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, bên cạnh các kỹ năng cứng, chẳng hạn như mã hóa, là điều cần thiết đối với các nhà phát triển. Để giúp bạn bắt đầu với điều đó, đây là danh sách 10 kỹ năng mềm hàng đầu:

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Khả năng tổ chức

3. Làm việc nhóm

4. Tư duy phản biện

5. Trí tuệ cảm xúc

6. Sáng tạo

7. Khả năng hợp tác

8. Tính linh hoạt/Khả năng thích ứng

9. Quản lý thời gian

10. Không ngừng học hỏi

5. Trí tuệ nhân tạo, phát triển phần mềm mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp

Khi đọc các tin tức về trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều người không hỏi lo sợ chúng sẽ thay thế công việc hiện tại, nhưng kịch bản có thể đổi chiều vào năm 2023.

Thay vì lo sợ người máy sẽ cướp mất công việc đang làm, bạn cần nhìn thực tế rằng AI đang tạo ra những thứ mới mẻ giúp phát triển sự nghiệp. Theo đó, các ngành công nghiệp trên toàn cầu đã và đang sử dụng AI để mở rộng quy mô và hoạt động sản xuất. Chúng có thể đến từ việc phát triển web hoặc thiết kế UX (User Experience - thiết kế trải nghiệm cho người dùng).

Bên cạnh đó, các công ty cũng sử dụng AI nhằm giúp nhân viên phát triển sự nghiệp. Ví dụ như công ty dược phẩm khổng lồ Sanofi của Pháp đã sử dụng chương trình iMatch để giúp nhân viên trong bộ phận nghiên cứu và phát triển tìm thấy năng lực đặc biệt dựa trên kỹ năng cá nhân.

Ở một diễn biến khác, Emmanuel Madzunye - giảng viên cấp cao về phát triển phần mềm tại redAcademy, cho biết các công việc liên quan đến phát triển phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng lớn hơn bao giờ hết. Bạn là một người có đam mê với công nghệ thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn công việc này để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Madzunye cho biết: "Sự trỗi dậy của xu hướng làm việc từ xa, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đồng nghĩa với việc các nhà phát triển phần mềm đang và sẽ tiếp tục là những người đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Theo Linkedin, CareerFoundry, Businesstech